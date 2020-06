Po stopách kocoura Mikeše. Kraj Josefa Lady vás vrátí do dětských let

Kdo by si nevzpomněl na postavičky, které ho provázely často celým dětstvím? Téměř všichni Češi zbožňovali chytrou kmotru lišku, bubáky a hastrmany a hlavně nezapomenutelného kocoura Mikeše. Ať chcete, nebo ne, jen pomyšlení na ně zahřeje u srdce způsobem, na který už jste možná zapomněli. A protože letos budete zřejmě trávit dovolenou jako všichni ostatní v českých luzích a hájích, proč si nezajet do kraje, kde oživíte své vzpomínky na dětství?

Josef Lada se narodil v Hrusicích, vesničce ležící mezi středočeskými Mnichovicemi a hvězdárnou proslaveným Ondřejovem. V Hrusicích nežije ani tisíc obyvatel, ale právě díky spojení se zmíněným malířem je víska jakýmsi středobodem kraje.

Přímo u zdejšího rybníka najdete nejen Ladův rodný dům, ale opodál stojí i pomník kocoura Mikeše, veleváženého občana Hrusic. Na návsi je hospoda U Sejků, kterou z autorova díla velice dobře poznáte. Asi půl kilometru od ní směrem na jih narazíte na Památník Josefa Lady umístěný v jeho bývalé letní vile.

Možností, jak se tu vydat do přírody, je hodně. Lesy tady jsou skutečně nádherné, a to v kterékoli roční době. V horku navíc skýtají kýžený stín, z něhož vykouknete jen v malebných městečkách a vesničkách, které projdete. My jsme pro vás vybrali malý náhled do tří z nich.

První volbou nemůže být nic jiného než Cesta kocoura Mikeše. Tento černý krasavec vás provede po trase dlouhé dvacet kilometrů. Na dvanácti tabulích se dočtete nejen něco o jeho dobrodružstvích, ale také o místech, kde stojíte a kam on tak rád chodil.



S Pašíkem se třeba vydal do nedalekých Mnichovic. Cesta převážně lesem vás tam zavede kolem vrchu Vlčí halíř zhruba za hodinku – jsou to asi čtyři kilometry. Červeně značená cesta vede centrem kolem barokního kostela Narození panny Marie, stočí se kolem dnes už poničeného zámečku Myšlín na sever a po cca třech kilometrech se vám nad Struhařovem otevře výhled na zdejší louky. Ano, ty, kde se tak dobře na podzim opékají v popelu brambory.

To už jste se na chvíli spojili s cyklostezkou Krajem Josefa Lady, často se také potkáváte s naučnými stezkami Krásné vyhlídky nebo Klokočná. Na všechny se dá odbočit, podle své chutě si trasy můžete prodlužovat nebo krátit. Variant je tu opravdu hodně a záleží jen na vás, kudy se vydáte.

Víte, že... ● ... ve stylu Ladových kreseb jsou zařízeny všechny Švejk restauranty? ● ... po malíři je pojmenován asteroid 17625 Joseflada? ● ... na jeho počest jezdil dřív z Prahy do Budějovic i rychlík Josef Lada?

My jdeme dále s Mikešem. Asi po kilometru a půl na vás čeká malebná Klokočná. Je jednou z nejvýše položených obcí v kraji, proto je odsud hezký výhled po okolí. Na návsi narazíte nejen na roztomilou zvoničku, ale také památnou lípu. Pro jedlíky je ovšem velkým lákadlem jedna ze zdejších restaurací, kterou vlastní slavný šéfkuchař Jaroslav Sapík a po jehož rodině se také jmenuje.

Pokud máte raději lesní romantiku s namazanou houskou, pokračujte dál na rozcestí Jedlice vzdálené asi kilometr. U malého rybníčku je odpočívadlo, které vám udělá radost. Musíte sejít z hlavní cesty a vodní plochu obejít, ale pro ten klid to za to stojí. Odpočívadel je po cestě samozřejmě víc, takže pokud bude obsazeno, nemusíte ronit slzy.

Pak už musíte zvládnout sedm kilometrů lesy přes Tehov, Světice a říčanskou hájovnu do samotných Říčan, kde trasa končí. Tam můžete sednout na vlak, který vás za čtvrt hodinky doveze do Mirošovic u Prahy, z nichž se po žluté za necelou půlhodinku vrátíte do Hrusic.

Druhou variantou je zvolit v Hrusicích stezku Pohádkové Hrusice. Její nevýhodou je, že musíte jít tam i zpátky stejnou cestou. Zato vás provede místy, která dobře znáte z Ladových pohádek. Na jednu stranu tak vede k Hubačovskému rybníku, kde žili snad všichni autorovi zelení vodníci včetně Brčála.

Když se vydáte na druhou stranu, skončíte v oblasti zvané Na Prašivkách. Tím se nenechte odradit, cestou totiž poznáte, kde se kozel Bobeš učil chodit po zadních, aby mohl roznášet pivo, nebo jak vypadá Šmejkalka, kde strašil Mulisák se svým synem Bubáčkem.

Procházka je to kratší, ale zábavná. A do dětství vás vrátí během první minuty. A kdo by ho na chvíli nechtěl ještě jednou zažít?