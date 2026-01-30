Kde se natáčela Princezna stokrát jinak. Kost, Náchod, Opočno. Místa z pohádky

Ivana Vaňkátová
  4:00
Česká pohádková scéna se rozrůstá o nový ambiciózní snímek. Pohádka Princezna stokrát jinak v režii Miloslava Šmídmajera, která 29. ledna vstupuje do kin, zaujala diváky nejen příběhem o princezně Stelle a jejích proměnách, ale především úchvatnými vizuály.
V Libochovicích se natáčí nová filmová pohádka Princezna stokrát jinak

V Libochovicích se natáčí nová filmová pohádka Princezna stokrát jinak | foto: Ústecký kraj

Režisér Miloslav Šmídmajer
Z natáčení pohádky Princezna stokrát jinak
Tomáš Weber v pohádce Princezna stokrát jinak (2026)
Filip Březina a Jiří Vyorálek
7 fotografií

Pokud vás zajímá, kde se natáčela pohádka Princezna stokrát jinak, vydejte se s námi na putování po nejkrásnějších koutech Česka i Slovenska. Filmaři vsadili na autenticitu a vyhnuli se nadměrnému využívání ateliérů ve prospěch skutečných historických skvostů.

Královéhradecký kraj: srdce pohádkového království

Východní Čechy se staly hlavní základnou celého štábu. Právě zde vznikly ty nejdůležitější scény dvorského života.

Hrad Kost – Nedobytná pevnost a rytířská čest

Hrad Kost posloužil jako autentická kulisa pro rytířské scény. Filmaři využili jeho surové středověké exteriéry, kterým dominuje ikonická Bílá věž. Právě díky své zachovalosti, včetně proslulých prostor hradního zázemí, se hrad Kost stal ideálním místem pro dokreslení temnější atmosféry příběhu. Filmaři hojně využívají také místní mučírnu, třeba se tedy objeví i v pohádce Princezna stokrát jinak.

Zámek Náchod – Centrální lokace a turnaje

Jedním z nejvýznamnějších míst natáčení byl zámek Náchod. Tato dominanta regionu „ožila pohádkou“ během léta 2025, kdy byly jeho komnaty uzavřeny pro veřejnost. Odehrály se zde rozsáhlé scény rytířských turnajů i romantické pasáže v bohatě zdobených interiérech. Pokud hledáte zámek, který ve filmu reprezentuje sídlo královské rodiny, je to právě Náchod.

kladskepomezi

✨ Náchodský zámek se proměnil v královský palác!

V uplynulých dnech tady probíhalo natáčení nové české pohádky Princezna stokrát jinak – příběhu o lásce, sebepřijetí a dívce, která se každé ráno probouzí v jiném těle.

Ve filmu uvidíte Emu Businskou, Martina Myšičku, Martinu Preissovou nebo Filipa Březinu. A do kin se dostane už v lednu 2026!
.
@zamek.nachod
@princeznastokratjinak
@mesto_nachod
@hradeckraloveregionfilmoffice
.
.
#kladskepomezi #kladskepomezi2025 #nachod #mestonachod #zameknachod #nachodskyzamek #princeznastokratjinak #pohadka #bioillusion #filmovalokace
.
.
.
.
#hkregion #visitcz #kudyznudy #kamnavylet #vyletyceskem #uzasnamista #uzasnecesko #amazingplacescz #ikoktejlcz #rozkoscestovat

24. července 2025 v 21:05, příspěvek archivován: 28. ledna 2026 v 9:35
oblíbit odpovědět uložit

Zámek Opočno – Dvorský život v renesanci

V interiérech prvního patra zámku Opočno vznikaly scény zachycující etiketu a každodenní život u královského dvora. Historické sály a kaple poskytly filmařům vizuální bohatství, které by v kulisách vznikalo jen stěží. Štáb na Opočně oceňoval především arkádové nádvoří, které je považováno za jedno z nejkrásnějších u nás.

