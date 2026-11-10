Výlet začíná v městečku Sázava, ležícím v údolí stejnojmenné řeky. Kromě památek proslavilo Sázavu zdejší sklářství, jehož tradice sahá až do roku 1837, kdy zde byla zapálena první pec.
Pokud do Sázavy dorazíte vlakem, záhy projdete kolem první stavby, která za poměrně dramatických okolností figuruje ve hře KCD – kostela sv. Martina.
Z hradu bergfritového typu se částečně zachovala jeho věž o průměru téměř deset metrů, která musela být po částečném zřícení v roce 1933 z bezpečnostních důvodů snížena.