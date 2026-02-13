Vybrali jsme pro vás deset tipů na výlety, které zvládnete naplánovat i na poslední chvíli. Stačí si vybrat směr a vyrazit.
Mělník Vinice nad soutokem dvou řek
Mělník je jedním z těch míst, kde romantika vzniká téměř sama. Stačí vystoupat k zámku a podívat se dolů na soutok Labe a Vltavy. Pohled na dvě řeky, které se tu spojují, má symboliku, kterou si na Valentýna nelze neuvědomit.
Projděte se vinicemi pod zámkem. I v zimě mají své kouzlo – krajina působí bez davů turistů klidně. Pokud vyjde slunce, světlo nad řekami vytváří mimořádně fotogenickou scenérii.
Výlet můžete zakončit posezením v některé z místních kaváren nebo vináren. Sklenka vína z místní produkce je tady téměř povinností a dodá výletu slavnostnější tón. Mělník je ideální pro páry, které chtějí kombinaci krátké procházky, hezkého výhledu a příjemného posezení bez nutnosti dlouhého cestování.
Český Krumlov Romantika mezi uličkami
Český Krumlov je sázka na jistotu. Historické centrum s úzkými uličkami, kamennými domy a výhledy na Vltavu působí jako kulisa z romantického filmu. Vyjděte si do zámeckých zahrad nebo k vyhlídce nad městem. Odtud se otevře pohled na červené střechy a věž zámku, která patří k nejfotografovanějším v zemi. V zimních měsících bývá město klidnější a intimnější.
Velkou výhodou je kompaktnost centra. Během několika hodin zvládnete projít hlavní místa a zároveň si dát kávu nebo oběd beze spěchu. Krumlov je ideální pro ty, kdo chtějí nasát atmosféru starých časů a nechat se jen tak unášet ulicemi bez pevného plánu.
Praha Petřín, Riegrovy sady a Karlův most
Romantiku nemusíte hledat daleko. Praha sama nabízí hned několik míst, která mají téměř zahraniční atmosféru. Stačí vyrazit na Petřín nebo do Riegrových sadů a město uvidíte z úplně jiné perspektivy.
Z Petřína je krásný výhled na historické centrum i Pražský hrad. Procházka parkem působí klidně a mimo hlavní turistickou sezonu tu najdete i dostatek soukromí. Riegrovy sady zase patří k nejlepším místům na pozorování západu slunce nad Hradčany.
Večer se pak přesuňte k Vltavě. Karlův most brzy ráno nebo pozdě večer, kdy už tu nejsou davy, má neopakovatelnou atmosféru. Osvětlený hrad, odlesky světel na hladině a ticho zimního města vytvoří kulisu, která se Paříži směle vyrovná.
Výhodou je jednoduchost – nepotřebujete rezervace ani vstupenky. Stačí teplý kabát a chuť projít se.