Pardubický kraj: historie v detailech

Pohádka Princezna stokrát jinak se natáčela také na Chrudimsku.

Zámek Slatiňany

Tato lokalita hostila štáb v interiérech a zámecké knihovně. Právě v těchto vznešených historických prostorech se natáčela humorná scénka Jaroslava Plesla s husou.

Tahle pohádka bude velice výpravná a zábavná, a samozřejmě k tomu posloužily i skutečné reálie. Všechno se točilo v interiérech a exteriérech hradů a zámků, takže to bude vlastně i trochu exkurz po českých památkách,“ prozradil Jaroslav Plesl a přiznal i osobní účast na výběru jedné zásadní lokace: „Například slatiňanský zámek jsem panu režisérovi navrhl já, protože ho mám moc rád. Je to výjimečná stavba s překrásnými interiéry.“

Vodárenská věž v Chrasti

Tato unikátní barokní technická památka, která dnes slouží jako rozhledna, dodala filmu netradiční kulisy. Filmaři využili její siluetu pro dokreslení atmosféry pohádkové krajiny.

Z natáčení pohádky Princezna stokrát jinak

Tomáš Weber v pohádce Princezna stokrát jinak (2026)

Ústecký kraj: divoká příroda a parky

Pohádka potřebuje i mystickou přírodu, kterou štáb našel na severu Čech.

  1. Zámecký park Libochovice: Rozlehlý park u řeky Ohře se stal kulisou pro exteriérové scény v zahradách.
  2. Tiské stěny: Dramatické skalní město dodalo filmu potřebné napětí. Pískovcové věže a úzké soutěsky posloužily jako pozadí pro dobrodružné cesty Johana, který se snaží Stellu zachránit.

„Ústecký kraj se dlouhodobě otevírá filmovým tvůrcům a já mám obrovskou radost, že příběh o hledání odvahy a lásky vzniká právě v našem regionu. Naše hrady, zámky a příroda propůjčují pohádce jedinečné kulisy a pevně věřím, že díky tomu zaujme diváky doma i za hranicemi. Přeji celému štábu úspěšné natáčení a filmu přízeň publika,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

Filip Březina a Jiří Vyorálek

Slovensko: lidová architektura v horách

Pro scény, které vyžadovaly atmosféru venkovského života a tradiční architektury, se štáb přesunul na Slovensko. Vybrán byl Skanzen Zuberec (Múzeum oravskej dediny). V tomto horském prostředí vznikaly záběry, které podtrhují lidový charakter příběhu a kontrastují s okázalostí zámeckých sálů.

Barrandov Studios: když zasáhne technika

Ačkoliv většina filmu vznikala v reálu, některé technicky náročné sekvence a specifické interiérové pasáže byly dotočeny v ateliérech na Barrandově. Praha tak poskytla zázemí pro postprodukci a náročné trikové záběry spojené s princezniným prokletím.

Ať už se do kin vydáte za pohádkovým příběhem, nebo vás láká návštěva míst, kde ožila historie, Princezna stokrát jinak je důkazem, že ty nejkrásnější kulisy pro českou pohádku píše sama naše krajina a její památky. Které z těchto míst navštívíte v rámci jarních výletů jako první? Napište do diskuse.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?

Jedno z největších lákadel Barcelony. Sagrada Familia slavného architekta...

Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A...

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...

Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera

Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je...

O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....

Zůstalo jen pár statečných. Moldavská ves doufá, že ji zachrání hobití domky

Rogojeni Moldavsko

Moldavskému Rogojeni se přezdívá „hobití vesnice“ a její malé, napůl v zemi zakopané domy, postavené tak, aby odolaly chladným zimám a horkým létům, skutečně vypadají jako z Pána prstenů. Tradiční...

Kde se natáčela Princezna stokrát jinak. Kost, Náchod, Opočno. Místa z pohádky

V Libochovicích se natáčí nová filmová pohádka Princezna stokrát jinak

Česká pohádková scéna se rozrůstá o nový ambiciózní snímek. Pohádka Princezna stokrát jinak v režii Miloslava Šmídmajera, která 29. ledna vstupuje do kin, zaujala diváky nejen příběhem o princezně...

