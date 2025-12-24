Kde se natáčela Záhada strašidelného zámku. Objevte Strašperk naživo

Ivana Vaňkátová
  19:00
Což takhle si užít Vánoce 2025 hned dvakrát? A to jak u televizních obrazovek, kde Česká televize uvedla 24. prosince novou štědrovečerní pohádku Záhada strašidelného zámku, a poté na výletech za jejími kouzelnými kulisami? Poznejte místa, kde se natáčel největší tahák letošních svátků.

Režisér Ivo Macharáček si pro příběh prince Armina (Oskar Hes) a princezny Elvíry (Sofie Anna Švehlíková) vybral ty nejmalebnější a nejfotogeničtější lokace. Tvůrci objevili skutečně pohádková místa, která si prostě musíte prohlédnout na vlastní oči. Přinášíme průvodce po trojici lokací, kde ožilo vánoční dobrodružství: zámek Chyše, zámek Dobříš a okouzlující Český Krumlov.

Z pohádky Záhada strašidelného zámku (2025)
Z pohádky Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
7 fotografií

Zámek Chyše: hlavní sídlo strašidel a filmové studio

Nejdůležitějším místem natáčení nové vánoční pohádky se stal zámek Chyše na Karlovarsku. Právě ten posloužil jako kulisa pro strašidelný zámek zvaný Strašperk. Režisér Ivo Macharáček, který se podepsal i na úspěšném snímku Tajemství staré bambitky, si Chyši vybral pro její výjimečnou a malebnou architekturu.

Z pohádky Záhada strašidelného zámku (2025)

Zámek, který je známý i díky tomu, že zde pobýval spisovatel Karel Čapek, se dočasně proměnil ve filmové studio. Vedle hlavních protagonistů, prince Armina a princezny Elvíry, se zde objevili i Tomáš Maštalír v roli krále a Jiří Mádl coby ministerský zloduch.

„Člověk vnímá, že to má kouzlo, a je vidět, že se o to tady starají. Mají tady rádi filmaře, je to příjemné. Tady mají radost, že se ze zámku stalo studio, kde si my herci hrajeme,“ prozradil Jiří Mádl.

„Zámek Chyše je velmi milé prostředí. Milí a pohostinní majitelé. Cítím se jako v bavlnce, jak se o nás starají,“ souhlasí Tomáš Maštalír.

Zámek Dobříš: rokoková noblesa pro interiéry

Pro natáčení scén s královskou rodinou v honosném prostředí zamířil štáb na zámek Dobříš nedaleko Prahy. Filmaře nejvíce lákaly reprezentační prostory, zejména Zrcadlový sál, který si pro scény vybral sám Macharáček. Natáčelo se také v oblíbeném francouzském parku.

Dobříšský rokokový zámek je u filmařů velmi oblíbený – v minulosti posloužil například pohádkám Princezna ze mlejna nebo Čertoviny.

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku
Snímek z pohádky Záhada strašidelného zámku

Český Krumlov: dobové uličky s geniem loci

Malebné jihočeské město, zapsané na seznamu UNESCO, se proměnilo v rušné kulisy pro venkovní scény zasazené do počátku 19. století. Filmaři v čele s režisérem Macharáčkem přeměnili historické uličky, například Dlouhou ulici, na dobové studio pod širým nebem, které ožilo díky rekvizitám, jako jsou velké necky, prádelní šňůry natažené přes ulici a stánky řemeslníků.

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Štáb zvolil tuto geograficky vzdálenější lokalitu záměrně. „Krumlov je specifický množstvím motivů. Je pro nás důležitý jeho genius loci,“ zdůraznil režisér Ivo Macharáček, který potvrdil, že architektura města hezky dobově sedí do pohádky.

Kameraman David Ployhar se s ním shodl: „Je to skvělá lokalita. Český Krumlov je fotogenické místo.“

Ostatně, jak potvrdil Macharáček, jižní Čechy jsou pro natáčení pohádek zkrátka stvořeny.

Jiří Mádl a Pavel Kříž v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Černolické skály: akční a dobrodružné scény v přírodě

Kromě majestátních a honosných zámků si filmaři vybrali také surové přírodní kulisy pro dynamické a akční scény.

Zatímco v zámeckých sálech princ Armin bojuje o princeznino srdce, boj s kouzelnými bytostmi a dobrodružné sekvence vznikaly v Černolických skalách nedaleko Mníšku pod Brdy.

Štáb pro tyto scény využil také lom Kosov u Berouna, čímž zajistil vizuální rozmanitost a potřebné napětí pro celou pohádku.

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)
Sofie Anna Švehlíková a Oskar Hes v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Záhada strašidelného zámku: o čem je vánoční pohádka České televize 2025

Nová koprodukční pohádka Záhada strašidelného zámku slibuje kombinaci napětí, humoru a akce, s československým hvězdným obsazením. Určitě se tak máme na Štědrý den na co těšit. A to nejen na rozzářené oči dětí pod stromečkem.

