Kam s dětmi o podzimních prázdninách. Tipy, které stojí za cestu

Tereza Hrabinová
  4:00
Podzimní prázdniny jsou za dveřmi a rodiče po celé republice řeší stejnou otázku: kam vyrazit s dětmi, aby se nenudily? Přinášíme přehled nejzajímavějších akcí, výletů a zábavy v jednotlivých krajích – od interaktivních muzeí po dýňové slavnosti.
Část 1/15

Nejen za barevným listím se můžete vypravit do Botanické zahrady v Troji.

Děti mají školní volno v pondělí 27. a ve středu 29. října, přičemž mezi nimi leží státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. Díky víkendu, který celému období předchází, se tak nabízí ideálních pět dnů k odpočinku, výletům nebo kulturním zážitkům.

Zoologické zahrady, muzea, hrady i zámky po celé republice připravily tematické programy pro celou rodinu – od tvořivých dílen přes strašidelné stezky až po historické slavnosti a podzimní jarmarky. Přinášíme přehled akcí, které stojí za pozornost.



Nádraží Praha Vršovice

24. října 2025

