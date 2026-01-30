Pokud vás zajímá, kde se natáčela pohádka Princezna stokrát jinak, vydejte se s námi na putování po nejkrásnějších koutech Česka i Slovenska. Filmaři vsadili na autenticitu a vyhnuli se nadměrnému využívání ateliérů ve prospěch skutečných historických skvostů.
Královéhradecký kraj: srdce pohádkového království
Východní Čechy se staly hlavní základnou celého štábu. Právě zde vznikly ty nejdůležitější scény dvorského života.
Hrad Kost – Nedobytná pevnost a rytířská čest
Hrad Kost posloužil jako autentická kulisa pro rytířské scény. Filmaři využili jeho surové středověké exteriéry, kterým dominuje ikonická Bílá věž. Právě díky své zachovalosti, včetně proslulých prostor hradního zázemí, se hrad Kost stal ideálním místem pro dokreslení temnější atmosféry příběhu. Filmaři hojně využívají také místní mučírnu, třeba se tedy objeví i v pohádce Princezna stokrát jinak.
Zámek Náchod – Centrální lokace a turnaje
Jedním z nejvýznamnějších míst natáčení byl zámek Náchod. Tato dominanta regionu „ožila pohádkou“ během léta 2025, kdy byly jeho komnaty uzavřeny pro veřejnost. Odehrály se zde rozsáhlé scény rytířských turnajů i romantické pasáže v bohatě zdobených interiérech. Pokud hledáte zámek, který ve filmu reprezentuje sídlo královské rodiny, je to právě Náchod.
Zámek Opočno – Dvorský život v renesanci
V interiérech prvního patra zámku Opočno vznikaly scény zachycující etiketu a každodenní život u královského dvora. Historické sály a kaple poskytly filmařům vizuální bohatství, které by v kulisách vznikalo jen stěží. Štáb na Opočně oceňoval především arkádové nádvoří, které je považováno za jedno z nejkrásnějších u nás.
Pardubický kraj: historie v detailech
Pohádka Princezna stokrát jinak se natáčela také na Chrudimsku.
Zámek Slatiňany
Tato lokalita hostila štáb v interiérech a zámecké knihovně. Právě v těchto vznešených historických prostorech se natáčela humorná scénka Jaroslava Plesla s husou.
„Tahle pohádka bude velice výpravná a zábavná, a samozřejmě k tomu posloužily i skutečné reálie. Všechno se točilo v interiérech a exteriérech hradů a zámků, takže to bude vlastně i trochu exkurz po českých památkách,“ prozradil Jaroslav Plesl a přiznal i osobní účast na výběru jedné zásadní lokace: „Například slatiňanský zámek jsem panu režisérovi navrhl já, protože ho mám moc rád. Je to výjimečná stavba s překrásnými interiéry.“
Vodárenská věž v Chrasti
Tato unikátní barokní technická památka, která dnes slouží jako rozhledna, dodala filmu netradiční kulisy. Filmaři využili její siluetu pro dokreslení atmosféry pohádkové krajiny.
Ústecký kraj: divoká příroda a parky
Pohádka potřebuje i mystickou přírodu, kterou štáb našel na severu Čech.
- Zámecký park Libochovice: Rozlehlý park u řeky Ohře se stal kulisou pro exteriérové scény v zahradách.
- Tiské stěny: Dramatické skalní město dodalo filmu potřebné napětí. Pískovcové věže a úzké soutěsky posloužily jako pozadí pro dobrodružné cesty Johana, který se snaží Stellu zachránit.
„Ústecký kraj se dlouhodobě otevírá filmovým tvůrcům a já mám obrovskou radost, že příběh o hledání odvahy a lásky vzniká právě v našem regionu. Naše hrady, zámky a příroda propůjčují pohádce jedinečné kulisy a pevně věřím, že díky tomu zaujme diváky doma i za hranicemi. Přeji celému štábu úspěšné natáčení a filmu přízeň publika,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.
Slovensko: lidová architektura v horách
Pro scény, které vyžadovaly atmosféru venkovského života a tradiční architektury, se štáb přesunul na Slovensko. Vybrán byl Skanzen Zuberec (Múzeum oravskej dediny). V tomto horském prostředí vznikaly záběry, které podtrhují lidový charakter příběhu a kontrastují s okázalostí zámeckých sálů.
Barrandov Studios: když zasáhne technika
Ačkoliv většina filmu vznikala v reálu, některé technicky náročné sekvence a specifické interiérové pasáže byly dotočeny v ateliérech na Barrandově. Praha tak poskytla zázemí pro postprodukci a náročné trikové záběry spojené s princezniným prokletím.
Ať už se do kin vydáte za pohádkovým příběhem, nebo vás láká návštěva míst, kde ožila historie, Princezna stokrát jinak je důkazem, že ty nejkrásnější kulisy pro českou pohádku píše sama naše krajina a její památky. Které z těchto míst navštívíte v rámci jarních výletů jako první? Napište do diskuse.