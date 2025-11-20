Kam z Prahy za čistým vzduchem? Pět lokalit vám přinese tichý jednodenní únik

Ivana Vaňkátová
  4:00
Praha je sice krásná, ale někdy potřebujeme prostě jen vydechnout… a zhluboka se nadechnout. Hluk, ruch a městský prach se v některých dnech stávají neúnosnými, a to zvláště v období, kdy se v nížinách drží smogová poklice nebo inverze. Naštěstí leží v okolí metropole hned několik lokalit, které nabízejí čerstvý vzduch, klid a nádherné výhledy.
Ranní inverze v Praze na Petříně (13. listopadu 2022)

Ranní inverze v Praze na Petříně (13. listopadu 2022) | foto: Jakub Stadler, MAFRA

Český kras - Lom Čertovy schody u Koněpruských jeskyní.
Pohled z vyhlídky Máj na Štěchovickou přehradu. Nejsnazší přístup je z obce...
Pokličky
Stovky ovocných stromů chtějí v září vysadit v okolí Padrťských plání v Brdech.
6 fotografií

Vybrali jsme pro vás pět tipů na jednodenní výlety, které jsou ideální pro rodinu, přátele i pro chvíle samoty. Vsaďte na výše položené, lesnaté nebo skalnaté oblasti, kde je šance na lepší rozptyl znečištění.

1 Český kras: Karibská modř a síla skal

Jedná se o otevřenou, skalnatou krajinu, která leží jihozápadně od Prahy – tedy ve směru, odkud nad Prahu nejčastěji vane čistší vzduch.

Český kras je ideální pro krátké i delší túry, které vás zavedou nad kaňony plné přírodních krás. Nejslavnější je samozřejmě lom Velká Amerika, přezdívaný „český Grand Canyon“. Její sesterské lomy, Malá Amerika a Mexiko, rovněž stojí za prozkoumání.

Český kras - Lom Čertovy schody u Koněpruských jeskyní.

Lomy fascinují svou průzračnou modrozelenou vodou, která získala svou výjimečnou barvu díky přirozené filtraci přes vápencové podloží. Výlet sem můžete navíc snadno spojit s prohlídkou hradu Karlštejn nebo návštěvou Koněpruských jeskyní, největšího jeskynního systému v Čechách.

Toulky Českým krasem: kus země za Prahou, kde najdete téměř vše

2 Ikonická vyhlídka Máj: Meandr nad bývalými proudy

Vyhlídka se tyčí vysoko nad hlubokým údolím Vltavy, je obklopena rozsáhlými lesy a zcela mimo průmyslovou zástavbu a silný automobilový provoz.

Pohled na ikonický vltavský meandr je jedním z nejfotografovanějších v celé zemi. Vydejte se k ní od obce Teletín a užijte si kratší, ale osvěžující túru po lesních cestách.

Pohled z vyhlídky Máj na Štěchovickou přehradu. Nejsnazší přístup je z obce...

Dnes je řeka klidná, ale v těchto místech se kdysi nacházely legendární peřeje Svatojánských proudů, které zmizely pod hladinou Štěchovické přehrady. Pokud máte čas, v okolí najdete i další krásné vyhlídky jako Smetanova vyhlídka či Třeštibok.

Dokonalé výlety. Na tyto skvělé vyhlídky se dostanete téměř bez námahy

3 Kokořínsko: Ztraceni v pískovcových skalních městech

CHKO Kokořínsko se vyznačuje rozlehlými plochami hlubokých borových lesů, minimální automobilovou dopravou a malým množstvím zástavby, což automaticky zvyšuje šanci na klidnější a čistší vzduch.

Pokličky

Tato chráněná krajinná oblast, vyhlášená už v roce 1953, je doslova rájem pro ty, kteří touží po klidu. Obdivovat zde můžete unikátní skalní útvary, jako jsou Pokličky, navštívit pohádkový hrad Kokořín ukrytý v lesích nebo prozkoumat tajemné skalní obydlí v hlubokých roklích. Doporučujeme projít si Cinibulkovu naučnou stezku s vyhlídkami a prostě jen „vydechnout“ z města.

4 Brdy: Nejčistší kout díky historii

Brdská vrchovina byla po dlouhou dobu rozsáhlým a nepřístupným vojenským prostorem. Díky tomu zde nenajdete průmysl ani hustou silniční síť, což z ní dělá jednu z nejochráněnějších a nejčistších oblastí v ČR.

Stovky ovocných stromů chtějí v září vysadit v okolí Padrťských plání v Brdech.

Vyšší poloha s lesnatými vrchy je ideální, pokud je v Praze inverze. Zatímco nížiny se topí v mlze a nečistém vzduchu, vy na vrchu Tok (865 m) nebo u Padrťských rybníků můžete dýchat čerstvý horský vzduch. Můžete zde narazit i na pozůstatky po bývalých vojenských bunkrech a pozorovatelnách, což dodává túře trochu dobrodružství.

To nejlepší z hor Česka: Podívejte se, jak a kde nejlépe poznáte Brdy

5 Kopec Říp: Vystoupejte nad inverzi

Říp, který se zvedá osamoceně nad rovinatou krajinu (461 m n. m.), je ideální místo pro boj s inverzí.

Při špatných rozptylových podmínkách ve městě se často stačí dostat jen o pár set metrů výš, abyste opustili vrstvu stagnujícího a znečištěného vzduchu a ocitli se nad „smogovou poklicí“ ve slunečném počasí.

Říp

Na vrcholu vás kromě čerstvého vzduchu čeká historická rotunda sv. Jiří a sv. Vojtěcha z 11. století a za dobrého počasí panoramatické výhledy na České středohoří i Kokořínsko. Říp je geologicky zajímavý pozůstatek sopečné činnosti, což mu dává jeho nezaměnitelný, osamělý tvar.

Výstup na český Everest. S minimální výbavou vylezu na Říp 63krát

Praktické tipy na cestu

  • Příprava: Před výletem si zkontrolujte předpověď a kvalitu ovzduší, třeba na stránkách ČHMÚ. Ve dnech inverze rozhodně volte vyšší polohy a kopce.
  • Obuv: Vždy noste pevnou obuv a oblečení vhodné do terénu.
  • Doprava: Zvažte dostupnost. Některé lokality, jako třeba Český kras, jsou dobře dostupné vlakem, jiné, například Brdy nebo Kokořínsko, mohou vyžadovat auto.

Udělejte si čas pro sebe a rodinu. Vypněte z ruchu města, dopřejte plicím čerstvý vzduch a vraťte se domů s čistou hlavou a novou energií!

Nádraží Praha Vršovice

Kam z Prahy za čistým vzduchem? Pět lokalit vám přinese tichý jednodenní únik

