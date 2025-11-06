Svatomartinské hody 2025: Vychutnejte si gurmánský zážitek a mladé víno

Ivana Vaňkátová
  5:00
Podzimní plískanice a mlhy mají své kouzlo, ale to největší lákadlo přichází tradičně s 11. listopadem. Svátek svatého Martina je v České republice synonymem pro křupavou husu, voňavé zelí a svěží Svatomartinské víno – první víno nového ročníku.
Fotogalerie4

Svatomartinské hody v Brně | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Připravili jsme pro vás výběr top destinací, kde můžete oslavit svatomartinské hody 2025 a proměnit je v dokonalý gastronomický výlet.

Svatomartinské hody ve velkém stylu

Pokud dáváte přednost pestré nabídce od desítek vinařů a pulzující atmosféře, tato dvě města jsou tou pravou volbou:

Praha: Svatomartinské slavnosti na Náplavce

  • Kdy: sobota 8. listopadu 2025 (10:00–20:00)
  • Proč sem: Náplavka se promění v obrovské degustační centrum. Máte jedinečnou šanci ochutnat mladá vína od 19 českých a moravských vinařství na jednom místě.
  • Gurmánský tip: Kromě klasického pečeného husího stehna hledejte stánky s husími burgery nebo sendviči s trhaným husím masem. A hlavně: vstup na festival je zdarma!

Brno: Svatomartinský košt a příjezd na bílém koni

  • Kdy: úterý 11. listopadu 2025 (od 11:00)
  • Proč sem: Zažijte pravý rituál! Na náměstí Svobody přesně v 11:00 přijede svatý Martin na bílém koni a v 11:11 se symbolicky odšpuntují první lahve Svatomartinského vína. Budete mít možnost ochutnat stovku vzorků od předních moravských vinařů.
  • Atmosféra na koštu je neopakovatelná a vybízí k zakoupení lahví mladého vína přímo u zdroje.
Svatomartinské hody v Brně

Historie a gurmet zážitky

Vydejte se za husou do Čech, kde se snoubí gastronomie s historií a krásnou architekturou.

Kutná Hora: Hody v Klášteře sv. Voršily

  • Kdy: Sobota 8. listopadu 2025 (od 11:00)
  • Proč sem: Pro ty, kteří hledají komornější a elegantnější zážitek. Degustace se koná v nádherných prostorách kláštera. Na programu je řízená ochutnávka vín z Čech i Moravy a moderní gastronomie postavená na lokálních surovinách.
  • Praktická rada: Akce má omezenou kapacitu a je zpoplatněna (vstupné od 500 Kč), což zaručuje vyšší kvalitu a méně davů.

Hrad Červený Újezd

Pokud milujete středověkou romantiku, vydejte se sem na prodloužené hody, které trvají od 7. do 17. listopadu 2025. Místní Krčma připravuje speciální svatomartinské menu s husou a mladým vínem.

Vinařský ráj a víkendové pobyty

Jižní Morava je epicentrem svatomartinských oslav. Zde se hody protahují na celý víkend, často s možností ubytování a cimbálové muziky. Nechybí otevřené sklepy ani průvody.

Svatomartinské víno předčilo slávu francouzského Beaujolais.
  • Hustopeče: Sobota 8. listopadu 2025 – Tradiční jarmark, otevřené sklepy a samozřejmě příjezd Martina v 11:11. Ideální pro ty, kteří chtějí nasát atmosféru malého vinařského města.
  • Mikulov: Akce trvají od 7. do 11. listopadu 2025. Zde se můžete ponořit do svatomartinského jarmarku a večer zažít poetický průvod s lucerničkami.

Svatomartinské víno je speciálně navrženo tak, aby doprovázelo hutné a tučné podzimní menu. Klíčová je jeho mladost, svěžest a ovocnost, které dokážou proříznout tučnost husího masa a pročistit chuť.

Tipy na víkend s all-inclusive menu

Svatomartinské hody se dají pojmout i jako víkend pro dva s jídlem, pitím, odpočinkem a hudbou. Ceny se pohybují kolem čtyř až šesti tisíc korun za jednu noc v dvoulůžkovém pokoji s večeří a vínem.

V Resortu Zajíci ze Zaječí nabízejí za 5 990 Kč jednu noc ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní a gurmánský zážitek, který začíná v 18:00. Pochutnáte si na tříchodovém Svatomartinském menu (konfitovaná játra, pečené husí stehno s knedlíky a zelím, jablko v županu) a dostanete tři láhve vína.

Ve Valtickém podzemí stojí jednodenní akce necelou polovinu. Za 2 500 Kč dostane návštěvník v sobotu 15. listopadu v unikátním labyrintu historických vinných sklepů Svatomartinské menu – předkrm, husičku se zelím a dezert, po celý večer k neomezené konzumaci svatomartinské víno, to vše za doprovodu tří cimbálových kapel ve třech sklepech. Na památku si může každý návštěvník odnést skleničku.

Svatomartinské slavnosti: Akce se konají v Brně i jiných městech vinařského regionu

Olomouc a Zlín: Hody pro rodiny

  • Olomouc: Sobota 8. listopadu 2025 – Akce se koná v Letním kině. Kromě vína a husy nabízí tvořivé dílny pro děti a odpolední ohňovou show.
  • Zlín: Sobota 15. listopadu 2025 – Zlínský jarmark je ideální pro rodiny díky průvodu „Martínků“ a doprovodnému programu pro děti i dospělé.
A do tradičního svatomartinského průvodu se zapojily i děti.

Gastronomické okénko

Typické svatomartinské menu zahrnuje hutný husí kaldoun, paštiku z husích jater, hlavní chod (konfitované husí stehno, červené a bílé zelí, bramborové a houskové knedlíky) a sladkou tečku – často hruškové pyré s drobenkou nebo jablečný závin.

Nezapomeňte: u akcí s omezenou kapacitou a u svatomartinských menu v restauracích je rezervace naprosto nezbytná!

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Exotika za hubičku. Destinace pro úspornou dovolenou, kde peníze nemizejí

Sezona klasických dovolených s létem skončila, ale teď ji střídá sezona cenově dostupných výletů za exotikou. S odlivem turistů se následující destinace stávají ještě lacinější a lákavější. Největší...

Český výletník: Buddhové a vietnamští hasiči. Jak vypadá den v Sapě

Vietnamská tržnice Sapa na jihu Prahy jako tip na výlet? Překvapivě ano. Pořádají se tam organizované exkurze a najde se tam dokonce i buddhistický chrám.

Sagrada Familia je nejvyšším kostelem světa. O metr přerostla katedrálu v Ulmu

Barcelonský chrám Sagrada Família je nyní nejvyšší kostel na světě. Na věž Ježíše Krista stavitelé totiž ve čtvrtek umístili dolní část kříže, a tak výška struktury dosáhla 162,9 metru. To je o metr...

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

Nádherný výlet na Šumavě. Na Velký Sokolí kámen zatím Češi nechodí

Gross Falkenstein (1 315 m) neboli Velký Sokolí kámen je méně známá a od severu a západu nenápadná hora v národním parku Bavorský les. Ne každý o tom ví, ale patří k top vrcholům Šumavy. Naši turisté...

Svatomartinské hody 2025: Vychutnejte si gurmánský zážitek a mladé víno

Podzimní plískanice a mlhy mají své kouzlo, ale to největší lákadlo přichází tradičně s 11. listopadem. Svátek svatého Martina je v České republice synonymem pro křupavou husu, voňavé zelí a svěží...

6. listopadu 2025

Vánoční trhy ve Vídni 2025: Ceny, termíny i mapa. Vše, co potřebujete vědět

Vídeň má v zimě obrovské kouzlo a adventní trhy ji před Vánoci tradičně provoní punčem a perníkem a dodají jí kouzelnou atmosféru. Konají se na mnoha místech, a tak jejich návštěvu můžete spojit s...

6. listopadu 2025

To je nešvar české gastronomie. Kašpárek hodnotí restaurace a porovnává se světem

Premium

Radek Kašpárek je nejen úspěšný šéfkuchař, ale i porotce známých soutěží a majitel restaurace Field, která pouhý rok po otevření získala michelinskou hvězdu. Radek se rozpovídal nejen o tom, co ho na...

6. listopadu 2025

OBRAZEM: Nahlédněte do CHKO Soutok, kterou chce nastupující vláda zrušit

Pro jedny unikátní přírodní lokalita, která vyžaduje maximální ochranu. Pro jiné „dítě zeleného šílenství“, které si nezaslouží status CHKO, tedy chráněné krajinné oblasti. O oblast jihomoravských...

5. listopadu 2025  12:08

Jako z bondovky. O bečovský relikviář soupeřili kriminalisté s obchodníkem

Ten příběh si říká o zfilmování. Před 40 lety byl na hradě Bečov objeven relikviář svatého Maura. Redaktor magazínu Víkend vám přiblíží soupeření amerického obchodníka a českých kriminalistů o tuto...

5. listopadu 2025

Jak zvládnout let s dětmi. Nepodceňte přípravu a udělejte z létání zábavu

Mnoho rodičů považuje let s malými dětmi za nejtěžší část dovolené. Existují přitom jednoduché triky, které mohou pomoct rodičům a zároveň dětem cestovat beze stresu a let si navrch užít. Proč je...

4. listopadu 2025

Nesmí ji ani ofouknout. Češka brázdí sedm let oceány, navzdory vážným nemocem

Premium

Už sedm let brázdí různá moře a oceány. Vyměnili „klasický“ život za věčné cestování, slaný vzduch a „vodní“ postel. Češka Nora Mägerle a její německý manžel Ralf koupili jednoho dne loď a začali si...

3. listopadu 2025

Vinařství Marcinčák: Příběh vína, který voní Pálavou a respektem k přírodě

Ve spolupráci

Na svazích Pálavy se už více než 30 let rodí víno, které má duši. Rodinné bio vinařství Marcinčák dnes hospodaří na 100 hektarech vinic a od roku 2006 se naplno věnuje ekologickému zemědělství. Péče...

3. listopadu 2025

Exotika za hubičku. Destinace pro úspornou dovolenou, kde peníze nemizejí

Sezona klasických dovolených s létem skončila, ale teď ji střídá sezona cenově dostupných výletů za exotikou. S odlivem turistů se následující destinace stávají ještě lacinější a lákavější. Největší...

3. listopadu 2025

ZANIKLÉ TRATĚ: Nákladní vlečky v centru Ostravy byly fenoménem

Devadesátý sedmý díl seriálu Zaniklé tratě se bude věnovat dalšímu ostravskému fenoménu. Právě v Ostravě totiž fungoval největší systém nákladní dopravy na elektrifikovaných místních drahách,...

2. listopadu 2025

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  1. 11. 18:29

Lesk Bangkoku, krásný zločin a mytí slonů. V thajské mozaice si něco najde každý

Premium

Ostrovní ráje, fritovaní štíři, kouřící tuk-tuky, přátelští sloni nebo makakové s mentalitou pobertů. Přidejte k tomu klid uprostřed přírody, vlastnoručně obarvené tričko v pravé indigové barvě nebo...

1. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.