Oslava narozenin, sraz spolužáků nebo svatba je krásná událost, ale z hlediska organizace i tak trochu noční můra. Vypadá to jednoduše, ale je to sakra dřina, za kterou je spousta nedoceněné práce. Své o tom vědí HR manažerky, projektoví manažeři a všichni, kdo mají na starost organizování společenských akcí, firemních večírků a školení. Hodiny telefonátů a práce, kterou málokdo vidí, natož aby ji docenil. Nervy, aby všechno klaplo a stejně se nikdy nezavděčíte všem. Ať už výběrem místa, cateringem, hudbou... Vždycky se na něco zapomene nebo se něco nestihne. A kdo za to může? Já!
Když jsem organizovala svou svatbu, byla to honička a stres, ale zároveň moje chvíle slávy. Dát dohromady pracovní akci, od vánočního večírku, přes business breakfast až po konferenci, byl ale úplně jiný level, protože nevěstě se všechno odpustí, asistentce ne. A z celého rautu jsem nakonec měla k pití jednu skleničku bublinek a jednu jahodu – tu z těch bublinek! Aspoň teambuilding by si měl užít i organizátor, aby měl příště chuť a dost sil pustit se do další akce.
Takže příště je alfa a omega krásné prostředí a hlavně pohodlí! Pokud možno daleko od všedního života a povinností.
Akce uprostřed přírody
Každá párty má své kouzlo a hlavní je nakonec to, aby si ji všichni užili. Z celého večírku zůstanou hlavně fotky, takže fotogenické prostředí je základ… A až se budeme při plánování další akce ptát „Proč to všechno děláme?“, můžeme si odpovědět: „Kvůli těm krásným fotkám, za nimiž jsou tak krásné vzpomínky!“
Výhodou je, že už si můžeme vybrat místo podle představ, ne jen nejbližší národní výbor nebo jediný funkční motorest v okolí. V České republice je spousta krásných míst a některá jsou pro tyto účely dokonce zařízená, takže tu je k dispozici vše od ubytování přes catering až po nabídku volnočasových aktivit do každého počasí. Vyhledávané jsou také statky přebudované na hotely, takže focení v autentickém prostředí na louce nebo se zvířaty nic nebrání.
Večírek na ranči nebo u jezera
Víte, že královská rodina si říká firma? Každá rodina funguje jako obchodní společnost a svatba, narozenny, křtiny jsou pak vlastně rodinný teambuilding. Stejně tak by měl být každý pracovní kolektiv aspoň trochu rodina, protože spolupráce funguje dynamičtěji, když se společensky obrousí určité hrany. Bez ohledu na to, zda jde o šéfa nebo o tchyni. A hrany se nejlépe obrušují s dobrým pitím a jídlem, daleko od povinností doma i v práci, kde se cítíme svobodnější.
„Když uspořádáte firemní akci v přírodě, získáte úplně jinou energii než ve městě. V resortu si lidé odpočinou, načerpají inspiraci a díky aktivitám venku se tým semkne. To, co by ve městě byla jen další porada, je u nás zážitek, na který zaměstnanci rádi vzpomínají,“ říká Petra van Gorp Adamová z Amenity Hotels & Resorts.
Jaká jsou ideální místa na svatbu či firemní akci?
- Relaxace u vody
Mezi nejvyhledávanější místa v létě, ale i na podzim patří okolí Lipenské přehrady, kde je nejenom krásně, ale také zde stojí řada rekreačních objektů pro pořádání neformálních akcí. Resorty na Třeboňsku zase propojují moderní wellness s lázeňskou tradicí. Párty stan se pak dá postavit přímo u vody, a jakmile skončí formality, hurá do plavek! Hosté si rovnou můžou zahrát beachvolejbal nebo pingpong, vyzkoušet paddleboard, udělat si výlet na čtyřkolkách a večer grilovat nebo opékat buřty.
V rezortech je zajištěn program pro soukromé i firemní akce
- Špetka dobrodružství
Pokud Vám připadá Lipno moc provařené, jsou tu další možnosti, například uprostřed divoké České Kanady na Jindřichohradecku. Neříká se jí Kanada jen tak pro nic za nic. Tento název jí dali čeští trampové ještě za první republiky. V hustě zalesněných kopcích určitě najdete neprobádaná romantická místa a ukrytá zátiší na fotky. V Českém ráji jsou zase autentické roubené chalupy a usedlosti s tradiční architekturou.
- Klid v horách
Když se řekne Špindlerův Mlýn nebo Orlické hory, většina lidí si představí lyžařská střediska, jenže na horách je krásně i v létě. A své kouzlo mají i na podzim. Výhodou je opět bohatá turistická infrastruktura. Mimo lyžařskou sezonu je tu mnohem větší klid.
- Únik od reality s výhledem na Pálavu
K oslavám na jižní Moravě patří koláče, kroje a vínečko bílé… Večírky se můžou konat ve sklípku, v reprezentativních prostorách u Lednicko-valtického areálu, pro odváženější povahy třeba ve vinném sklípku nebo na Adventure Golfu Pálava.
Teambuilding ve sklípku + Adventure Golf Pálava (Amenity Penzion Horní Věstonice)
Nejste na to sami!
A jak to udělat, aby si všichni teambuilding užili a HR zůstala celá? Klíčové je zázemí a pohodlí! Pokud máme k dispozici kompletní servis, od ubytování přes catering až po program, všechno je jednodušší. „Organizaci připravujeme ve spolupráci s klientem. Naše specialistky na eventy pomůžou nachystat akci přímo na míru, ať už jde o romantický svatební den, nebo inspirativní teambuilding,“ vysvětluje Petra van Gorp Adamová z Amenity Hotels & Resorts. A výsledek? Úspora času, lepší týmová spolupráce, spokojenost zaměstnanců a inspirace, kterou standardní zasedačky nabídnout nedokážou.