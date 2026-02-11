Když se počasí na horách zblázní, většina turistů ze Špindlerova Mlýna začne nervózně sledovat radary. Ve Vrchlabí ale máte výhodu. Kombinuje totiž šarm horského městečka s bohatým kulturním a relaxačním zázemím, které funguje za každého počasí.
Dopoledne v zajetí příběhu hor: Muzeum Krkonoš
Místo mokré pláštěnky si nasaďte zvídavý výraz. Vaše první kroky v deštivém Vrchlabí by měly vést do Muzea Krkonoš. Tato moderní expozice v areálu augustiniánského kláštera vás pohltí interaktivní cestou časem – od hornické štoly v suterénu až po akvária s živými rybami.
Hned vedle pak můžete obdivovat velkolepý kostel svatého Augustina, jehož barokní ticho a 19 metrů vysoký oltář vás naprosto odříznou od sychravého světa venku.
I za deště se dá koupat. V aquacentru se vyřádí celá rodina
Po dopoledni plném historie a kultury nastává ideální čas na radost, pohyb a příjemné prohřátí těla. Jen pár minut od centra, v lokalitě Vejsplachy, stojí Aquacentrum Vrchlabí – moderní úkryt, který v roce 2022 aspiroval na titul Stavba roku. Právě sem se stahují turisté z celých Krkonoš, když počasí na hřebenech ukáže svou drsnou tvář.
Zatímco venku mrzne nebo prší, vy se ocitnete v designovém ráji, kde vás okamžitě obejme vlídné teplo. Největším lákadlem, na které nebudete chtít zapomenout, je venkovní vířivka. Představte si, že se ponoříte do vody o teplotě 34 °C, nad hladinou stoupá pára a vy přímo z horké lázně sledujete dramatickou hru mraků nad krkonošskými kopci.
Děti mezitím mohou „vypustit páru“ v 60 metrů dlouhém tobogánu se světelnými efekty nebo v divoké řece. Pokud vám horský chlad zalezl hluboko pod kůži, spolehlivě ho vyženete v parní kabině. Celý areál Aquacentra Vrchlabí je navržen tak, aby i ten největší sýček zapomněl, že venku není azuro.
Aquacentrum Vrchlabí
Gastronomická tečka v Restauraci Kotva
Mokré vlasy, prohřáté svaly a pořádný hlad – to je ten nejlepší stav, ve kterém můžete navštívit zdejší Restauraci Kotva, která je součástí komplexu. Zapomeňte na nudné občerstvení z koupališť. Interiér Kotvy plynule navazuje na moderní styl aquacentra a talíře, které z kuchyně vycházejí, snesou srovnání s nejlepšími podniky v regionu.
Je to přesně to místo, kde si u skvělého oběda nebo večeře s celou rodinou řeknete, že ten upršený den byl vlastně jedním z nejlepších z celé dovolené.
Co ještě stihnout, než se vyčasí?
Vrchlabí je městem piva, kde vedle sebe fungují dva unikátní rodinné podniky. Rodinný pivovar Hendrych láká na moderní design a nekompromisní kvalitu nefiltrovaných piv, jako je hořký ležák H11 či speciál H16 ALE. Jako součást Krkonošské pivní stezky nabízí autentický zážitek pro každého, kdo chce ochutnat poctivé řemeslo v industriálním balení.
V Hořejším Vrchlabí pak najdete Minipivovar Krkonošský medvěd, který vaří pivo z vody z historického hlubinného vrtu Peklo. V tamní pivnici s Rytířským sálem můžete přímo od stolu sledovat varné tanky a vedle klasiky ochutnat i odvážné speciály, třeba pšeničné pivo s ibiškem. Oba pivovary jsou ideálním místem, kde v teple a s chutí zakončit upršený den.
Pokud vás zajímá, jak se v tomto kraji vlastně začalo lyžovat, popojeďte jen tři kilometry do sousední Dolní Branné. V nejstarší zachovalé roubence v obci z roku 1747 najdete Muzeum lyžování.
Expozice trenéra Aleše Suka vás provede vývojem bílého sportu ve třech podlažích. Prohlédnete si medaile krkonošských rodáků od Bohumila Hanče až po Evu Adamczykovou (Samkovou) a v podkrovním kině si můžete pustit historické filmy o skokanech a sjezdařích.
Gastronomické Vrchlabí
Když se ozve hlad, Vrchlabí vás nenechá ve štychu. Město zažívá gastronomický rozkvět a nabízí podniky, které snesou srovnání s metropolí.
Pokud hledáte skutečný gourmet zážitek, zamiřte do restaurace Farma. Je vyhlášená vysokou úrovní gastronomie, skvělými steaky a čerstvými rybami v elegantním prostředí. Pro milovníky tradice v moderním hávu je tu Na Špeku, kde sázejí na domácí přípravu a kvalitní suroviny. Klasickou českou atmosféru s velkými porcemi a poctivým pivem pak najdete v oblíbeném Švejkovi.
Toužíte-li po něčem lehčím, Botta Caffé je ideálním místem pro stylový brunch nebo kávu s domácím dezertem. A pokud chcete na horách zažít trochu exotiky, moderní asijská fusion kuchyně v Mr.Le Restaurant vás nadchne svou pestrostí a stylem.
