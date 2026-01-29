Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Dnes už víme, že ke skutečnému odpočinku je třeba svaly nejen zapojit, ale pak je i uvolnit a s nimi všechno napětí, které se v nás za celý rok nashromáždilo. Ubytování v přírodě pak přináší hlavně odpočinek a soukromí. Mezi nejvyhledávanější lokality pro romantický pobyt či sportovní zimní dovolenou patří nejen známá střediska jako Špindlerův Mlýn, ale také Lipno, Česká Kanada nebo Pálava.
Česká Kanada

Česká Kanada | foto: Amenity Hotels & Resorts

Amenity Hotel & Resort Česká Kanada
Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn
Horní Věstonice
Amenity Hotel & Resort Česká Kanada
18 fotografií

Po fyzické aktivitě je důležité nejen „vypnout“ svaly, ale zklidnit celý nervový systém a zregenerovat kromě těla také mysl. I proto se doporučuje po cvičení zapojit meditaci, která pomáhá k rychlejšímu fyzickému zotavení, snížení tělesného stresu a lepšímu psychickému nastavení.

Stále více lidí tedy volí při dovolené kombinaci pohybu a pohodlného zázemí s wellness, kde mohou po vyplavení endorfinů odpočívat. Na hory přece nejezdíme jen lyžovat, ale také za sytým horským vzduchem, který nám pomáhá pročistit organismus od napětí, které si vozíme stále všude s sebou.

Amenity Hotel & Resort Česká Kanada

Kam jet na lyže nebo na běžky? V Česku je možností celá řada

Ať už milujete dynamiku sjezdovek nebo dáváte přednost tichu zasněžených lesů, v Česku je řada míst, která nabízejí upravené sjezdovky i desítky kilometrů běžeckých tras pro začátečníky i zkušené sportovce. Výhodou je propracovaná lyžařská infrastruktura, díky které se dá lyžovat a běžkovat napříč republikou, často v docházkové vzdálenosti od ubytování. Díky skibusům také není třeba řešit dlouhé přejezdy. Stačí si vybrat lokalitu, která odpovídá vašemu tempu.

Mezi nejvyhledávanější lokality patří Špindlerův Mlýn, Černá hora – Pec, Harrachov v Krkonoších, případně Červenohorské sedlo na Moravě, Tanvaldský Špičák a Bedřichov v Jizerských horách, oblíbený hlavně milovníky sjezdového lyžování. „Ve Špindlerově Mlýně je velmi populární lyžařský areál Labská, který je klidnější než centrum Špindlerova Mlýna. Vede z horní náročnější části v lese přes sluneční svah nad Labskou přehradou. Jeho výhodou je, že když je dostatek sněhu, dá se na lyžích sjet až do resortu,“ vysvětluje Petra Kučerová, manažerka Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn.

Na Šumavě nebo v Orlických horách jsou další velmi oblíbená lyžařská střediska. „Pro dovolenou v Orlických horách doporučujeme novou šestisedačkovou lanovku Kikirikiii ve Skicentru Deštné, kde jsou i výuková hřiště pro úplné začátečníky. Stejně jako na mírném svahu výukového hřiště Fox park na Lipně,“ doplňuje Zuzana Truhlářová, manažerka Amenity Hotel & Resort Lipno.

1. Krkonoše

Nejvyšší české hory jsou synonymem pro klasickou zimní dovolenou se vším všudy. Nabízejí širokou síť sjezdovek různých obtížností, ideální podmínky pro sportovně laděné lyžaře i rodiny, a zároveň skvěle upravené běžecké tratě v okolí hřebenů.

  • Špindlerův Mlýn – nejznámější české středisko se širokou nabídkou tratí, moderními lanovkami i zázemí après-ski
  • Černá hora – Pec (SkiResort ČERNÁ HORA – PEC) – největší lyžařský areál v ČR
  • Harrachov – tradiční středisko s dlouhou historií

Špindlerův Mlýn– Labská

Špindlerův Mlýn

Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn

2. Šumava

Šumava v zimě vyniká především běžkařskými trasami, které vedou otevřenou krajinou, lesy i kolem zamrzlých plání. Zadumaný klid uprostřed šumavských lesů je ideální pro odpočinek smyslů předrážděných hlukem a shonem velkých měst.

