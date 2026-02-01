Pokud stále váháte, kde si užít tu nejlepší atmosféru, připravili jsme pro vás velký přehled akcí – od pražských karnevalů až po unikátní tradice zapsané na seznamu UNESCO.
Kdy bude masopust v roce 2026?
Tučný čtvrtek: 12. února 2026
Praha v zajetí maškar: od Hradu až po Žižkov
Hlavní město nabízí fascinující mix lidových tradic a městského festivalu. Každá čtvrť má svůj specifický charakter.
- Žižkovský masopust (7. února 2026): Již 31. ročník této legendární akce oživí náměstí Jiřího z Poděbrad i park Radost. Těšit se můžete na Lovesong Orchestra a neopakovatelnou sousedskou atmosféru.
- Malostranský masopust (14. února 2026): Zažijte masopust v historických kulisách – vydejte se na Malou Stranu. Průvod začíná u hostince U Černého vola a putuje Nerudovou ulicí až na Kampu.
- Karlínský masopust (7. února 2026): Karlínské náměstí provoní frgály a zabijačka, zatímco o hudbu se postará Ivan Hlas trio a Šoulet.
- Masopust v Praze pořádá snad každá čtvrť.
Autentický venkov a tradice UNESCO
Pokud hledáte skutečný folklórní zážitek, vydejte se tam, kde tradice ožívají v nezměněné podobě už po generace.
Masopust na Dlaskově statku (7. února 2026)
V Dolánkách u Turnova ožije statek bujarým rejem maškar pod taktovkou folklorního souboru Horal. Kromě tradičních masek uvidíte i masopustní hry v podání herců z Mladé Boleslavi a vyvrcholením bude symbolická „poprava kobylky“.
UNESCO tradice na Hlinecku (8. února 2026)
V Blatně u Hlinska můžete zažít nefalšovanou masopustní obchůzku, která je tak unikátní, že byla zapsána na seznam světového dědictví UNESCO. Masky jako laufr, basa, kobyla nebo slaměný se zde vyrábějí ručně podle starých vzorů. Průvod začíná už v 7 hodin ráno!
Herálecká maškara (14. února 2026)
Unikát v srdci Žďárských vrchů. Herálec leží na historické hranici Čech a Moravy, a tak v průvodu uvidíte mix masek z obou částí naší země – od českých slaměných až po moravského policajta nebo pasáčka s krávou.
|Lokalita
|Datum
|Hlavní lákadlo
|Ctěnice u Prahy
|31. 1. 2026
|Bourání prasete v přímém přenosu, loutkové divadlo.
|Moravská Třebová
|7. 2. 2026
|Průvod s obřími maskami a veselí na zámku.
|Velké Pavlovice
|7. 2. 2026
|Otevřené sklepy, fašaňk a symbolické pochovávání basy.
|Příbram
|14. 2. 2026
|Masopust v Hornickém muzeu – rej masek mezi šachtami.
|Zoo Děčín
|14. 2. 2026
|Soutěž o nejrychlejšího pojídače jitrnic a průvod městem.
|Liberec
|22. 2. 2026
|Velká městská slavnost na náměstí Dr. E. Beneše.
Proč letos vyrazit na masopust?
Masopust není jen o jídle, i když poctivá prdelačka, ovar a nadýchané koblihy jsou silným argumentem. Je to především čas, kdy se lidé setkávají, masky stírají společenské rozdíly a humor vítězí nad zimní šedí.
Masopustní období končí Popeleční středou, která v roce 2026 připadá na 18. února. Máte tedy nejvyšší čas připravit si masku, naostřit chuťové buňky a vyrazit do víru oslav!