30. ledna 2026

Český výletník: Zimní túry bez rumu? Nad Děčínem jsem potkal Sťatého majora

Rozhledna na Děčínském Sněžníku původně sloužila jako zeměměřičská věž....

V zimě je nejlepší vyrazit na místo, které má toto roční období přímo ve svém názvu, na nejvyšší českou stolovou horu Česka Děčínský Sněžník. A stojí za to si odskočit vedle na Tiské stěny plné...

30. ledna 2026

Výlet jako Brno. Projděte nejstarší západní stezku na nejvyšší horu Křivoklátska

Zámek Zbiroh stojí na zdaleka viditelném návrší.

Nejvyšší vrchol Křivoklátské vrchoviny, 721 metrů vysoký Radeč, umožňuje daleké výhledy na všechny světové strany. Celodenní výlet ze Zbiroha ale nabídne víc než panoramata – ať už je to návštěva...

29. ledna 2026

Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness

Ve spolupráci
Česká Kanada

Dnes už víme, že ke skutečnému odpočinku je třeba svaly nejen zapojit, ale pak je i uvolnit a s nimi všechno napětí, které se v nás za celý rok nashromáždilo. Ubytování v přírodě pak přináší hlavně...

29. ledna 2026

Hotel na Měsíci přijímá první rezervace. S českou výplatou si o tom však nechte zdát

Kalifornský startup Galactic Resource Utilization Space (GRU) plánuje výstavbu...

Zamluvte si svou dovolenou na Měsíci. Zní to jako příběh ze sci-fi, o kterém jsme dlouho jen snili. Americká firma však už plánuje výstavbu hotelu a přijímá první rezervace na rok 2032. Cena?...

29. ledna 2026

Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin

Zámek Velké Losiny

Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...

28. ledna 2026

Výjimečná příležitost pro lyžaře. Otevírá se legendární sjezdovka Pod lany

Na sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. (28. ledna 2026)

Na legendární sjezdovku Pod lany se po letech vracejí lyžaři. Sezona v libereckém Skiareálu Ještěd je zatím vydařená díky vhodným klimatickým podmínkám a dostatku sněhu. Červená sjezdovka bude pro...

28. ledna 2026  13:35

Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech

V Německu zcela zamrzlo největší vnitrozemské jezero Müritz. (27. ledna 2026)

Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.

28. ledna 2026  11:35

Valentýn na cestách: RegioJet nabízí mezinárodní jízdenky 1+1 zdarma

Advertorial
Valentýn na cestách: RegioJet nabízí mezinárodní jízdenky 1+1 zdarma

Svátek zamilovaných se blíží a RegioJet i letos přichází s nabídkou, která potěší nejen páry, ale i kamarády nebo rodiny. Od 27. ledna do 14. února 2026 mohou cestující využít valentýnskou akci 1+1...

28. ledna 2026

KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?

Jedno z největších lákadel Barcelony. Sagrada Familia slavného architekta...

Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...

vydáno 28. ledna 2026

Zůstalo jen pár statečných. Moldavská ves doufá, že ji zachrání hobití domky

Rogojeni Moldavsko

Moldavskému Rogojeni se přezdívá „hobití vesnice“ a její malé, napůl v zemi zakopané domy, postavené tak, aby odolaly chladným zimám a horkým létům, skutečně vypadají jako z Pána prstenů. Tradiční...

27. ledna 2026

Krádež, ošklivý pád i smrt na silnici. Čech projel africkou divočinu na kole

Tadeáš Šíma

Dobrodruh a spisovatel Tadeáš Šíma projel na kole východní část Afriky z Kapského Města až do Rwandy. Teď chodí po rodných Prachaticích a na tváři má neustále úsměv od ucha k uchu. „Kolemjdoucí na mě...

27. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.