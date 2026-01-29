Po fyzické aktivitě je důležité nejen „vypnout“ svaly, ale zklidnit celý nervový systém a zregenerovat kromě těla také mysl. I proto se doporučuje po cvičení zapojit meditaci, která pomáhá k rychlejšímu fyzickému zotavení, snížení tělesného stresu a lepšímu psychickému nastavení.
Stále více lidí tedy volí při dovolené kombinaci pohybu a pohodlného zázemí s wellness, kde mohou po vyplavení endorfinů odpočívat. Na hory přece nejezdíme jen lyžovat, ale také za sytým horským vzduchem, který nám pomáhá pročistit organismus od napětí, které si vozíme stále všude s sebou.
Kam jet na lyže nebo na běžky? V Česku je možností celá řada
Ať už milujete dynamiku sjezdovek nebo dáváte přednost tichu zasněžených lesů, v Česku je řada míst, která nabízejí upravené sjezdovky i desítky kilometrů běžeckých tras pro začátečníky i zkušené sportovce. Výhodou je propracovaná lyžařská infrastruktura, díky které se dá lyžovat a běžkovat napříč republikou, často v docházkové vzdálenosti od ubytování. Díky skibusům také není třeba řešit dlouhé přejezdy. Stačí si vybrat lokalitu, která odpovídá vašemu tempu.
Mezi nejvyhledávanější lokality patří Špindlerův Mlýn, Černá hora – Pec, Harrachov v Krkonoších, případně Červenohorské sedlo na Moravě, Tanvaldský Špičák a Bedřichov v Jizerských horách, oblíbený hlavně milovníky sjezdového lyžování. „Ve Špindlerově Mlýně je velmi populární lyžařský areál Labská, který je klidnější než centrum Špindlerova Mlýna. Vede z horní náročnější části v lese přes sluneční svah nad Labskou přehradou. Jeho výhodou je, že když je dostatek sněhu, dá se na lyžích sjet až do resortu,“ vysvětluje Petra Kučerová, manažerka Amenity Hotel & Resort Špindlerův Mlýn.
Na Šumavě nebo v Orlických horách jsou další velmi oblíbená lyžařská střediska. „Pro dovolenou v Orlických horách doporučujeme novou šestisedačkovou lanovku Kikirikiii ve Skicentru Deštné, kde jsou i výuková hřiště pro úplné začátečníky. Stejně jako na mírném svahu výukového hřiště Fox park na Lipně,“ doplňuje Zuzana Truhlářová, manažerka Amenity Hotel & Resort Lipno.
1. Krkonoše
Nejvyšší české hory jsou synonymem pro klasickou zimní dovolenou se vším všudy. Nabízejí širokou síť sjezdovek různých obtížností, ideální podmínky pro sportovně laděné lyžaře i rodiny, a zároveň skvěle upravené běžecké tratě v okolí hřebenů.
- Špindlerův Mlýn – nejznámější české středisko se širokou nabídkou tratí, moderními lanovkami i zázemí après-ski
- Černá hora – Pec (SkiResort ČERNÁ HORA – PEC) – největší lyžařský areál v ČR
- Harrachov – tradiční středisko s dlouhou historií
2. Šumava
Šumava v zimě vyniká především běžkařskými trasami, které vedou otevřenou krajinou, lesy i kolem zamrzlých plání. Zadumaný klid uprostřed šumavských lesů je ideální pro odpočinek smyslů předrážděných hlukem a shonem velkých měst.
- Lipno – oblast velmi vyhledávaná zejména rodinami s dětmi díky přehledným sjezdovkám a nabídce doplňkových služeb
- Špičák – Železná Ruda – jedno z největších šumavských středisek
Lipno
Amenity Hotel & Resort Lipno
3. Orlické hory
Orlické hory zůstávají trochu stranou masového turismu, uprostřed přírody je však řada menších lyžařských středisek s přívětivými cenami, přehledné sjezdovky a velmi dobré podmínky pro běžky.
- Deštné v Orlických horách – oblíbené rodinné středisko s přehledným terénem
Česká Kanada a Pálava: v zimě si užijete pobyt na horách, ale i výlety do okolí
Po celé republice jsou však rozptýleny menší areály a sjezdovky vhodné pro sváteční lyžaře, začátečníky či rodiny s dětmi. Díky většímu soukromí a propojení s divokou přírodou roste také popularita České Kanady.
Provoz sjezdovek v České Kanadě je sice závislý na sněhových podmínkách a je lepší aktuální stav nejprve ověřit, celá oblast je ale vyhledávaná pro běžecké lyžování nebo zimní turistiku v přírodě. A kdo hledá zimu trochu jinak, může vyrazit i na Pálavu, kde jsou také menší rodinná střediska a procházky mezi vinicemi nabídnou aktivní den s úplně jinou atmosférou.
„Česká Kanada i Pálava patří k místům, kde zima mění tempo. Menší areály a nenáročné terény jsou tu spíše výhodou, protože dávají prostor zimním výletům, klidným procházkám a místo dlouhých front u lanovek tu člověk potká spíš prázdné lesní cesty, rybníky pod ledem, které v tichu zasněžené krajiny působí úplně jinak než v hlavních horských centrech,“ doplňuje obchodní a marketingová manažerka Petra van Gorp Adamová z Amenity Hotels & Resorts.
Ubytování v hotelu nebo v soukromých apartmánech
Jednou z možností, jak si narychlo zajistit ubytování, jsou penziony a apartmány k pronajmutí. Pro náročnější klienty je ale rozhodně vhodnější plánovat dopředu a vybrat ubytování podle nabídky hotelu nebo penzion s doplňkovými službami. V blízkosti některých resortů jsou lyžařská střediska se skibusem a běžecké trasy, případně další aktivity v okolí (bowling, fitness atd.). Resorty také nabízejí wellness, polopenzi, případně restaurace s nabídkou menu a la carte pro maximální pohodlí a odpočinek po dni plném sportovních zážitků.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Amenity Hotels & Resorts.