  • Lipno – oblast velmi vyhledávaná zejména rodinami s dětmi díky přehledným sjezdovkám a nabídce doplňkových služeb
  • Špičák – Železná Ruda – jedno z největších šumavských středisek
Amenity Hotel & Resort Lipno

Lipno

Amenity Hotel & Resort Lipno
Amenity Hotel & Resort Lipno

Amenity Hotel & Resort Lipno

3. Orlické hory

Orlické hory zůstávají trochu stranou masového turismu, uprostřed přírody je však řada menších lyžařských středisek s přívětivými cenami, přehledné sjezdovky a velmi dobré podmínky pro běžky.

  • Deštné v Orlických horách – oblíbené rodinné středisko s přehledným terénem

Orlické hory

Amenity Hotel & Resort Česká Kanada

Česká Kanada a Pálava: v zimě si užijete pobyt na horách, ale i výlety do okolí

Po celé republice jsou však rozptýleny menší areály a sjezdovky vhodné pro sváteční lyžaře, začátečníky či rodiny s dětmi. Díky většímu soukromí a propojení s divokou přírodou roste také popularita České Kanady.

Provoz sjezdovek v České Kanadě je sice závislý na sněhových podmínkách a je lepší aktuální stav nejprve ověřit, celá oblast je ale vyhledávaná pro běžecké lyžování nebo zimní turistiku v přírodě. A kdo hledá zimu trochu jinak, může vyrazit i na Pálavu, kde jsou také menší rodinná střediska a procházky mezi vinicemi nabídnou aktivní den s úplně jinou atmosférou.

Česká Kanada i Pálava patří k místům, kde zima mění tempo. Menší areály a nenáročné terény jsou tu spíše výhodou, protože dávají prostor zimním výletům, klidným procházkám a místo dlouhých front u lanovek tu člověk potká spíš prázdné lesní cesty, rybníky pod ledem, které v tichu zasněžené krajiny působí úplně jinak než v hlavních horských centrech,“ doplňuje obchodní a marketingová manažerka Petra van Gorp Adamová z Amenity Hotels & Resorts.

Horní Věstonice

Ubytování v hotelu nebo v soukromých apartmánech

Jednou z možností, jak si narychlo zajistit ubytování, jsou penziony a apartmány k pronajmutí. Pro náročnější klienty je ale rozhodně vhodnější plánovat dopředu a vybrat ubytování podle nabídky hotelu nebo penzion s doplňkovými službami. V blízkosti některých resortů jsou lyžařská střediska se skibusem a běžecké trasy, případně další aktivity v okolí (bowling, fitness atd.). Resorty také nabízejí wellness, polopenzi, případně restaurace s nabídkou menu a la carte pro maximální pohodlí a odpočinek po dni plném sportovních zážitků.

Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn

Amenity Penzion Horní Věstonice

Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Amenity Hotel & Resort Lipno

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Amenity Hotels & Resorts.

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?

Jedno z největších lákadel Barcelony. Sagrada Familia slavného architekta...

Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...

Lyžovačka s ROH. Zavzpomínejte, jak vypadala zimní dovolená v socíku

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo....

Zimní dovolená na horách měla v době socialismu pevný řád, ale i své kouzlo. Rekreace ROH, plné vlaky pracujících, děti na sáňkách a hory bez přeplněných sjezdovek, to vše patřilo k pravé...

Zapomeňte na Santorini i Řím. Tunisko skrývá památky, které vám vyrazí dech

Pokud jste viděli film Gladiátor nebo Angelika a sultán, možná vás překvapí, že...

Když se řekne Tunisko, mnoha lidem se vybaví především slunce, moře a hotelové resorty s all inclusive. Tato severoafrická země ale nabízí mnohem víc. Starověké římské amfiteátry, živé arabské medíny...

Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A...

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...

Mráz je jejich šancí na přežití. Do kanadských osad musí kamiony přes jezera

Číslo to není z nejpřesnějších, protože podoba sezónní sítě ledových silnic je...

O přežití lidí tu rozhoduje mráz, který by jinde označili za vražedný. Jen díky němu je ale možné vybudovat silnici na ledu, po níž se dopravují do izolovaných komunit na severu zásoby na celý rok....

Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness

Ve spolupráci
Česká Kanada

Dnes už víme, že ke skutečnému odpočinku je třeba svaly nejen zapojit, ale pak je i uvolnit a s nimi všechno napětí, které se v nás za celý rok nashromáždilo. Ubytování v přírodě pak přináší hlavně...

29. ledna 2026

Hotel na Měsíci přijímá první rezervace. S českou výplatou si o tom však nechte zdát

Kalifornský startup Galactic Resource Utilization Space (GRU) plánuje výstavbu...

Zamluvte si svou dovolenou na Měsíci. Zní to jako příběh ze sci-fi, o kterém jsme dlouho jen snili. Americká firma však už plánuje výstavbu hotelu a přijímá první rezervace na rok 2032. Cena?...

29. ledna 2026

Modrá krev: Panství Žerotínů se stalo kulisou temné kapitole českých dějin

Zámek Velké Losiny

Moravští páni ze Žerotína patřili k nejvzdělanější elitě své doby. Přesto se jejich panství stalo dějištěm nejhoršího justičního masakru v našich dějinách. Proč humanisté dopustili řádění inkvizitora...

28. ledna 2026

Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech

V Německu zcela zamrzlo největší vnitrozemské jezero Müritz. (27. ledna 2026)

Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.

28. ledna 2026  11:35

Valentýn na cestách: RegioJet nabízí mezinárodní jízdenky 1+1 zdarma

Advertorial
Valentýn na cestách: RegioJet nabízí mezinárodní jízdenky 1+1 zdarma

Svátek zamilovaných se blíží a RegioJet i letos přichází s nabídkou, která potěší nejen páry, ale i kamarády nebo rodiny. Od 27. ledna do 14. února 2026 mohou cestující využít valentýnskou akci 1+1...

28. ledna 2026

KVÍZ: Poznáte notoricky známé památky podle jediné fotky?

Jedno z největších lákadel Barcelony. Sagrada Familia slavného architekta...

Dovolené a cestování miluje téměř každý z nás. Poznávání světa je dnes mimořádně jednoduché, takže v podstatě nemáme problém odletět kamkoliv, kam toužíme. V našem kvízu jsme se proto zaměřili na ty...

vydáno 28. ledna 2026

Zůstalo jen pár statečných. Moldavská ves doufá, že ji zachrání hobití domky

Rogojeni Moldavsko

Moldavskému Rogojeni se přezdívá „hobití vesnice“ a její malé, napůl v zemi zakopané domy, postavené tak, aby odolaly chladným zimám a horkým létům, skutečně vypadají jako z Pána prstenů. Tradiční...

27. ledna 2026

Krádež, ošklivý pád i smrt na silnici. Čech projel africkou divočinu na kole

Tadeáš Šíma

Dobrodruh a spisovatel Tadeáš Šíma projel na kole východní část Afriky z Kapského Města až do Rwandy. Teď chodí po rodných Prachaticích a na tváři má neustále úsměv od ucha k uchu. „Kolemjdoucí na mě...

27. ledna 2026

Romantika na Bali pod drobnohledem. Indonésie zpřísnila zákony o sexu

Oblíbená zábava turistů na Bali. Kdo by netoužil po veselé fotce s místními...

Bali patří dlouhodobě mezi vysněné destinace zamilovaných párů, digitálních nomádů i dobrodruhů z celého světa. Od letošního ledna by si ale zejména nesezdaní cestovatelé měli dát větší pozor. V...

26. ledna 2026  11:30

Žebříček, jemuž právem vévodí Rusko. Padesát pod nulou je tu běžná zima

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A...

Přesně tak, toto konečně bude přehled, ve kterém si Rusko zaslouží prostor. A oprávněně, protože žebříček lidských sídel s extrémně mrazivými teplotami je skutečně jedním z mála, v nichž dokáže...

26. ledna 2026

Jak cestují lidé s handicapem? Rozhodují koše i výška postele, pomoct má cestovka

ilustrační snímek

Strach, nekonečné ověřování detailů a obava, že realita nebude odpovídat slibům. Pro lidi s handicapem není cestování samozřejmostí, ale často zdrojem stresu. Přesto chtějí žít stejně jako ostatní a...

26. ledna 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  25. 1. 11:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.