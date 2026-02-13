Nekoupili jste letenky do Paříže? Přinášíme tipy na Valentýna po Česku

Autor:
  8:30
Svátek zamilovaných se blíží a vy jste nestihli zařídit víkend v Paříži ani gondolu v Benátkách? Nevadí. Romantiku, krásné výhledy i kouzelnou atmosféru najdete i pár hodin od domova. Česko nabízí desítky míst, kde se dá strávit den ruku v ruce – bez dlouhého plánování i bez velkých výdajů.
Část 1/3
Mělník – místo soutoku dvou našich nejdelších řek a také nejnižší bod na Stezce středozemím
Panorama Českého Krumlova s tamním hradem a zámkem z vyhlídky u Regionálního muzea
Český Krumlov
Český Krumlov
Petřínská rozhledna se při příležitosti zahájení olympijských her rozsvítila ve francouzských barvách. (26. července 2024)
35 fotografií

Vybrali jsme pro vás deset tipů na výlety, které zvládnete naplánovat i na poslední chvíli. Stačí si vybrat směr a vyrazit.

Mělník Vinice nad soutokem dvou řek

Mělník je jedním z těch míst, kde romantika vzniká téměř sama. Stačí vystoupat k zámku a podívat se dolů na soutok Labe a Vltavy. Pohled na dvě řeky, které se tu spojují, má symboliku, kterou si na Valentýna nelze neuvědomit.

Projděte se vinicemi pod zámkem. I v zimě mají své kouzlo – krajina působí bez davů turistů klidně. Pokud vyjde slunce, světlo nad řekami vytváří mimořádně fotogenickou scenérii.

Valentýn na cestách: RegioJet nabízí mezinárodní jízdenky 1+1 zdarma

Výlet můžete zakončit posezením v některé z místních kaváren nebo vináren. Sklenka vína z místní produkce je tady téměř povinností a dodá výletu slavnostnější tón. Mělník je ideální pro páry, které chtějí kombinaci krátké procházky, hezkého výhledu a příjemného posezení bez nutnosti dlouhého cestování.

Český Krumlov Romantika mezi uličkami

Český Krumlov je sázka na jistotu. Historické centrum s úzkými uličkami, kamennými domy a výhledy na Vltavu působí jako kulisa z romantického filmu. Vyjděte si do zámeckých zahrad nebo k vyhlídce nad městem. Odtud se otevře pohled na červené střechy a věž zámku, která patří k nejfotografovanějším v zemi. V zimních měsících bývá město klidnější a intimnější.

Panorama Českého Krumlova s tamním hradem a zámkem z vyhlídky u Regionálního...

Velkou výhodou je kompaktnost centra. Během několika hodin zvládnete projít hlavní místa a zároveň si dát kávu nebo oběd beze spěchu. Krumlov je ideální pro ty, kdo chtějí nasát atmosféru starých časů a nechat se jen tak unášet ulicemi bez pevného plánu.

Praha Petřín, Riegrovy sady a Karlův most

Romantiku nemusíte hledat daleko. Praha sama nabízí hned několik míst, která mají téměř zahraniční atmosféru. Stačí vyrazit na Petřín nebo do Riegrových sadů a město uvidíte z úplně jiné perspektivy.

Z Petřína je krásný výhled na historické centrum i Pražský hrad. Procházka parkem působí klidně a mimo hlavní turistickou sezonu tu najdete i dostatek soukromí. Riegrovy sady zase patří k nejlepším místům na pozorování západu slunce nad Hradčany.

Jak se slaví Valentýn ve světě: v Arábii zákaz, na Filipínách svatba

Večer se pak přesuňte k Vltavě. Karlův most brzy ráno nebo pozdě večer, kdy už tu nejsou davy, má neopakovatelnou atmosféru. Osvětlený hrad, odlesky světel na hladině a ticho zimního města vytvoří kulisu, která se Paříži směle vyrovná.

Výhodou je jednoduchost – nepotřebujete rezervace ani vstupenky. Stačí teplý kabát a chuť projít se.

Mělník – místo soutoku dvou našich nejdelších řek a také nejnižší bod na Stezce středozemím
Panorama Českého Krumlova s tamním hradem a zámkem z vyhlídky u Regionálního muzea
Český Krumlov
Český Krumlov
35 fotografií


Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Od jedničky po čtyřku. Zavzpomínejte na putování československými hospodami

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva...

Zatímco dnešní svět drží suchý únor, v někdejším Československu byla návštěva restaurace a posezení u piva samozřejmostí v každém měsíci. Starší ročníky si jistě vybaví dělení restauračních zařízení...

Hora, kterou nemáte vidět. Zapovězený Laojun je nejmystičtějším místem Číny

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta...

Dvoutisíciletá historie, posvátné místo taoismu a alespoň podle Číňanů ta nejmystičtější hora na celé Zemi. Laojun, přezdívaná Slavná hora pod nebem, je místem, které většině zahraničních turistů...

Horská atmosféra za Prahou. Vydejte se přes zimní brdské Baby i Babky

Na Malou Babku chodí výletníků méně. Přesto tam také najdou vrcholovou knihu.

Již více než jedno století jsou Brdy eldorádem pro trampy, tuláky a aktivní turisty, co obují pohorky bez ohledu na počasí. Ani my nezůstaneme pozadu. A bohatě si užijeme tamní přitažlivá místa,...

