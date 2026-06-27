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Zatopený lom nebo plovárny. Prozkoumejte devět tipů na nejlepší koupaliště

Karolína Snellgrove
  10:24
Koupaliště Dachova bylo otevřeno už téměř před sto lety v roce 1925.

Koupaliště Dachova bylo otevřeno už téměř před sto lety v roce 1925. | foto: David Taneček, ČTK

Poblíž ruchu velkoměsta a zároveň v přírodě, to je v kostce koupaliště v Divoké...
Ač na území hlavního města, je koupaliště Divoká Šárka překvapivě klidným...
Na koupališti v pražské Divoké Šárce díky majitelům stále žije duch první...
TEST KOUPALIŠŤ: Plovárna Divoká šárka v Praze
35 fotografií
Letní sezona je v plném proudu a vysoké teploty vybízejí k návštěvě koupališť, plováren a nádrží. Pokud se chcete zchladit a nadto si odnést nezapomenutelné zážitky, vyrazte na některé z následujících míst. Užít si můžete cestu časem, výlet pod vodní hladinu i kouzelné výhledy.

Obsah

Ač na území hlavního města, je koupaliště Divoká Šárka překvapivě klidným...

Koupaliště Divoká Šárka

Poblíž ruchu velkoměsta a zároveň v přírodě, to je v kostce koupaliště v Divoké Šárce na Praze 6. I téměř sto let po jeho vzniku koupaliště spravuje rodina Veselíků, potomci původních majitelů, která pečlivě dbá o jeho prvorepublikový charakter. Nacházejí se tu dva bazény a dětské brouzdaliště, takže i v horkých letních dnech si mezi Pražany svůj kousek místa ve vodě zajisté najdete. Menšímu návalu, než jsme v hlavním městě zvyklí, nahrává fakt, že se sem nedá dostat autem a návštěva koupaliště tak nutně zahrnuje i víc než kilometrovou procházku.

Úsilí ale stojí za to. Odměnou je totiž úchvatný výhled na skály Šáreckého údolí. Nádrže plní místní přírodní pramen, takže voda je zde chladná a bez chlóru. Provozovatelé ji často vyměňují, aby byla vždy křišťálově čistá. Děti se zde mohou vyřádit na tobogánu, skluzavkách, houpačkách a trampolíně. Dospělí ocení možnost zahrát si volejbal nebo stolní tenis. K dispozici je také občerstvení.

  • Adresa: Divoká Šárka 8/2, 164 00 Praha 6
  • Vstupné:
    plné 200 Kč
    studenti do 26 let, senioři a ZTP 150 Kč
    snížené 60 Kč
    od 16:30 120 Kč
    1 hodina 100 Kč (+ 100 Kč vratná záloha)
  • Otevírací doba: 9:00–19:00
Oblíbené koupaliště na kraji Liberce bude mít novou hlavní budovu, saunu i...

Lesní koupaliště Liberec

Minulý rok prokoukl po pětileté rekonstrukci areál Lesního koupaliště v Liberci. Našli byste ho na lesním palouku na samém úpatí Jizerských hor, kde vzniklo z iniciativy místních už v roce 1940. Hlavním tahákem se stal padesát metrů dlouhý bazén, k němuž je připojena mělká, dvacetimetrová část pro děti.

Koupaliště napájí Jizerský potok, a tak se zde můžete příjemně zchladit jak je rok dlouhý. Spolek Lesní koupaliště se v současné době snaží místo ještě víc zvelebit a pomalu, ale jistě se začíná rýsovat projekt nové, stylové plovárny. Pobyt v téhle oáze klidu vás nebude stát ani korunu, spolek však založil transparentní účet, kam lze přispět na chod i úpravy.

  • Adresa: U Koupaliště 536, Ruprechtice, 460 14 Liberec
  • Vstupné: zdarma
  • Otevírací doba: 7:00–22:00
Mšeno u Mělníka. Nově zrekonstruované městské lázně jsou výjimečně zachovalou...

Městské lázně Mšeno

Pokud zavítáte na Kokořínsko, do kraje, který tolik učaroval Karlu Hynku Máchovi, neměli byste minout Městské lázně Mšeno. Zdejší časový portál vás přenese do dob před devadesáti lety, kdy umění a architektuře vládl styl art deco. Hlavní dominantou plovárny je dlouhá dřevěná budova s šatnami, občerstvením a sociálním vybavením. Kdysi se tu pořádaly tancovačky s živou hudbou, a i dnes je tato tradice několikrát do roka obnovována.

