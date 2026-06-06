Českomoravský svaz minipivovarů letos v březnu již tradičně zorganizoval Jarní cenu českých sládků, která patří k největším soutěžím minipivovarů v Evropě. Finalisté tak platí za špičku pivní produkce, která od té běžné v lecčems vyniká.
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Proto jsme prošli výsledky a s příchodem teplého počasí nabízíme tipy na malé řemeslné pivovary, jejichž produkty porotci umístili na první příčku některé ze soutěžních kategorií. Všechny uvedené podniky disponují vlastním výčepem, vychutnat si orosený půllitr tak jde přímo u zdroje.
Obsah
Poutní minipivovar Neratov
- Bartošovice v Orlických horách 118
- V nabídce aktuálně šest druhů piv
- Pivo vaří od roku 2017
Pivovar v Neratově jen pár kroků od polských hranic v Orlických horách funguje od roku 2017. Tehdy jej po desetileté snaze otevřela místní nezisková organizace Sdružení Neratov, pomáhající lidem se zdravotním postižením, kteří se také starají o jeho provoz.
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Sám pivovar sice výčepem nedisponuje, pivo je však k mání v nedaleké hospodě či Bistru u Proroka. Oba podniky rovněž souvisí s činností Sdružení Neratov.
Pivovar GARP
- Brigádnická 734, Bakov nad Jizerou
- V aktuální nabídce 18 druhů piv
- Pivo vaří od roku 2018
Nabídka rodinného řemeslného pivovaru pojmenovaného podle anglického bulteriéra Garpa (od nějž odvozuje i logo) je velmi široká. Aktuálně je v prodeji osmnáct druhů piv od ležáků, přes ovocné speciály až po řadu svrchně kvašených alů.“
Kromě čepovaného piva tu mají také velký výběr lahvových speciálů a pro zájemce i možnost prohlídek výroby. Nadšenci pak v pivovaru mohou nahlédnout do tajů výroby piva – zkusit si mohou práci sládka či si rovnou uvařit vlastní várku.
Pivovar Stadioner
- Kout na Šumavě 2
- Vaří sedm druhů piva
- Funguje od roku 2006
Pivovar navázal na původní výrobu piva, které se v Koutech na Šumavě vařilo už od roku 1736. Poslední várku tu uvařili v roce 1966. Obnovy se původní budovy i samotný pivovar dočkal až po přelomu století. Dnes nese jméno hraběte Karla Bedřicha Stadion-Thannhausena, který původní pivovar nechal opravit po ničivém požáru v roce 1838.
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Přejmenování přišlo až loni, samotná historie znovuobnovené výroby začala už po začátku tohoto století. Dnes tu vaří několik druhů piv, která nabízejí i v nově otevřeném výčepu, a k tomu i tři druhy vlastních limonád.
Sousedský pivovar Bašta
- Táborská 389/49, Praha
- Na čepu alespoň čtyři piva
- Pivo vaří od roku 2007
Už téměř dvacet let v nenápadném domě v pražských Nuslích vznikají již vyhlášené ležáky – světlý a polotmavý – ale také řada speciálů, například nakuřované nebo medové pivo.
Pivo z místní produkce nabízejí přímo v pivovarském výčepu, který sdílí kuchyni a vlastní pekárnu se sousední restaurací. Pivovar Bašta pak kromě samotného piva zájemcům nabízí prohlídky pivovaru nebo celodenní kurz vaření. Součástí podniku je i pivovarské muzeum.
Pivovar Holendr
- Hřbitovní 484, Valašské Meziříčí
- Vaří sedm druhů piva
- Funguje od roku 2015
Řemeslný pivovar Holendr ve Valašském Meziříčí se specializuje na nefiltrovaná spodně a svrchně kvašená piva. Při jeho výrobě se tu drží tradičních postupů.
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Zákazníci tak v pivovarské restauraci narazí hlavně na klasické ležáky, nebo méně typické aly. Svérázné experimenty v místní nabídce nenajdou.
