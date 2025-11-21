Kam z Ostravy za čistým vzduchem? Pět míst pro restart v Beskydech a Poodří

Ostrava v posledních letech udělala obrovský pokrok ve zlepšení kvality ovzduší a zaznamenává historická minima znečištění. Přestože průmyslové zátěže ubylo, v zimních měsících se zde drží při inverzi znečištění z lokálních topenišť a dopravy. Vydejte se na jednodenní výlety, které vás spolehlivě zvednou nad městskou kotlinu. Vyčistíte si plíce i hlavu.
A ještě jedno tradiční ostravské panorama. Tentokrát lze v pozadí spatřit třeba

A ještě jedno tradiční ostravské panorama. Tentokrát lze v pozadí spatřit třeba dvojici věží mariánskohorského kostela. | foto: Matěj Laštovka

Kostel na Prašivé
Rezervaci Kotvice tvoří rybníky Nový rybník a Kotvice s přilehlým okolím.
Beskydy a Podbeskydí z Velkého Javorníku
Bělským lesem vede Cesta vody.
Ostrava je město s pulzujícím životem, které v posledních letech dokazuje, že umí bojovat s neblahou pověstí. Díky změnám v průmyslu a dopravě došlo k výraznému poklesu historického znečištění a současná data ukazují, že co do zátěže automobilovými emisemi je na tom Ostrava dokonce lépe než hlavní město.

Přesto však každý Ostravan ví, že se v zimním období či za špatných rozptylových podmínek může vzduch v nížinách přechodně zhoršit.

Naštěstí leží v okolí Ostravy hned několik lokalit, které nabízejí čerstvý vzduch, klid a nádherné výhledy – ať už jde o lužní lesy, které fungují jako přírodní filtry, nebo o horské hřebeny.

1 Vrchol Prašivá: Nad inverzní poklicí Beskyd

Prašivá, dosahující 843 m n. m., leží v severní části Moravskoslezských Beskyd. Její vyšší poloha je ideální v době inverze, kdy studený a znečištěný vzduch stagnuje v nížinách. Zde se s velkou pravděpodobností ocitnete nad tou nejhorší vrstvou znečištění.

Kostel na Prašivé

Výšlap sem je plnohodnotným horským zážitkem. Na úpatí Malé Prašivé (707 m n. m.) navíc stojí malebný dřevěný kostel sv. Antonína Paduánského z roku 1640 a turistická chata s rozhlednou, odkud se vám otevřou parádní výhledy. Trasy jsou rozmanité – od lesních cest po upravené úseky vhodné i pro rodiny s dětmi.

2 CHKO Poodří: Lužní lesy jako přírodní filtr

Poodří leží jižně od města a je z velké části mimo průmyslové jádro. Rozsáhlé lužní lesy, mokřady a louky fungují jako přírodní filtr, který pomáhá zlepšit kvalitu vzduchu.

Rezervaci Kotvice tvoří rybníky Nový rybník a Kotvice s přilehlým okolím.

Pokud toužíte po klidné relaxaci bez velkého převýšení, je tato chráněná krajinná oblast ideální. Poodří nabízí rybníky, naučné stezky a meandry řeky Odry. V oblasti Rezavka si můžete užít procházku po stezce lemované loukami a lesy, kde pocítíte blahodárný vliv přírodního prostředí. I když leží v nivě řeky, není hlubokou kotlinou, což brání stagnaci vzduchu.

Turisté se opět mohou podívat do pooderské Kotvice

3 Vrcholy Smrk a Velký Javorník: Plnohodnotný horský výšlap

Tyto významné beskydské hory jsou díky své výrazné nadmořské výšce daleko od emisí města a dopravy.

Beskydy a Podbeskydí z Velkého Javorníku

Pokud máte rádi pořádnou túru a odměnu v podobě panoramatických výhledů, vydejte se na jeden z těchto vrcholů. Ať už zvolíte turisticky populární Velký Javorník, nebo náročnější Smrk, získáte plnohodnotný horský zážitek, který zaručeně pročistí hlavu i plíce.

Jen příroda a vy. Přechod Javorníků potrápí tělo a pohladí na duši

4 Lesopark Bělský les: Zelená oáza v Ostravě

Útočiště lze najít i v rámci města! Bělský les je rozsáhlá zelená plocha, která funguje jako zelený ostrov. I když je stále v Ostravě, zalesnění a otevřené plochy pomáhají ventilaci a zjemňují dopad znečištěného ovzduší v porovnání s hustě zastavěnými částmi.

Bělským lesem vede Cesta vody.

Tento lesopark je skvělý tip pro rychlý a nenáročný únik. Trasy jsou navíc upravené i pro kočárky a vozíčkáře, což z něj dělá ideální cíl pro rodinnou procházku.

Bělský les má své lázně u tůní a mokřadů, vede jím Cesta vody

5 Lesopark Orlovský les: Klid u města Orlová

Tento lesní masiv poblíž Orlové představuje další zelené „plíce“ v okolí. Je mimo hlavní dopravní tepny a výrazné zdroje emisí.

Díky menší zástavbě a otevřenější krajině zde dochází k lepšímu proudění a odvětrávání vzduchu. Je to ideální místo pro klidnou rodinnou procházku, projížďku na kole nebo piknik v lesním prostředí.

Praktické tipy na cestu

  • Dobré načasování: Pokud víte, že má být inverze (chladný tichý den s mlhou v nížinách), vyrazte ráno na vyšší kopce jako Prašivá nebo Beskydy. Zvýšení nadmořské výšky je v takové situaci nejúčinnější.
  • Kontrola: Před odjezdem zkontrolujte aktuální kvalitu ovzduší v regionu. Pokud je situace v nížinách kritická, výšlap na Smrk nebo Javorník má velký smysl.
  • Vybavení: Myslete na to, že ve vyšších polohách může být chladněji a počasí se mění rychleji. Vhodná bunda a pevná obuv se vždy hodí!

Vypněte tedy na chvíli z tempa města. Moravskoslezsko skrývá své nejčistší plíce v Beskydech a Poodří – dopřejte si je a vraťte se domů s novou energií.

Nádraží Praha Vršovice

