Agresivita neukázněných návštěvníků Krkonoš roste, strážci slouží s policií

V uplynulé zimní sezoně strážci s policisty odsloužili čtyři desítky společných strážních služeb. Za přestupky byly uloženy pokuty ve výši 42 000 korun.

„Nejde nám o pokuty, podstatou strážní služby je být preventivně na místech, kde se něco protiprávního může dít, a předejít tomu. Strážní služby denně mohou řešit či předejít svou přítomností desítkám možných přestupků,“ říká mluvčí Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Radek Drahný. Zdůraznil, že pokuty nejsou příjmem národního parku, ale dílem jdou do státního rozpočtu, dílem obci, na jejímž území byl přestupek spáchán.

Správa KRNAP na území národního parku zajišťuje strážní službu většinou sama, spolupráce s policií při společných hlídkách je reakcí na přibývající případy hrubého porušení pravidel KRNAP. „Jakmile je pěkný slunečný víkend po sněžení, víme, že to bude problémový víkend, a jsou v terénu. Hlídky s policií jsou kvůli rostoucí agresivitě žádoucí,“ řekl Drahný.

Turisté nedbají zákazu a na Sněžce se pohybují v místech, kam se nesmí.

Jeden z případů napadení strážce KRNAP z poslední doby, který řešila i policie, se stal v lednu 2021 v okolí Strážného na Trutnovsku. Strážce KRNAP se dostal do střetu s nelegálně jedoucími sněžnými skútry, jeden z řidičů se jej pokusil udeřit pěstí.

„Agresivita a arogance lidí, kteří porušují návštěvnický řád KRNAP, stoupá. Proto naši strážci slouží v zásadě ve dvojicích, veškeré řešení přestupků probíhá pod kamerovým záznamem. Museli jsme k tomu přizpůsobit výkon naší strážní služby,“ řekl Drahný. Podle něj strážci KRNAP v uplynulé zimní sezoně žádnému fyzickému útoku při výkonu služby nečelili.

26. ledna 2021

Nejčastější jsou podle něj tři druhy přestupků, a to porušení zákazu vstupu do volného terénu v klidovém území, porušení zákazu vjezdu do KRNAP a zanechání odpadků v KRNAP. „Počet přestupků je přímo úměrný vysoké návštěvnosti národního parku. Prohřešky zejména spočívající v porušení zákazu vstupu do volného terénu v klidovém územní jsou častější o víkendu a za pěkného počasí,“ řekl Drahný.

Strážní služba Správy KRNAP se neomezuje jen na zimní sezonu, napilno má také v letních měsících. Souvisí to s enormní návštěvností Krkonoš. Návštěvnost byla v roce 2022 rekordní. Krkonoše loni zaznamenaly více než 12,1 milionu návštěv, což je o 250 000 více než v dosud rekordním roce 2018. Nedávno zveřejněné údaje jsou za celou oblast Krkonoš včetně území KRNAP.