Před budovou se rozkládá padesátimetrový bazén se dvěma rondokubistickými fontánami, opodál pak dětské brouzdaliště a hřiště. Obě nádrže jsou napájeny osvěžující pitnou vodou z pramene Stříbrník, který přitéká z okolních skal. Ty tvoří společně s lesním porostem lázním malebnou kulisu. Celý areál, včetně dochovaných prvorepublikových laviček, byl v roce 2003 prohlášen kulturní památkou

A nezapomeňte také na procházku po slavné Cinibulkově Stezce, která vás provede po okolních skálách.

  • Adresa: Cinibulkova 372, 277 35 Mšeno
  • Vstupné:
    plné celodenní 80 Kč
    plné po 16:00 50 Kč
    snížené celodenní 30 Kč
    snížené po 16:00 10 Kč
  • Otevírací doba:
    červen: po–pá 14:00–19:00, víkend 10:00–19:00
    červenec–srpen: 10:00 – 19:00
Karvinské moře v sousedství dolů patří k nejvyhledávanějším rekreačním oblastem...

Karvinské moře

Jestli toužíte po opravdu nevšedním zážitku, udělejte si výlet do Karviné. Přímo na dohled od těžních věží se nachází mimořádně čisté jezero, které vzniklo poddolováním země až pod úroveň spodní vody. V okolí proběhla rekultivace a město tento malebný kout neustále zvelebuje, takže tu žádné holé haldy rozhodně nečekejte. Jezero obklopují stromy a louky. A aby zajímavostí nebylo málo, pokud se vybavíte potápěčskými brýlemi, můžete spatřit sladkovodní medúzy, jimž je „moře“ domovem.

Veškeré pohodlí u Karvinského moře zajišťují stylové dřevěné lavičky, lehátka, slunečníky, mola a převlékárny. Lehnout si můžete na písečnou pláž či travnatou plochu a pro aktivnější návštěvníky je tu i cyklo a inline stezka kolem celého areálu.

  • Adresa: Karvinské moře, 735 03 Karviná
  • Vstupné: zdarma
  • Otevírací doba: 24 hodin denně
Klidné a čisté prostředí i výhled na zvlněnou valašskou krajinu nabízí Balaton...

Koupaliště Balaton, Nový Hrozenkov

Umělé jezero Na Stanoch, známé jako Balaton na Vsetínsku, kombinuje klady koupání v přírodě a civilizovanost městských plováren. Najdete tu veškeré sociální vybavení: převlékárny, stánky s občerstvením, dětské hřiště i vodní atrakce. Nechybí ani parkoviště a vedou sem i turistické trasy a oblíbená cyklostezka Bečva.

Na rozdíl od „původního“ maďarského Balatonu nabízí ten valašský průzračnou a chladnou vodu, která je však relativně hluboká a vyplatí se proto hlídat nejen děti, ale i případné rodinné příslušníky–neplavce. Právě díky hloubce jezera se jedná o oblíbenou destinaci skokanů a nachází se tu i můstky pro skoky na vodních lyžích či prknech. Příležitostní milovníci adrenalinu si zde mohou veškeré vybavení půjčit. Velkým lákadlem je také pláž s jemným pískem, avšak na výběr je i břeh travnatý.

  • Adresa: Na Stanoch, Nový Hrozenkov, 756 04
  • Vstupné: zdarma
  • Otevírací doba: 10:00–21:00
Koupací areál v Litomyšli vznikl už za první republiky.

Plovárna Litomyšl

Na koupališti v Litomyšli si kromě plavců přijdou na své i milovníci architektury. Objekt, který pochází už z dob první republiky, je jedním z nejlépe dochovaných rekreačních objektů v Česku. Pod jeho návrhem z roku 1938 je podepsán architekt Václav Kolátor, specialista na plavecké stadiony. Stavbu přerušila válka a své brány tak koupaliště otevřelo až v roce 1948.

Prioritou tu tehdy nebylo čvachtání, nýbrž plavání na vysoké úrovni, čemuž odpovídají dva bazény: jeden padesátimetrový, druhý pětadvacetimetrový. V letech 1952, 1954 a 1956 se tu konaly celostátní plavecké závody. Díky citlivé rekonstrukci z roku 1993, při které přibyl dětský bazén a tobogán, zde dnes najdou vyžití i rodiny s dětmi.

  • Adresa: U Plovárny 1221, 570 01 Litomyšl
  • Kontakt: 461 315 011, bazen.litomysl@mslit.cz
  • Vstupné:
    plné celodenní 140 Kč
    plné od 16:00 100 Kč
    snížené 100 Kč
    snížené od 16:00 70 Kč
    rodinné (2+2, nebo 2+3) 360 Kč
    pro děti do 6 let zdarma
    večerní koupání 100 Kč
  • Otevírací doba: 9:00–20:00
Starý Klíčov nabízí koupání v půvabném prostředí, daleko od ruchu civilizace.

