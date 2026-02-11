Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti

Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen na hřebenech. Právě v takových chvílích se ukazuje největší výhoda Vrchlabí – města, kterému se ne nadarmo přezdívá brána do Krkonoš. Nabízí totiž tolik aktivit pod střechou, že si na počasí za okny ani nevzpomenete.
Když se počasí na horách zblázní, většina turistů ze Špindlerova Mlýna začne nervózně sledovat radary. Ve Vrchlabí ale máte výhodu. Kombinuje totiž šarm horského městečka s bohatým kulturním a relaxačním zázemím, které funguje za každého počasí.

Dopoledne v zajetí příběhu hor: Muzeum Krkonoš

Místo mokré pláštěnky si nasaďte zvídavý výraz. Vaše první kroky v deštivém Vrchlabí by měly vést do Muzea Krkonoš. Tato moderní expozice v areálu augustiniánského kláštera vás pohltí interaktivní cestou časem – od hornické štoly v suterénu až po akvária s živými rybami.

Hned vedle pak můžete obdivovat velkolepý kostel svatého Augustina, jehož barokní ticho a 19 metrů vysoký oltář vás naprosto odříznou od sychravého světa venku.

I za deště se dá koupat. V aquacentru se vyřádí celá rodina

Po dopoledni plném historie a kultury nastává ideální čas na radost, pohyb a příjemné prohřátí těla. Jen pár minut od centra, v lokalitě Vejsplachy, stojí Aquacentrum Vrchlabí – moderní úkryt, který v roce 2022 aspiroval na titul Stavba roku. Právě sem se stahují turisté z celých Krkonoš, když počasí na hřebenech ukáže svou drsnou tvář.

Zatímco venku mrzne nebo prší, vy se ocitnete v designovém ráji, kde vás okamžitě obejme vlídné teplo. Největším lákadlem, na které nebudete chtít zapomenout, je venkovní vířivka. Představte si, že se ponoříte do vody o teplotě 34 °C, nad hladinou stoupá pára a vy přímo z horké lázně sledujete dramatickou hru mraků nad krkonošskými kopci.

Děti mezitím mohou „vypustit páru“ v 60 metrů dlouhém tobogánu se světelnými efekty nebo v divoké řece. Pokud vám horský chlad zalezl hluboko pod kůži, spolehlivě ho vyženete v parní kabině. Celý areál Aquacentra Vrchlabí je navržen tak, aby i ten největší sýček zapomněl, že venku není azuro.

Gastronomická tečka v Restauraci Kotva

Mokré vlasy, prohřáté svaly a pořádný hlad – to je ten nejlepší stav, ve kterém můžete navštívit zdejší Restauraci Kotva, která je součástí komplexu. Zapomeňte na nudné občerstvení z koupališť. Interiér Kotvy plynule navazuje na moderní styl aquacentra a talíře, které z kuchyně vycházejí, snesou srovnání s nejlepšími podniky v regionu.

Je to přesně to místo, kde si u skvělého oběda nebo večeře s celou rodinou řeknete, že ten upršený den byl vlastně jedním z nejlepších z celé dovolené.

Co ještě stihnout, než se vyčasí?

Vrchlabí je městem piva, kde vedle sebe fungují dva unikátní rodinné podniky. Rodinný pivovar Hendrych láká na moderní design a nekompromisní kvalitu nefiltrovaných piv, jako je hořký ležák H11 či speciál H16 ALE. Jako součást Krkonošské pivní stezky nabízí autentický zážitek pro každého, kdo chce ochutnat poctivé řemeslo v industriálním balení.

V Hořejším Vrchlabí pak najdete Minipivovar Krkonošský medvěd, který vaří pivo z vody z historického hlubinného vrtu Peklo. V tamní pivnici s Rytířským sálem můžete přímo od stolu sledovat varné tanky a vedle klasiky ochutnat i odvážné speciály, třeba pšeničné pivo s ibiškem. Oba pivovary jsou ideálním místem, kde v teple a s chutí zakončit upršený den.

Pokud vás zajímá, jak se v tomto kraji vlastně začalo lyžovat, popojeďte jen tři kilometry do sousední Dolní Branné. V nejstarší zachovalé roubence v obci z roku 1747 najdete Muzeum lyžování.

Expozice trenéra Aleše Suka vás provede vývojem bílého sportu ve třech podlažích. Prohlédnete si medaile krkonošských rodáků od Bohumila Hanče až po Evu Adamczykovou (Samkovou) a v podkrovním kině si můžete pustit historické filmy o skokanech a sjezdařích.

Gastronomické Vrchlabí

Když se ozve hlad, Vrchlabí vás nenechá ve štychu. Město zažívá gastronomický rozkvět a nabízí podniky, které snesou srovnání s metropolí.

Pokud hledáte skutečný gourmet zážitek, zamiřte do restaurace Farma. Je vyhlášená vysokou úrovní gastronomie, skvělými steaky a čerstvými rybami v elegantním prostředí. Pro milovníky tradice v moderním hávu je tu Na Špeku, kde sázejí na domácí přípravu a kvalitní suroviny. Klasickou českou atmosféru s velkými porcemi a poctivým pivem pak najdete v oblíbeném Švejkovi.

Toužíte-li po něčem lehčím, Botta Caffé je ideálním místem pro stylový brunch nebo kávu s domácím dezertem. A pokud chcete na horách zažít trochu exotiky, moderní asijská fusion kuchyně v Mr.Le Restaurant vás nadchne svou pestrostí a stylem.

Obsah vznikl ve spolupráci s Aquacentrum Vrchlabí.










