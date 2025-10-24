Děti mají školní volno v pondělí 27. a ve středu 29. října, přičemž mezi nimi leží státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu, který celému období předchází, se tak nabízí ideálních pět dnů k odpočinku, výletům nebo kulturním zážitkům.
Zoologické zahrady, muzea, hrady i zámky po celé republice připravily tematické programy pro celou rodinu – od tvořivých dílen přes strašidelné stezky až po historické slavnosti a podzimní jarmarky. Přinášíme přehled akcí, které stojí za pozornost.