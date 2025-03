Místnost na ratajském zámku věnovaná hře Kingdom Come. Ukazuje středověké obrázky města i zbraně. | foto: Jakub Pokorný, MF DNES

Nejsem hráčem hry Kingdom Come. Poslední počítačová hra, kterou jsem hrál, byl takový ten koblížek, který žere v labyrintu kytičky. Je to asi 30 let. Tak jsem si říkal, že když má Kingdom Come malé muzeum v Ratajích nad Sázavou, tak se tam o hře aspoň něco dozvím.

Jasně, je to jen jedna místnost s obrázky středověkých hradů na stěnách, modýlkem, mečem, mapou, vysvětlujícími panely a podmanivou hudbou. Jasně, je to výstava určená spíš pro fanoušky hry než pro laiky. Ale stejně jsem byl nadšený, protože jsem pochopil, že ta hra je opravdu fantastický a celosvětový fenomén.

Rataje od středověku po současnost

Řetěz posázavských hradů je českou obdobou zámků na Loiře. Rataje leží mezi Sázavou a Českým Šternberkem. Tamní hrad Pirkštejn s válcovou věží, napůl dřevěnou, je dnes známý spíš jako víkendové sídlo známého kavárníka a bohéma Ondřeje Kobzy, ale stejně je symbolem a logem městečka. A tam to muzeum právě není. Protože opodál stojí ještě zámek. To je třeba mít na paměti.

Nádvoří ratajského zámku se zahrádkou krčmy, která zde v sezoně funguje.

Turista musí u hradu vzít za vděk poesiomatem, takovým tím divným periskopem, který Kobza instaluje všude možně po Česku. Ale ten hrad je ještě zajímavý tím, že patří církvi a vlastně to byla dlouho „fara“. Bydlel tam farář s farní kuchařkou. Farář, kuchařka a hrad, muselo to být úžasné.

Popojdu pár set metrů na náměstí k zámku.

Zámkem mě ještě před sezonou provedla Věra Doubravová z místního infocentra. V březnové poledne jsou Rataje vylidněné, jediná hospoda má pro nemoc zavřeno a kromě mě se v zámku motají akorát dva německy mluvící mladíci, evidentně přilákáni hrou Kingdom Come.

Na oprýskané zdi zámku visí veliký plakát s kresbou rytíře s velkým mečem a s nápisem: „Kingdom Come Deliverance – Rataje od středověku po současnost“. Jsem tady správně.

Průvodkyně Věra Doubravová začíná na nádvoří výklad o historii zdejšího zámku, i hradu Pirkštejna, který ale stojí asi o půl kilometru dál.

Pochopil jsem, že sem chodí jiná sorta návštěvníků než na jiné hrady, Dokonce tu prý není výjimkou, že na veřejně přístupném nádvoří se zničehonic objeví dvojice v kostýmu rytířů, chvíli tam šermují, natáčejí se na video a pak zase zmizí, jak přišli.

Fascinující je ještě jedna věc. Vývojář hry Daniel Vávra si podle místních vybral Rataje úplně ale úplně náhodou. Prostě se mu tam líbilo. „Prováděla jsem ho tady dvakrát, pan starosta ho tady také prováděl a létali tu i dronem,“ vzpomíná Doubravová.

Ale zase tak úplná náhoda to být nemusela. Místní hrad zůstal od středověku nepřestavěn. Jak by asi řekl znalec hradů a herec Jaroslav Plesl, je to tady „časová kapsle“. Město mělo tak dobře zachované hradby, že se dříve nejmenovalo Rataje nad Sázavou, ale Rataje Hrazené.

Počítačová hra Kingdom Come je tak precizní, že má i přesnou časovou dataci. „Začíná v roce 1402 a když se k roku ve výkladu dostanu, hráči jsou vždycky nadšení. Tehdy přišli páni z Lipé, protože Jindřich z Lipé dostal panství darem od krále Jana Lucemburského a místo opravy ruiny starého strážního hrádku začali o kus dál budovat nový hrad Pirkštejn,“ říká průvodkyně.

Po stopách Jindřichových

I výstava věnovaná hře má zajímavou historii. Vznikla jen díky nadšení několika fanoušků té hry. Hnacím motorem byl podle Doubravové Zdeněk Kabelka. Příznivci KCD (jak se hra zkracuje) chodí pravidelně na jaře po stopách Jindřichových. Tak jako se posunuje hrdina ve virtuálním světě z Ratajů do Talmberka, do Úžic a do Sázavy... „A když už tady šli počtvrté, tak už už jsme se od vidění znali. A oni říkali, že ta hra je známá po celém světě, a tady není o Jindřichovi žádná zmínka,“ vypráví průvodkyně Doubravová.

Nejdřív tedy Kabelka a spol. vyvěsili v infocentru plakát, na který se návštěvníci podepisovali. A podpisů bylo fakt hodně. Bylo jasné, že zájem o muzeum by byl. Dnes je plakát u jeho vchodu.

Za hrou Kingdom Come se musí do trochu zastrčené místnosti. Jinak je v prvním patře zámku především stálá výstava historických dětských kočárků. Ta stojí také za to, protože tam ukazují třeba repliku kočárku takzvaných „kutnohorských čtyřčat“, rozhodně nejširší kočárek, jaký jsem kdy viděl.

Kingdom Come vs. realita

A pak už jsem vstoupil do „síně tradic Kingdom Come“, kde si třeba návštěvník může zkusit napnout luk hrdiny hry Jindřicha, což není žádná legrace. Cizinci se tam nenásilnou formou dozvědí, kdo byl Karel IV., Václav IV. a Zikmund Lucemburský. Tak je to i docela fajn reklama na historii Česka. Na stěnách visí nákresy místního náměstí, tak jak vypadalo ve hře a jak mohlo vypadat ve středověku. Je to zajímavě i pro nehráče, protože věřím, že autoři hry si podobu tehdejšího města nevysnili, ale opírají se o fakta.

Věra Doubravová z ratajského infocentra ukazuje model dvorce, který se vyskytuje ve hře Kingdom Come.

I tak působí Rataje v Kingdom Come pohádkově a romanticky. Na YouTube si jde pustit výňatky z hry včetně pasáži, jak hráč vjíždí do Ratají – po úplně stejné cestě jako jsem přicházel z vlaku. Úplně stejná je i věž Pirkštejna a je tam i malá branka, kterou už dnes ale obklopují domy. I brána do hradu je stejná, ale všímám si, že cesta tehdy byla ještě nezpevněná a měla šířku dnešní turistické pěšiny. Jenom ten poesiomat chybí.

Letos by se v Ratajích mělo konat 14. června dokonce setkání milovníků Kingdom Come s rytířskými turnaji, ale třeba také turnajem ve hře v kostky.