Plzeňská záhada. Původ Tóry z Velké synagogy je stále obestřen tajemstvím

Tóra je v judaismu naprostým základem. Židé ji mají za to nejsvětější, co vůbec může existovat. O tom, jak moc si jí váží, svědčí i fakt, že je cennější než synagoga, jakkoli nádherná a velká budova to může být. Ta je postavena až kolem Tóry, a pokud v synagoze chybí, nemohou se v ní pořádat bohoslužby. V Plzni Tóru mají. Dokonce tři. Tu největší se nedávno rozhodli ozdobit a při té příležitosti také zjistit, odkud vlastně pochází. Výsledky pátrání byly pro všechny překvapením.