Pivovar Malenovice
- Švermova 101, Zlín - Malenovice
- Vaří až 12 druhů piv
- Pivo vaří od roku 2007
Hospoda i samotný Pivovar Malenovice od roku 2012 zabírá prostory původních ležáckých sklepů šternberského pivovaru ve Zlíně. V podhradí Malenovického hradu dnes pod značkou Zlínský švec pravidelně vznikají klasické ležáky nebo výčepní pivo.
K nim však v místním pivovaru občasně přidávají nejrůznější speciály – například medový ležák, několik alů, ale i žitné, ovocné nebo odlehčené pivo určené pro cyklisty, stejně jako vlastní limonády.
Pivovar Obora
- Obora 4, Malšice
- Aktuálně nabízí 39 druhů piv
- Funguje od roku 2015
Pivovar Obora v jižních Čechách se může chlubit velmi širokou nabídku. Z vlastního chmele vaří nefiltrovaná a nepasterizovaná piva, spodně, svrchně i spontánně kvašená. Místní sládci navíc rádi experimentují, v nabídce tak jsou i ovocná či kořeněná piva.
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Specialitou minipivovaru jsou ovocné soury, které patří mezi nejoblíbenější. V místním výčepu mají v sezoně 7 druhů piv a nadšence potěší i možnost prohlídky i s ochutnávkou.
Městský pivovar Domažlice
- Pivovarská 10, Domažlice
- Vaří tu devět druhů piv
- Obnovený roku 2020
Městský pivovar Domažlice, provozovaný místním správcem lesů, navazuje na dlouholetou pivní tradici sahající až do 13. století. Pivovar přečkal válečné konflikty i znárodnění, poslední várku tu uvařili až v roce 1996.
Do opravené sladovny někdejšího rozsáhlého areálu v samém srdci města se pivovar vrátil po necelých dvaceti pěti letech. Kromě něj tu návštěvníci najdou i pivnici a muzeum pivovarnictví. Přilehlá budova se díky výhodné poloze proměnila v kulturní centrum.
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Ze sladovny je kulturní centrum, po čtvrtstoletí zraje v Domažlicích pivo
Dnes se pivovar věnuje zejména nefiltrovaným a nepasterovaným spodně kvašeným pivům. Vyjma klasické desítky a dvanáctky tu ale mají i pár speciálů – například z kopřiv, amerických chmelů nebo pivo vařené jen při ideální konstelaci hvězd.
Pivovar Zobak
- Ostravská 314/3, Bílovec
- V aktuální nabídce je 14 druhů piva
- Pivo vaří od roku 2012
Jeden z oceněných pivovarů skrývá i nenápadný panelový dům v Bílovci. Několikanásobně oceněný pivovar Zobak tu zabírá zadní trakt přízemní restaurace. Právě pro její potřebu tu už téměř před patnácti lety uvařili první várku, která se dle slov majitele prodala během pouhých dvou dní a pivovar tak zůstal měsíc na suchu.
Ona první várka vznikla z touhy uvařit pivo, na něž budou místní hrdí. Dnes tu vaří vše od klasických ležáků přes ovocná nealkoholická piva až po netradiční kyseláče. Na čepu je vždy několik druhů z místní produkce.
Beskydský pivovárek
- Ostravice 449
- Vaří osmnáct druhů piv
- Pivo vaří od roku 2012
Na čepu hospůdky přímo v areálu řemeslného Beskydského pivovárku mají vždy osm druhů piv z vlastní nefiltrované a nepasterizované produkce. Na zakousnutí k nim nabízejí i vlastní sýry s domácími nálevy a bylinkami a zeleninou vypěstovanými na vlastní pivovarské zahradě.
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Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet
Nadšence pak potěší i řada spojených aktivit. „Základní“ možností jsou komentované prohlídky prohlídky pivovaru, během níž se návštěvníci dozvědí vše o procesu výroby piva a skončit mohou u degustace. Vrcholným zážitkem pak je celý den v pivovaru během přípravy vlastní várky piva.
Vítězové bez výčepu
Dva z minipivovarů oceněných prvním místem nedisponují vlastní výčepem, alespoň zmínku si však pro svůj um určitě zaslouží: