I když léto ještě neklepe na dveře, prodej first minute dovolených je v plném proudu a cestovní kanceláře a agentury se předhánějí s výhodnými nabídkami. Jaké destinace si turisté nejvíce oblíbili v roce 2025 a které jsou aktuálně nejžádanější?
Pravidelný průzkum Tripadvisoru nám ukázal, že mezi nejlépe hodnocené destinace za loňský rok patří například Bali, Dubaj či Hanoj, ale také metropole Londýn a Paříž. Trendy v cestování na rok 2026 nás však přenášejí z exotiky a velkoměst do venkovského klidu – anglický Cotswolds, francouzské Savojsko nebo italská Sardinie si stále uchovávají původní atmosféru. Poptávka roste také po poznávání balkánských zemí a Kavkazu.
Kam zajít pro radu a inspiraci?
Cestovatelé, kteří touží po dobrodružství, rodiny s dětmi, zástupci cestovních kanceláři, hotelů a další profesionálové z oboru se vždy na začátku jara scházejí v Letňanech nad nabídkami na nadcházející sezonu.
Společnost ABF letos pořádá již 34. ročník cestovatelské výstavy HOLIDAY WORLD & REGION WORLD:
1 Termíny, otevírací doba a jak se dostat na veletrh?
PVA EXPO PRAHA v Letňanech hostí cestovatelský veletrh od čtvrtka 12. března. První den je však určen výhradně pro odborníky z oblasti cestovního ruchu. Pátek a sobota 13. až 14. března 2026 pak patří široké veřejnosti, která už se nemůže dočkat léta a zároveň chce objevovat nové destinace, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Vstupenky je možné zakoupit přímo na výstavišti nebo online.
HOLIDAY WORLD & REGION WORLD – Otevírací doba:
Nejpohodlnější doprava do areálu EXPO PRAHA je metrem na lince C do stanice Letňany, při východu z metra je areál téměř na dohled. Do Letňan míří také denní autobusové linky i z okrajových částí Prahy, např. z Černého Mostu, Jižního Města, Dolních Počernic, Čakovic nebo Jesenice. Protože na Holiday World nemíří návštěvníci jenom z Prahy a okolí, ale také ze Středočeského, Ústeckého, Plzeňského a Pardubického kraje, jsou přímo na výstavišti k dispozici dvě placená parkoviště i možnost ubytování.
Holiday World & Region World
2 Inspirace pro rodiny i odborníky z cestovního ruchu
Veletrhu se pravidelně účastní stovky vystavujících z ČR i ze zahraničí. „Vystavovatelé nabídnou návštěvníkům turistické zážitky, široké portfolio produktů cestovních kanceláří a agentur, bohatý doprovodný program a také možnosti setkání se zajímavými osobnostmi z České republiky i ze všech koutů světa. Prezentovat se budou například destinace Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Thajsko, Gruzie, Černá Hora, Tunisko, Egypt, Indie, Japonsko, Kuba a mnoho dalších,“ uvádí manažerka veletrhu Michaela Volná.
Součástí doprovodného programu bude též předání diplomů vítězům ankety Kraj mého srdce, kterou pořádá redakce portálu Kam po Česku ve spolupráci se společností ABF a pod záštitou Asociace krajů ČR. Zájemci, kteří chtějí hlasovat o nejoblíbenější kraj v Česku, se mohou zapojit přímo na stránkách portálu.
3 Ochutnejte cestování
A protože k dovolené neodmyslitelně patří také dobré jídlo, připravili si organizátoři také novinku, tedy premiérový ročník festivalu jídla Ochutnejte cestování. Zájemci mohou vyzkoušet tradiční kuchyně různých států a turistických destinací.
4 Kam v Praze za poznáním? Tipy na další březnové veletrhy
Léto není jen o exotických dovolených, k létu neodmyslitelně patří i pohyb. Proto se na PVA EXPO PRAHA vždy v polovině března potkává cestování a sport, zejména cyklistika. Souběžně s HOLIDAY WORLD & REGION WORLD se na výstavišti v Letňanech pořádají i další akce:
- 13. a 14. března 2026 veletrh FOR BIKES
- 13. a 14. března 2026 festival SPORT EXPO
- 14. a 15. března 2026 festival KOLEM SVĚTA
