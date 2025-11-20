Vybrali jsme pro vás pět tipů na jednodenní výlety, které jsou ideální pro rodinu, přátele i pro chvíle samoty. Vsaďte na výše položené, lesnaté nebo skalnaté oblasti, kde je šance na lepší rozptyl znečištění.
1 Český kras: Karibská modř a síla skal
Jedná se o otevřenou, skalnatou krajinu, která leží jihozápadně od Prahy – tedy ve směru, odkud nad Prahu nejčastěji vane čistší vzduch.
Český kras je ideální pro krátké i delší túry, které vás zavedou nad kaňony plné přírodních krás. Nejslavnější je samozřejmě lom Velká Amerika, přezdívaný „český Grand Canyon“. Její sesterské lomy, Malá Amerika a Mexiko, rovněž stojí za prozkoumání.
Lomy fascinují svou průzračnou modrozelenou vodou, která získala svou výjimečnou barvu díky přirozené filtraci přes vápencové podloží. Výlet sem můžete navíc snadno spojit s prohlídkou hradu Karlštejn nebo návštěvou Koněpruských jeskyní, největšího jeskynního systému v Čechách.
2 Ikonická vyhlídka Máj: Meandr nad bývalými proudy
Vyhlídka se tyčí vysoko nad hlubokým údolím Vltavy, je obklopena rozsáhlými lesy a zcela mimo průmyslovou zástavbu a silný automobilový provoz.
Pohled na ikonický vltavský meandr je jedním z nejfotografovanějších v celé zemi. Vydejte se k ní od obce Teletín a užijte si kratší, ale osvěžující túru po lesních cestách.
Dnes je řeka klidná, ale v těchto místech se kdysi nacházely legendární peřeje Svatojánských proudů, které zmizely pod hladinou Štěchovické přehrady. Pokud máte čas, v okolí najdete i další krásné vyhlídky jako Smetanova vyhlídka či Třeštibok.
3 Kokořínsko: Ztraceni v pískovcových skalních městech
CHKO Kokořínsko se vyznačuje rozlehlými plochami hlubokých borových lesů, minimální automobilovou dopravou a malým množstvím zástavby, což automaticky zvyšuje šanci na klidnější a čistší vzduch.
Tato chráněná krajinná oblast, vyhlášená už v roce 1953, je doslova rájem pro ty, kteří touží po klidu. Obdivovat zde můžete unikátní skalní útvary, jako jsou Pokličky, navštívit pohádkový hrad Kokořín ukrytý v lesích nebo prozkoumat tajemné skalní obydlí v hlubokých roklích. Doporučujeme projít si Cinibulkovu naučnou stezku s vyhlídkami a prostě jen „vydechnout“ z města.
4 Brdy: Nejčistší kout díky historii
Brdská vrchovina byla po dlouhou dobu rozsáhlým a nepřístupným vojenským prostorem. Díky tomu zde nenajdete průmysl ani hustou silniční síť, což z ní dělá jednu z nejochráněnějších a nejčistších oblastí v ČR.
Vyšší poloha s lesnatými vrchy je ideální, pokud je v Praze inverze. Zatímco nížiny se topí v mlze a nečistém vzduchu, vy na vrchu Tok (865 m) nebo u Padrťských rybníků můžete dýchat čerstvý horský vzduch. Můžete zde narazit i na pozůstatky po bývalých vojenských bunkrech a pozorovatelnách, což dodává túře trochu dobrodružství.
5 Kopec Říp: Vystoupejte nad inverzi
Říp, který se zvedá osamoceně nad rovinatou krajinu (461 m n. m.), je ideální místo pro boj s inverzí.
Při špatných rozptylových podmínkách ve městě se často stačí dostat jen o pár set metrů výš, abyste opustili vrstvu stagnujícího a znečištěného vzduchu a ocitli se nad „smogovou poklicí“ ve slunečném počasí.
Na vrcholu vás kromě čerstvého vzduchu čeká historická rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha z 11. století a za dobrého počasí panoramatické výhledy na České středohoří i Kokořínsko. Říp je geologicky zajímavý pozůstatek sopečné činnosti, což mu dává jeho nezaměnitelný, osamělý tvar.
Praktické tipy na cestu
- Příprava: Před výletem si zkontrolujte předpověď a kvalitu ovzduší, třeba na stránkách ČHMÚ. Ve dnech inverze rozhodně volte vyšší polohy a kopce.
- Obuv: Vždy noste pevnou obuv a oblečení vhodné do terénu.
- Doprava: Zvažte dostupnost. Některé lokality, jako třeba Český kras, jsou dobře dostupné vlakem, jiné, například Brdy nebo Kokořínsko, mohou vyžadovat auto.
Udělejte si čas pro sebe a rodinu. Vypněte z ruchu města, dopřejte plicím čerstvý vzduch a vraťte se domů s čistou hlavou a novou energií!