Když se práce potká s přírodou. Vánoční večírek lze uspořádat i na horách

Konec roku bývá poznamenán stresem a ponorkovou náladou nejen doma, ale i na pracovišti. I proto čím dál víc firem dává svým zaměstnancům dárek v podobě několika neformálních dnů v přírodě.
foto: Amenity Hotels & Resorts

Vánoční večírky jsou vrcholem firemního roku a současně příležitostí, jak obnovit a občerstvit vztahy a atmosféru, na které se podepisuje dlouhodobé nasazení, napětí i přepracování.

Ne všichni však dokážou na povel přepnout z pracovní do rozverné nálady a po celém dnu ve stresu a konfliktech se nenuceně bavit. Někdy zkrátka nestačí zajít po směně do baru, ale je potřeba úplně změnit prostředí a vyrazit za hranice „všedních dnů“. Odjet co nejdál od práce i starostí, které na nás čekají, jakmile se za námi zabouchnou automatické dveře korporátu, a najít společnou řeč mimo Excel a Teamsy. Vyměnit městský ruch za přírodu, rušný bar za horskou chatu a „povinnou zábavu“ za skutečné zážitky.

Proč organizovat vánoční večírek v přírodě?

Pořádat party je nevděčný úkol hlavně pro PR a projektové manažery, kteří mají uprostřed meetingů a deadlinů také na starosti organizaci vánočních večírků. Musí vybrat místo i menu, které bude vyhovovat všem, naplánovat program, aby se kolegové bavili, s vědomím, že se stejně nezavděčí všem a po hodinách práce budou nakonec poslouchat, co všechno bylo špatně.

Přes velkolepé plány a představy rok uteče jako voda, zase je tu listopad a potřebujeme začít plánovat. Další restaurace, další menu, další DJ a víceméně stejné hity, i podobné fotky. Další večírek, kde se lidé budou bavit hlavně o práci, a stane se z něj jeden z řady firemních meetingů, tentokrát však s drahým cateringem a nepohodlným dress codem. Jak to ale udělat jinak? Například v útulnějším a zdravějším prostředí a na čerstvém horském vzduchu, které poskytují větší prostor pro inspiraci, kreativitu, ale i pro lidskou sounáležitost a spolupráci.

Jako první se nabízí lyžování a veškeré zimní radovánky, které si spojujeme se sněhem. Na hory si přece jezdíme hlavně odpočinout a uvolnit se. Možností, jak vyplavit endorfiny na sjezdovkách a vychytat serotoniny na bobové dráze, je víc než dost. A moct jednou za rok pořádně zkoulovat šéfa je nabídka, která se nedá odmítnout. Dále už jen svařák, dobré jídlo, bowling nebo kulečník, a pokud jste pořádně vymrzli, určitě oceníte saunu.

Každý tým občas potřebuje obrousit hrany. Nejlépe daleko od domova i práce

Kam na firemní akci v horách? Za zkoušku stojí Orlické hory i Česká Kanada

Ideální pro restart vztahů je uspořádat na závěr roku zimní teambuilding se závodem na sněžnicích, lyžováním či výletem na běžkách, hlavně daleko od kanceláře, uprostřed přírody – ať už na Lipně, ve Špindlerově Mlýně , v Orlických horách nebo v České Kanadě .

„Špindl“ je možná první, ale rozhodně ne jediná možná volba. Sjezdovky najdete i uprostřed méně dotčené přírody jako například v České Kanadě nebo v Orlických horách. „Ve Špindlerově Mlýně je velmi populární lyžařský areál Labská, který je klidnější než centrum Špindlerova Mlýna. Vede z horní náročnější části v lese přes sluneční svah nad Labskou přehradou. Jeho výhodou je, že když je dostatek sněhu, dá se na lyžích sjet až do resortu,“ vysvětluje event specialistka Martina Kápičková z Amenity Hotels & Resorts.

„Pro dovolenou v Orlických horách pak doporučujeme novou šestisedačkovou lanovku Kikirikiii ve Skicentru Deštné, kde jsou i výuková hřiště pro úplné začátečníky. Stejně jako na mírném svahu výukového hřiště Fox park na Lipně,“ doplňuje event specialistka z Amenity Hotels & Resorts Eva Grimmová.

Wellness a další aktivy, které přispějí k relaxaci

Hory ale nejsou jen o lyžování. Pro všechny, kteří mají vůči lyžím respekt a od doby povinných lyžařských výcviků se bojí ztrapnit před kolektivem, jsou v rezortech připraveny i další aktivity, což dávno neznamená je Monopoly a molekuly. Od dob „Sněženek a machrů“ uplynulo také dost let a zázemí pro kolektivní akce vyspělo stejně jako my. Základem je pohodlné wellness s výhledem na zasněžené kopce!

Pro skupiny přátel, rozlučky, večírky i firemní akce jsou v rezortech připravené také vědomostní kvízy a šachové turnaje, abyste mohli s kolegy soutěžit taky v něčem jiném než v kariérním postupu. Pro vypuštění přetlaku slouží v rezortech hudební vystoupení, trampolíny, bowling nebo velmi oblíbená zábava, spočívající ve šplhání po pivních bednách, v zimě zase závody na sněžnicích. Pokud je přetlak moc velký, pak přijde ke slovu laserová střelba a paintball. Další verze „jak zkoulovat šéfa“ pak většinou přichází večer v podobě degustace vín, piv i čokolád.

Od prvního telefonátu po poslední přípitek

Zní to lákavě, ale vzít si na bedra organizaci takové mamutí akce chce opravdu odvahu. Výhodou pořádání firemních akcí v rezortech jsou profesionální koordinátoři. „Firmy k nám často přicházejí s jasnou představou – chtějí kvalitní prostředí, hladký průběh akce a tým, který se o všechno postará. My k tomu přidáváme i něco navíc – atmosféru místa, které nabízí přírodu a klid,“ shodují se event specialistky Martina Kápičková a Eva Grimmová z Amenity Hotels & Resorts.

Vánoce v Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Amenity Hotels & Resorts.

