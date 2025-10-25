Slovinsko je zemí, která je krasovými jevy obdařena opravdu víc než dostatečně. Jeskyně Postojna je obvykle považována za nejkrásnější v Evropě, i když přírodovědci snad ještě více obdivují nedaleké Škocjanske jame, zapsané i na seznam světového přírodního dědictví UNESCO. Krásných podzemních útvarů je tu mnoho set a známy byly už od středověku: ale vědecky je začali badatelé zkoumat až v 19. století. A jednu z hlavních rolí v tom sehrál Adolf Schmidl.
Koho by nenadchl zvláštní obojživelník macarát jeskynní, ve slovinštině ještě mileji označovaný jako človeška ribica, tedy lidská ryba.