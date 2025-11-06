Připravili jsme pro vás výběr top destinací, kde můžete oslavit svatomartinské hody 2025 a proměnit je v dokonalý gastronomický výlet.
Svatomartinské hody ve velkém stylu
Pokud dáváte přednost pestré nabídce od desítek vinařů a pulzující atmosféře, tato dvě města jsou tou pravou volbou:
Praha: Svatomartinské slavnosti na Náplavce
- Kdy: sobota 8. listopadu 2025 (10:00–20:00)
- Proč sem: Náplavka se promění v obrovské degustační centrum. Máte jedinečnou šanci ochutnat mladá vína od 19 českých a moravských vinařství na jednom místě.
- Gurmánský tip: Kromě klasického pečeného husího stehna hledejte stánky s husími burgery nebo sendviči s trhaným husím masem. A hlavně: vstup na festival je zdarma!
Brno: Svatomartinský košt a příjezd na bílém koni
- Kdy: úterý 11. listopadu 2025 (od 11:00)
- Proč sem: Zažijte pravý rituál! Na náměstí Svobody přesně v 11:00 přijede svatý Martin na bílém koni a v 11:11 se symbolicky odšpuntují první lahve Svatomartinského vína. Budete mít možnost ochutnat stovku vzorků od předních moravských vinařů.
- Atmosféra na koštu je neopakovatelná a vybízí k zakoupení lahví mladého vína přímo u zdroje.
Historie a gurmet zážitky
Vydejte se za husou do Čech, kde se snoubí gastronomie s historií a krásnou architekturou.
Kutná Hora: Hody v Klášteře sv. Voršily
- Kdy: Sobota 8. listopadu 2025 (od 11:00)
- Proč sem: Pro ty, kteří hledají komornější a elegantnější zážitek. Degustace se koná v nádherných prostorách kláštera. Na programu je řízená ochutnávka vín z Čech i Moravy a moderní gastronomie postavená na lokálních surovinách.
- Praktická rada: Akce má omezenou kapacitu a je zpoplatněna (vstupné od 500 Kč), což zaručuje vyšší kvalitu a méně davů.
Pokud milujete středověkou romantiku, vydejte se sem na prodloužené hody, které trvají od 7. do 17. listopadu 2025. Místní Krčma připravuje speciální svatomartinské menu s husou a mladým vínem.
Vinařský ráj a víkendové pobyty
Jižní Morava je epicentrem svatomartinských oslav. Zde se hody protahují na celý víkend, často s možností ubytování a cimbálové muziky. Nechybí otevřené sklepy ani průvody.
- Hustopeče: Sobota 8. listopadu 2025 – Tradiční jarmark, otevřené sklepy a samozřejmě příjezd Martina v 11:11. Ideální pro ty, kteří chtějí nasát atmosféru malého vinařského města.
- Mikulov: Akce trvají od 7. do 11. listopadu 2025. Zde se můžete ponořit do svatomartinského jarmarku a večer zažít poetický průvod s lucerničkami.
Svatomartinské víno je speciálně navrženo tak, aby doprovázelo hutné a tučné podzimní menu. Klíčová je jeho mladost, svěžest a ovocnost, které dokážou proříznout tučnost husího masa a pročistit chuť.
Tipy na víkend s all-inclusive menu
Svatomartinské hody se dají pojmout i jako víkend pro dva s jídlem, pitím, odpočinkem a hudbou. Ceny se pohybují kolem čtyř až šesti tisíc korun za jednu noc v dvoulůžkovém pokoji s večeří a vínem.
V Resortu Zajíci ze Zaječí nabízejí za 5 990 Kč jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní a gurmánský zážitek, který začíná v 18:00. Pochutnáte si na tříchodovém Svatomartinském menu (konfitovaná játra, pečené husí stehno s knedlíky a zelím, jablko v županu) a dostanete tři láhve vína.
Ve Valtickém podzemí stojí jednodenní akce necelou polovinu. Za 2 500 Kč dostane návštěvník v sobotu 15. listopadu v unikátním labyrintu historických vinných sklepů Svatomartinské menu – předkrm, husičku se zelím a dezert, po celý večer k neomezené konzumaci svatomartinské víno, to vše za doprovodu tří cimbálových kapel ve třech sklepech. Na památku si může každý návštěvník odnést skleničku.
Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu
Olomouc a Zlín: Hody pro rodiny
- Olomouc: Sobota 8. listopadu 2025 – Akce se koná v Letním kině. Kromě vína a husy nabízí tvořivé dílny pro děti a odpolední ohňovou show.
- Zlín: Sobota 15. listopadu 2025 – Zlínský jarmark je ideální pro rodiny díky průvodu „Martínků“ a doprovodnému programu pro děti i dospělé.
Gastronomické okénko
Typické svatomartinské menu zahrnuje hutný husí kaldoun, paštiku z husích jater, hlavní chod (konfitované husí stehno, červené a bílé zelí, bramborové a houskové knedlíky) a sladkou tečku – často hruškové pyré s drobenkou nebo jablečný závin.
Nezapomeňte: u akcí s omezenou kapacitou a u svatomartinských menu v restauracích je rezervace naprosto nezbytná!