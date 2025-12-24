Režisér Ivo Macharáček si pro příběh prince Armina (Oskar Hes) a princezny Elvíry (Sofie Anna Švehlíková) vybral ty nejmalebnější a nejfotogeničtější lokace. Tvůrci objevili skutečně pohádková místa, která si prostě musíte prohlédnout na vlastní oči. Přinášíme průvodce po trojici lokací, kde ožilo vánoční dobrodružství: zámek Chyše, zámek Dobříš a okouzlující Český Krumlov.
Zámek Chyše: hlavní sídlo strašidel a filmové studio
Nejdůležitějším místem natáčení nové vánoční pohádky se stal zámek Chyše na Karlovarsku. Právě ten posloužil jako kulisa pro strašidelný zámek zvaný Strašperk. Režisér Ivo Macharáček, který se podepsal i na úspěšném snímku Tajemství staré bambitky, si Chyši vybral pro její výjimečnou a malebnou architekturu.
Zámek, který je známý i díky tomu, že zde pobýval spisovatel Karel Čapek, se dočasně proměnil ve filmové studio. Vedle hlavních protagonistů, prince Armina a princezny Elvíry, se zde objevili i Tomáš Maštalír v roli krále a Jiří Mádl coby ministerský zloduch.
„Člověk vnímá, že to má kouzlo, a je vidět, že se o to tady starají. Mají tady rádi filmaře, je to příjemné. Tady mají radost, že se ze zámku stalo studio, kde si my herci hrajeme,“ prozradil Jiří Mádl.
„Zámek Chyše je velmi milé prostředí. Milí a pohostinní majitelé. Cítím se jako v bavlnce, jak se o nás starají,“ souhlasí Tomáš Maštalír.
Zámek Dobříš: rokoková noblesa pro interiéry
Pro natáčení scén s královskou rodinou v honosném prostředí zamířil štáb na zámek Dobříš nedaleko Prahy. Filmaře nejvíce lákaly reprezentační prostory, zejména Zrcadlový sál, který si pro scény vybral sám Macharáček. Natáčelo se také v oblíbeném francouzském parku.
Dobříšský rokokový zámek je u filmařů velmi oblíbený – v minulosti posloužil například pohádkám Princezna ze mlejna nebo Čertoviny.
Český Krumlov: dobové uličky s geniem loci
Malebné jihočeské město, zapsané na seznamu UNESCO, se proměnilo v rušné kulisy pro venkovní scény zasazené do počátku 19. století. Filmaři v čele s režisérem Macharáčkem přeměnili historické uličky, například Dlouhou ulici, na dobové studio pod širým nebem, které ožilo díky rekvizitám, jako jsou velké necky, prádelní šňůry natažené přes ulici a stánky řemeslníků.
Štáb zvolil tuto geograficky vzdálenější lokalitu záměrně. „Krumlov je specifický množstvím motivů. Je pro nás důležitý jeho genius loci,“ zdůraznil režisér Ivo Macharáček, který potvrdil, že architektura města hezky dobově sedí do pohádky.
Kameraman David Ployhar se s ním shodl: „Je to skvělá lokalita. Český Krumlov je fotogenické místo.“
Ostatně, jak potvrdil Macharáček, jižní Čechy jsou pro natáčení pohádek zkrátka stvořeny.
Černolické skály: akční a dobrodružné scény v přírodě
Kromě majestátních a honosných zámků si filmaři vybrali také surové přírodní kulisy pro dynamické a akční scény.
Zatímco v zámeckých sálech princ Armin bojuje o princeznino srdce, boj s kouzelnými bytostmi a dobrodružné sekvence vznikaly v Černolických skalách nedaleko Mníšku pod Brdy.
Štáb pro tyto scény využil také lom Kosov u Berouna, čímž zajistil vizuální rozmanitost a potřebné napětí pro celou pohádku.
Záhada strašidelného zámku: o čem je vánoční pohádka České televize 2025
Nová koprodukční pohádka Záhada strašidelného zámku slibuje kombinaci napětí, humoru a akce, s československým hvězdným obsazením. Určitě se tak máme na Štědrý den na co těšit. A to nejen na rozzářené oči dětí pod stromečkem.