Lom Starý Klíčov u Domažlic

Koupání v čisté vodě a nadto romantickou scenerii nabízí zrušený kamenolom Starý Klíčov v Mrákově poblíž Domažlic. Chytat bronz můžete na některé z písečných pláží nebo travnatém břehu, zahnat žízeň a hlad pak ve stánku s občerstvením. Za zhlédnutí stojí i výstava soch pod širým nebem.

Co činí Starý Klíčov unikátním, je největší podvodní pozorovací kabina v Česku. Vejde se do ní až osm lidí, kteří mohou život pod hladinou pozorovat z hloubky osmi metrů. Zahlédnout mohou kapry, štiky, candáty, tolstolobiky, jesetery, sumce i potopený motorový člun. Není divu, že se jedná o oblíbené místo potápěčů. Těm navíc i v zimě slouží vytápěná klubovna.

  • Adresa: Starý Klíčov 39, 345 01 Mrákov
  • Kontakt: 608 828 007
  • Vstupné: zpoplatněné
  • Otevírací doba: 9:00–20:00
Koupaliště Dachova bylo otevřeno už téměř před sto lety v roce 1925.

Sluneční lázně Dachova

Téměř sto let slouží návštěvníkům sluneční lázně Dachova nedaleko Hořic ve východních Čechách. Dvacátá léta byla svědkem velkého boomu plováren, do dnešních dní se jich však dochovalo jen pár. I proto je Dachova od roku 2013 kulturní památkou. Bazén tu má nezvyklou délku 96 metrů a jeho dno tvoří pískovcové kvádry. Je naplněn křišťálově čistou vodou z lesního pramene a obklopuje ho písečná pláž i travnatá plocha.

Areálu vévodí dřevěná budova převlékáren, natřená jasnými barvami a zdobená barevnými vitrážemi. Díky tomu místo vyzařuje idylickou, dokonale prázdninovou atmosféru. Dosyta si tu užijete nejen koupání, ale také hraní plážového volejbalu, fotbalu, pétanque nebo stolního tenisu. Sociální zařízení zahrnuje sprchy, převlékací kabinky i občerstvení. Díky možnosti ubytovat se v chatkách nebo stanu zde můžete strávit třeba celý víkend.

  • Adresa: Dachova, 508 01 Hořice
  • Vstupné:
    plné 80 Kč
    snížené 50 Kč
  • Otevírací doba: 10:00–20:00
Koupaliště na Kraví hoře v Brně.

Kraví hora, Brno

Kochat se a sportovat nebo relaxovat zároveň můžete v rekreačním areálu Kraví hora v Brně. Nachází se zde řada sportovišť včetně plavecké haly a dvou venkovních bazénů: padesátimetrového a dětského. Oba jsou vyhřívané a vybavené mnoha atrakcemi: vodní lavicí, masážními chrliči, fontánkou a skluzavkami. Zatímco si ratolesti hrají v brouzdališti nebo na hřišti, dospělí si můžou vydechnout na travnatých terasách s lehátky.

Poblíž ruchu velkoměsta a zároveň v přírodě, to je v kostce koupaliště v Divoké Šárce na Praze 6.
Ač na území hlavního města, je koupaliště Divoká Šárka překvapivě klidným útočištěm milovníků nerušeného odpočinku, skalnatých hřbetů a neporušené přírody.
Na koupališti v pražské Divoké Šárce díky majitelům stále žije duch první republiky.
TEST KOUPALIŠŤ: Plovárna Divoká šárka v Praze
35 fotografií

Návštěvníkům se z venkovního areálu sportoviště otevírá panoramatický výhled do okolí, vidět můžou Špilberk nebo katedrálu sv. Petra a Pavla. Výlet do bazénů lze spojit s návštěvou hvězdárny nebo veřejného grilu, které se taktéž nachází na Kraví hoře.

  • Adresa: Údolní 76, 602 00 Brno
  • Vstupné:
    plné 200 Kč
    snížené 100 Kč
    Děti do 6 let zdarma (maximálně dvě děti na jednoho platícího dospělého)
  • Otevírací doba:
    pondělí: 9:00–21:00
    úterý: 7:00–21:00
    středa: 9:00–21:00
    čtvrtek: 7:00–21:00
    pátek: 7:00–21:00
    sobota, neděle a svátky: 9:00–21:00
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