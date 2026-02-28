Kam na dovolenou v roce 2026? Inspiraci nabídne veletrh cestování v Letňanech

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Pražské Letňany už se připravují na léto! Zimní měsíce se vždy nesou ve znamení výběru letní dovolené. S plánováním prázdnin může zájemcům pomoci každoroční přehlídka aktuálních nabídek i rad a tipů na cestování, veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD. Koná se od 12. do 14. března na výstavišti PVA EXPO PRAHA. Jeho součástí je i festival jídla zaměřený na ochutnávky tradičních kuchyní z celého světa.

Holiday World & Region World | foto: Holiday World & Region World

I když léto ještě neklepe na dveře, prodej first minute dovolených je v plném proudu a cestovní kanceláře a agentury se předhánějí s výhodnými nabídkami. Jaké destinace si turisté nejvíce oblíbili v roce 2025 a které jsou aktuálně nejžádanější?

Pravidelný průzkum Tripadvisoru nám ukázal, že mezi nejlépe hodnocené destinace za loňský rok patří například Bali, Dubaj či Hanoj, ale také metropole Londýn a Paříž. Trendy v cestování na rok 2026 nás však přenášejí z exotiky a velkoměst do venkovského klidu – anglický Cotswolds, francouzské Savojsko nebo italská Sardinie si stále uchovávají původní atmosféru. Poptávka roste také po poznávání balkánských zemí a Kavkazu.

Kam zajít pro radu a inspiraci?

Cestovatelé, kteří touží po dobrodružství, rodiny s dětmi, zástupci cestovních kanceláři, hotelů a další profesionálové z oboru se vždy na začátku jara scházejí v Letňanech nad nabídkami na nadcházející sezonu.

Společnost ABF letos pořádá již 34. ročník cestovatelské výstavy HOLIDAY WORLD & REGION WORLD:

1 Termíny, otevírací doba a jak se dostat na veletrh?

PVA EXPO PRAHA v Letňanech hostí cestovatelský veletrh od čtvrtka 12. března. První den je však určen výhradně pro odborníky z oblasti cestovního ruchu. Pátek a sobota 13. až 14. března 2026 pak patří široké veřejnosti, která už se nemůže dočkat léta a zároveň chce objevovat nové destinace, ať už v Čechách nebo v zahraničí. Vstupenky je možné zakoupit přímo na výstavišti nebo online.

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD – Otevírací doba:

  • čtvrtek 12. 3. 2026: 10:00 – 18:00 (vstup pouze pro návštěvníky z cestovního ruchu)
  • pátek 13. 3. 2026: 10:00 – 18:00
  • sobota 14. 3. 2026: 10:00 – 18:00

Nejpohodlnější doprava do areálu EXPO PRAHA je metrem na lince C do stanice Letňany, při východu z metra je areál téměř na dohled. Do Letňan míří také denní autobusové linky i z okrajových částí Prahy, např. z Černého Mostu, Jižního Města, Dolních Počernic, Čakovic nebo Jesenice. Protože na Holiday World nemíří návštěvníci jenom z Prahy a okolí, ale také ze Středočeského, Ústeckého, Plzeňského a Pardubického kraje, jsou přímo na výstavišti k dispozici dvě placená parkoviště i možnost ubytování.

Holiday World & Region World
Holiday World & Region World

Holiday World & Region World

2 Inspirace pro rodiny i odborníky z cestovního ruchu

Veletrhu se pravidelně účastní stovky vystavujících z ČR i ze zahraničí. „Vystavovatelé nabídnou návštěvníkům turistické zážitky, široké portfolio produktů cestovních kanceláří a agentur, bohatý doprovodný program a také možnosti setkání se zajímavými osobnostmi z České republiky i ze všech koutů světa. Prezentovat se budou například destinace Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Thajsko, Gruzie, Černá Hora, Tunisko, Egypt, Indie, Japonsko, Kuba a mnoho dalších,“ uvádí manažerka veletrhu Michaela Volná.

Součástí doprovodného programu bude též předání diplomů vítězům ankety Kraj mého srdce, kterou pořádá redakce portálu Kam po Česku ve spolupráci se společností ABF a pod záštitou Asociace krajů ČR. Zájemci, kteří chtějí hlasovat o nejoblíbenější kraj v Česku, se mohou zapojit přímo na stránkách portálu.

Holiday World & Region World

3 Ochutnejte cestování

A protože k dovolené neodmyslitelně patří také dobré jídlo, připravili si organizátoři také novinku, tedy premiérový ročník festivalu jídla Ochutnejte cestování. Zájemci mohou vyzkoušet tradiční kuchyně různých států a turistických destinací.

4 Kam v Praze za poznáním? Tipy na další březnové veletrhy

Léto není jen o exotických dovolených, k létu neodmyslitelně patří i pohyb. Proto se na PVA EXPO PRAHA vždy v polovině března potkává cestování a sport, zejména cyklistika. Souběžně s HOLIDAY WORLD & REGION WORLD se na výstavišti v Letňanech pořádají i další akce:

  • 13. a 14. března 2026 veletrh FOR BIKES
  • 13. a 14. března 2026 festival SPORT EXPO
  • 14. a 15. března 2026 festival KOLEM SVĚTA

Obsah vznikl ve spolupráci se společností ABF a.s.

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte hlavní města států světa?

Západ slunce nad Bosporským průlivem v Istanbulu. V popředí je mešita Büyük...

Prahu, Vídeň a Bratislavu jistě všichni znají a dokáží je přiřadit ke správným zemím. Co ovšem hlavní města dalších států světa? Vyzkoušejte si své znalosti v našem zeměpisném kvízu a zjistěte, zda...

