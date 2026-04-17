Skutečný svět Kingdom Come. Objevte místa ze slavné hry, nejsou to jen o Trosky

  8:00
Pokud vaše děti pohltil svět počítačových her, jistě budou znát jednu z těch nejslavnějších – Kingdom Come: Deliverance. A možná ocení, když je vezmete do míst, kde se středověká dobrodružství kováře Jindřicha odehrávají. Zdaleka přitom nejde jen o hrad Trosky nebo Kutnou Horu.
Trosky. Zřícenina hradu stojí na stejnojmenném vrchu u Troskovic v okrese Semily. Hrad založený ve 14. století pravděpodobně Čeňkem z Vartenberka byl vystavěn na dvojici čedičových kuželů. Trosky jsou symbolem Českého ráje a patří mezi nejnavštěvovanější památky v Česku. | foto: Shutterstock

Kingdom Come je chlouba českého herního průmyslu. Prvního dílu akční hry, jejíž děj je zasazen do Čech počátku patnáctého století, se prodalo přes osm milionů kopií. Druhý díl se na trhu objevil loni a bude asi ještě úspěšnější: jen po dvou týdnech od vydání byly prodány dva miliony kusů.

Celosvětový hit českého studia Warhorse přitahuje i díky atraktivním lokalitám, v nichž se příběhy Jindřicha ze Skalice odehrávají – ve druhém díle hry to jsou Trosecko a Kutná Hora. Vydejme se tedy do skutečného světa Kingdom Come.

Hrad Trosky

Historie mohutného hradu s věžemi Babou a Pannou tyčícími se na vrcholech dvou čedičových skal sahá až do čtrnáctého století. Zakladatele Čeňka z Vartenberku stála výstavba symbolu Českého ráje tolik peněz, že musel hrad záhy postoupit králi Václavu IV., který ho poté prodal mocnému rodu Bergů.

Jiným slavným majitelem byl Albrecht z Valdštejna, za jehož držení Trosky vydrancovala švédská vojska, a hrad už se z té potupy nikdy nevzpamatoval. Pozoruhodná silueta zříceniny i její tajemné podzemí s čarovným jezírkem a domnělým pokladem však dodnes přitahují poutníky i umělce – a inspirovaly i vývojáře „dvojky“ Kingdom Come.

Husity nedobyté Trosky se nalézají v katastrálním území obce Troskovice, kterou z Kingdom Come také známe – ve hře se objevuje jako poslední zastávka před výstupem k hradu a místo, kde se nachází rušná hospůdka plná pocestných, špehů a jiných existencí.

Restaurace s výhledem na hrad se v Troskovicích nalézá i nyní a nese jméno Apolena, podle nedalekého skalního městečka ukrytého v lesích pod Troskami. Tato přírodní rezervace je však pro veřejnost kvůli ochraně měkkého místního pískovce uzavřena, a tak ji lze zkoumat jen v herním světě.

Věžický rybník

Jen pár kilometrů od Troskovic, na břehu Věžického rybníka, se v Kingdom Come odehrála scéna pobití Jindřichovy družiny, po které zůstanou Jindřich ze Skalice a jeho společník Jan Ptáček z Pirkštejna bez důležitého poselství pro pány z Bergova.

Rybník v malebném Věžickém údolí je ve skutečnosti zcela bezpečný a v létě vhodný ke koupání. Známe ho i z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny, kde u jeho břehu piloval své první horolezecké krůčky malý Vašek s taťkou.

Kutná Hora

Vedle hradu Trosky je klíčovou lokací druhého dílu Kingdom Come město Kutná Hora, jež loni slavilo třicet let od zařazení historického jádra na seznam UNESCO.

Jeho perla, chrám sv. Barbory, je ve hře v souladu s historickou skutečností zobrazena ještě ve výstavbě, roli tak hraje spíš Vlašský dvůr, kde se už ve 14. století razily pražské groše, v Evropě jedno z tehdy nejužívanějších platidel.

Tvrz Malešov

Malešovská tvrz nedaleko Kutné Hory je ve hře Kingdom Come nepřátelskou pevností ukrývající tajnou podzemní chodbu. Ve skutečnosti se do historie zapsala hlavně jako místo, v jehož blízkosti se roku 1424 strhla jedna ze slavných husitských bitev, v níž Jan Žižka rozprášil vojska Pražanů.

Dnešní zrekonstruovaná tvrz Malešov nabízí hned několik zážitků: prohlídku s průvodcem, únikovou hru inspirovanou příběhem Kingdom Come, nocleh ve středověkém stanu nebo řemeslné pivo z „přátelského pivovaru Malešov“.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

