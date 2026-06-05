Popularita českých hor stále roste a s ní i počet lidí, kteří hledají klidnější alternativy rušných horských středisek. Zatímco Krkonoše nebo nejnavštěvovanější části Šumavy zůstávají v centru zájmu, pozornost se obrací i k oblastem, které dlouho stály stranou mainstreamových turistických trendů.
Například k pohořím v pohraničí, kde si příroda stále uchovává svou původní, čistou a nepřelidněnou podobu:
Proč lidé hledají i jiné možnosti než Krkonoše?
Říká se, že každý Čech by se měl alespoň jednou v životě podívat na Sněžku. Jenže zážitek, který se opakuje každý rok, zkrátka nemůže být pokaždé stejně dechberoucí. Cestovatelé, kteří už notoricky známé vrcholy zdolali, proto chtějí objevovat nová, méně známá místa, kde je nečekají fronty až na Ještěd, plná parkoviště a ceny jako v Alpách. A samozřejmě všichni další, kdo chtějí poznat původní podstatu klidného cestování po horách.
Co lidé dnes chtějí od dovolené?
Abyste Krkonoše dobře poznali, potřebujete minimálně týden. Naproti tomu menší oblasti umožňují víkendovou dovolenou, která kombinuje výlety do hor s wellness jako ideální restart po náročném pracovním týdnu. Trend víkendů na horách potvrzují i turistické portály i nabídky ubytovacích služeb, které vedle pěší turistiky lákají také na horské hotely s vířivkami a saunami i víkendové balíčky. O výběru destinace přitom stále častěji rozhoduje spojení aktivního pohybu a odpočinku.
Orlické hory: horské hřebeny jen pár hodin od Prahy
Z odlivu návštěvníků z Krkonoš těží především Orlické hory, i tak tu však na rozdíl od nejznámějších horských středisek není přelidněno. Nedá se říct, že tu člověk nepotká živou duši, naopak živá duše hor si najde vás.
Rozsáhlé lesy, dlouhé trasy po hřebenech i síť cyklostezek si stále zachovávají komorní atmosféru a přitom menší množství lidí rozhodně neznamená nižší rozsah služeb. Orlické hory totiž patří mezi regiony, které v posledních letech rozšiřují nabídku hotelů a zázemí pro zimní i letní dovolenou. Týdenní i víkendové pobyty v Orlických horách se zaměřením na cykloturistiku i pohodlné ubytování pro rodiny s dětmi. Výhodou je také dobrá dostupnost z Prahy, Hradce Králové nebo Pardubic.
4 největší lákadla v Orlických horách:
- Velká Deštná – nejvyšší vrchol s moderní rozhlednou.
- Tvrz Hanička – rozsáhlý komplex podzemních chodeb a jedna z nejzachovalejších československých pevností.
- Zemská brána – romantické údolí Divoké Orlice, které vede mezi skalními útvary.
- Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově – jedna z nejvýraznějších sakrálních památek v Česku, především díky unikátní skleněné střeše.
Rychlebské hory: česká divočina, kterou objevili bikeři
Tzv. „Rychleby“ bývají označovány za jednu z posledních skutečně „divokých“ horských oblastí v Česku. Pohoří na severu Moravy totiž patří po odchodu německého obyvatelstva k nejméně zalidněným místům České republiky. V hlubokých lesích se ukrývají skalní útvary, zatopené lomy, horské potoky a řada dalších míst, která si uchovala téměř nedotčený charakter.
Síť trailů pro kola přivedla region na mapu evropské cykloturistiky a ještě před několika lety znali Rychlebské hory hlavně nadšenci horských kol. Dnes ubytování v Rychlebských horách vyhledávají i rodiny a pěší turisté, kteří hledají skutečný únik od civilizace a ticho, které nejnavštěvovanějším horským lokalitám často chybí.
5 důvodů, proč navštívit Rychlebské hory:
- Zatopené lomy s průzračnou vodou – např. lom Rampa v Černé Vodě nebo lomy u Vidnavy.
- Obří skalní útvary a kamenná moře – např. Smolný vrch s unikátními Venušinými miskami, tedy přírodními prohlubněmi ve skalách.
- Rozhledna na Borůvkové hoře
- Tančírna v Račím údolí – romantická secesní budova z počátku 20. století, která slouží i jako kulturní centrum.
- Nýznerovské vodopády – soustava kaskád a vodopádů, která dělá z údolí u Stříbrného potoka jednu z nejkrásnějších přírodních lokalit celé oblasti.
Novohradské hory: pohoří, které stihnete za víkend
Při srovnávání s největšími českými pohořími nezažijete v Novohradských horách adrenalinové výstupy ani program na několik týdnů dovolené. Místo desítek vrcholů a rozsáhlých turistických oblastí čeká na návštěvníky romantická krajina s rašeliništi na česko-rakouském pomezí, která se zatím vyhýbá masovému turismu.
Právě v tom ale spočívá její kouzlo i důvod, proč pro obyvatele jižních Čech představuje dovolená v Novohradských horách ideální útěk do přírody. Turisté z jiných částí republiky je zase často kombinují s návštěvou Českého Krumlova, Třeboně nebo rakouského Waldviertelu.
7 míst, která v Novohradských horách určitě neminete:
- Kamenec – nejvyšší vrchol Novohradských hor, přímo na hranici s Rakouskem.
- Terčino údolí – anglický romantický park s umělým vodopádem.
- Prales Hojná Voda – přírodní rezervace, která uchovává původní podobu krajiny bez zásahů člověka.
- Nové Hrady – malé město, ale o to bohatší na historické památky. Kromě zámku, který je díky ornamentálním zahradám přirovnáván k Versailles nebo Schönbrunnu, je zde i gotický hrad.
Javorníky: turistika na pohodu
Na východě republiky získávají na popularitě také Javorníky, zejména díky horské přírodě na česko-slovenské hranici mimo hlavní turistické proudy. Méně náročné trasy po hřebenech s pozvolnějším profilem jsou vhodné i i pro rodiny s dětmi.
Stopy valašské kultury, lidová architektura se dřevěnými chalupami i vůně frgálů dávají krajině osobitý charakter, který ji odlišuje od ostatních horských oblastí.
3 tipy na výlety v Javorníkách a okolí:
- Velký Javorník – vrchol pohoří, odkud lze za dobrého počasí dohlédnout až na slovenské pohoří Malá Fatra.
- Pulčínské skály – tvoří nejrozsáhlejší pískovcové skalní město na Moravě.
- Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm – největší skanzen svého druhu ve střední Evropě.
Hory jako zážitek, ne jen dřina
Postupem času se proměňuje hlavně způsob, jakým lidé uvažují a co od dovolené v horách očekávají. Dříve dominovaly týdenní pobyty zaměřené výhradně na turistiku, jejichž cílem byla známá panoramata a kilometry v nohou se staly měřítkem úspěšnosti výletu. Naproti tomu dnes roste zájem o kratší cesty, kde se dojem z přírody prolíná s gastronomickými zážitky a odpočinkem těla i duše.
Možná tedy letos není otázkou, zda jet do Krkonoš. Ale jestli není ten správný čas objevit kus českých hor, který jste dosud míjeli, a současně podpořit turistický ruch v menších regionech. Inspiraci na pobyty, které spojují aktivní program s relaxací, lze najít například na cestovatelském portálu Travelking, který nabízí wellness a víkendové pobyty v českých i slovenských horách včetně Orlických nebo Rychlebských hor.
Obsah vznikl ve spolupráci s cestovatelským portálem Travelking.