Lež přímo před zraky turistů. Ostrovy Astronautů jsou jen líbivá kamufláž

Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických....

Jsou uměle vytvořené a jediné svého druhu ve Spojených státech amerických. Ostrovy Astronautů, tyčící se z vody přímo naproti pobřeží kalifornského města Long Beach, mají dva úkoly. Tím prvním je...

Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel Four Seasons pro vyvolené

Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený...

Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený Four Seasons Airbus A321 nepřeváží stovky turistů na prodloužený víkend, ale pouhých 48 vyvolených na cestu kolem světa....

Asia Express 2026: Překvapivé dvojice cestují přes tři země s eurem na den

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express

Jedinečný Angkor Vat v Kambodži je plný staveb a chrámů. Pohled na západ slunce...

Angkor Vat, největší náboženská památka světa zapsaná na seznamu UNESCO, je symbolem celé Kambodže. Monumentální komplex z 12. století dodnes ohromuje svou rozlohou, architekturou i duchovním...

Ohnivý vodopád Horsetail Falls. Slunce vytváří optický klam jen pár dní v roce

V únoru se v americkém Yosemitském národním parku každoročně odehrává přírodní...

V únoru se v americkém Yosemitském národním parku každoročně odehrává přírodní úkaz, který přitahuje tisíce fotografů i návštěvníků z celého světa. Vodopád Horsetail Falls se během několika krátkých...

28. února 2026  8:30

Kam na dovolenou v roce 2026? Inspiraci nabídne veletrh cestování v Letňanech

Ve spolupráci
Holiday World & Region World

Pražské Letňany už se připravují na léto! Zimní měsíce se vždy nesou ve znamení výběru letní dovolené. S plánováním prázdnin může zájemcům pomoci každoroční přehlídka aktuálních nabídek i rad a tipů...

28. února 2026

KVÍZ: Znáte hlavní města států světa?

Západ slunce nad Bosporským průlivem v Istanbulu. V popředí je mešita Büyük...

Prahu, Vídeň a Bratislavu jistě všichni znají a dokáží je přiřadit ke správným zemím. Co ovšem hlavní města dalších států světa? Vyzkoušejte si své znalosti v našem zeměpisném kvízu a zjistěte, zda...

vydáno 28. února 2026

Gigantická jizva, ze které se tají dech. Grand Canyon oslavil narozeniny

Monumentální skalní útvary barvy krve, dechberoucí západy slunce, divoká řeka,...

Monumentální skalní útvary barvy krve, dechberoucí západy slunce, divoká řeka, zurčící vodopády a výhledy, na které člověk nedokáže zapomenout. To všechno nabízí jeden z největších přírodních divů...

27. února 2026  8:30

Český výletník: Sešup pro padající lyžaře. Jak jsem přejel Krkonoše na běžkách

Pražská bouda na Lučinách mezi Pecí a Černou horou je zdejší dominantou a...

Černá hora je po Sněžce „krkonošská dvojka“ co do popularity. Vede z ní klasická trasa na běžkách do Pece pod Sněžkou, na které můžete potkat spoustu zajímavostí. Tak jedeme!

27. února 2026

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  26. 2. 15:28

Letenka za miliony. V Praze přistál létající hotel Four Seasons pro vyvolené

Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený...

Na první pohled připomíná běžný airbus. Jenže zdání klame. Speciálně upravený Four Seasons Airbus A321 nepřeváží stovky turistů na prodloužený víkend, ale pouhých 48 vyvolených na cestu kolem světa....

26. února 2026  8:30

Víkend na Broumovsku: Skály, které možná ještě neznáte, a barokní ticho s duší

Ve spolupráci
Broumovsko nabízí spoustu parádních zážitků.

Hledáte místo, kde ranní mlhu nad pískovcovými věžemi neprotíná hluk turistických resortů, ale jen ticho a klid? Broumovsko, ležící na pomezí s polským Valbřišskem, nabízí fascinující mix divoké...

26. února 2026

Pistole u hlavy a feťáci na ulici. Jižní Amerika není pro všechny, říká Čech

Průvodce Michal Čáslavka v typické peruánské čepici z vlny alpacy

Studoval v Kostarice, žil v Panamě a Venezuele a dnes provádí turisty po celé Jižní Americe. S průvodcem Michalem Čáslavkou jsme si povídali nejen o tom, jaké je nejnebezpečnější místo celé Latinské...

26. února 2026

Nejvíc adrenalinu, nejvíc rodinné. Last minute skiareály „na vlastní lyže“

I v odpoledním slunci jsou sjezdovky v perfektním stavu.

Kam vyrazit na závěr letošní zimy s jistotou sněhu? Redaktor Magazínu Víkend DNES vybral několik alpských středisek v Rakousku i Itálii prověřených „na vlastní lyže“.

25. února 2026  8:30

Největší náboženská památka UNESCO. Angkor ohromil i v soutěži Asia Express

Jedinečný Angkor Vat v Kambodži je plný staveb a chrámů. Pohled na západ slunce...

Angkor Vat, největší náboženská památka světa zapsaná na seznamu UNESCO, je symbolem celé Kambodže. Monumentální komplex z 12. století dodnes ohromuje svou rozlohou, architekturou i duchovním...

25. února 2026

Ramadán 2026: Kdy začal, co se nesmí a jak ho zvládnout na dovolené

Bangladéšští muslimové oslavují konec ramadánu. (31. března 2025)

Ramadán 2026 začal 17. února a potrvá do 18. března. Muslimové během něj drží půst od úsvitu do západu slunce. Co se nesmí podle pravidel islámu, jak dlouho trvá půst a jak se ramadán dotýká života v...

24. února 2026  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.