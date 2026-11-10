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Zažijte Kingdom Come na vlastní kůži. Středověký svět čeká kousek od Prahy

Jan Hocek
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Pohled na Rataje nad Sázavou | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Zveme vás na výlet po stopách Jindřicha ze hry Kingdom Come: Deliverance. Pojďte s námi objevovat památky a krajinu Posázaví v kulisách středověké atmosféry této světoznámé počítačové hry. Trasa vede kolem řady míst, které možná znáte z obrazovek počítačů v jejich podobě zasazené do 15. století. Můžete je zde spatřit na vlastní oči.

Výlet začíná v městečku Sázava, ležícím v údolí stejnojmenné řeky. Kromě památek proslavilo Sázavu zdejší sklářství, jehož tradice sahá až do roku 1837, kdy zde byla zapálena první pec.

Pokud do Sázavy dorazíte vlakem, záhy projdete kolem první stavby, která za poměrně dramatických okolností figuruje ve hře KCD – kostela sv. Martina.

Z hradu bergfritového typu se částečně zachovala jeho věž o průměru téměř deset metrů, která musela být po částečném zřícení v roce 1933 z bezpečnostních důvodů snížena.

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