Obchody, které vás dostanou do kolen. Bulharský fenomén konce socialismu

Klek shopy (neboli „squat shopy“) jsou malé, ikonické obchody v bulharské...

Potřebujete cigarety, pivo nebo svačinku? Žádný problém. Jen se k prodavači, který má oči v úrovni hydrantu, musíte předklonit. Anebo si rovnou dřepnout. Klek-šopy, jimiž byla kdysi proslavená Sofie,...

Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...

Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?

Nekoupili jste letenky do Paříže? Přinášíme tipy na Valentýna po Česku

Mělník – místo soutoku dvou našich nejdelších řek a také nejnižší bod na Stezce...

Svátek zamilovaných se blíží a vy jste nestihli zařídit víkend v Paříži ani gondolu v Benátkách? Nevadí. Romantiku, krásné výhledy i kouzelnou atmosféru najdete i pár hodin od domova. Česko nabízí...

13. února 2026  8:30

Poznávejte Broumovsko na kolech! Oblíbené cyklotrasy a tipy na výlety

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Broumovsko je krajem skalních měst a barokních památek, ale i rájem pro cyklisty. Přinášíme několik nápadů na trasy pro rekreační jezdce i zkušené bikery.

13. února 2026

Neděste se pátku třináctého. Tato data ve světě nahání strach mnohem víc

Také nevesele září páteční třináctka ve vašem kalendáři? Nic si z toho...

Je tam! V kalendáři ho sledujete s obavami, co jste načali list nového týdne. Možná se k němu se strachem den po dni blížíte ještě déle. Řeč je samozřejmě o pátku, na který připadlo datum s číslovkou...

13. února 2026

Retro atmosféra se snobskou klientelou. Tak skutečně vypadá Cortina d’Ampezzo

Hlavní nákupní třída Corso Italia v alpském středisku Cortina d’Ampezzo

Do horského městečka na severu italského regionu Benátsko se v únoru upírá pozornost sportovních fanoušků z celého světa. Právě Cortina d’Ampezzo totiž spolu s Milánem hostí vrcholnou událost sezony,...

12. února 2026  8:30

Obchody, které vás dostanou do kolen. Bulharský fenomén konce socialismu

Klek shopy (neboli „squat shopy“) jsou malé, ikonické obchody v bulharské...

Potřebujete cigarety, pivo nebo svačinku? Žádný problém. Jen se k prodavači, který má oči v úrovni hydrantu, musíte předklonit. Anebo si rovnou dřepnout. Klek-šopy, jimiž byla kdysi proslavená Sofie,...

12. února 2026

Gastro průvodce Vídní. Ochutnejte zákonem chráněný řízek a myši na talíři

Katedrála svatého Štěpána ve Vídni je jedna z nejvýznamnějších rakouských...

Vídeň každý rok vyhlašuje hlavní turistické téma. Letošní je zasvěcené jídlu, vídeňské kuchyni a jejím specialitám. Vydáte se ochutnat sladké pradlenky, klobásu v županu nebo guláš pro kočí?

11. února 2026  8:30

Co dělat v Krkonoších, když hory zahalí mlha? Vrchlabí vás zachrání i v dešti

Ve spolupráci
Aquacentrum Vrchlabí

Krkonoše jsou v plném rozpuku, sbalili jste pohorky, naplánovali hřebenovky, ale ráno vás místo azurové oblohy vítá šedivá deka a vytrvalé mžení? Nezoufejte. Dovolená v horách se nemusí odehrávat jen...

11. února 2026

Tajemství slzící Madony z Alp: Zjevení v La Salette předpovědělo zkázu i naději

Socha Panny Marie z La Salette

Byl to den, který navždy změnil dějiny mariánských zjevení. Vysoko ve francouzských Alpách se dvěma chudým dětem zjevila postava, která ustavičně plakala. Panna Maria z La Salette nepřinesla jen...

11. února 2026

Ostrovy Francie, to není jen Korsika. Perly pohodové dovolené leží při pobřeží

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to...

Nejkrásnější ostrovy Francie? Ony mají kromě Korsiky i nějaké další? Ano, a to si ani nemusíme vypomáhat zámořskými departmenty. Ostrůvků při pobřeží Atlantiku a ve Středozemním moři mají totiž...

11. února 2026

Od súku k oceánu přes poušť a velehory. Kontrasty Maroka hrají všemi barvami

Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje...

Páteří Maroka je pohoří Velký Atlas. Tento obrovský horský masiv odděluje zelený sever od pouštního jihu a s nadsázkou tak lze říct, že přes Velký Atlas se v Maroku nepřejíždí mezi krajinami, ale...

10. února 2026  8:30

Trenčín zahájí rok Evropského hlavního města kultury více než stovkou akcí

Ve spolupráci
Archiv Trenčín 2026

Takovou energii slovenský Trenčín ještě nezažil. Na tři dny se totiž promění v město, ve kterém se kultura odehrává doslova na každém rohu: v ulicích, parcích, galeriích, na hradě, v klubech a...

10. února 2026

Zdolal nejvyšší horu Antarktidy i jižní pól. Výkaly si nesete, letí do Chile, líčí Čech

Premium
Ostravák Petr Górecki zdolal nejvyšší horu Antarktidy i Jižní pól.

Ostravák Petr Górecki procestoval už 189 nezávislých území světa včetně Antarktidy. Tam během jedné výpravy zdolal nejvyšší horu kontinentu a následně došel pěšky na jižní pól. Čekaly ho mráz, vítr,...

10. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.