Velké Bílovice má řada lidí spojené hlavně s burčákem a lahvemi vína. Zdejší krajina ale umí nabídnout víc než jen vinařskou zastávku na pár hodin. Vinice se tu táhnou do dálky, mezi nimi vedou cesty vhodné na kolo a tempo se tu zpomaluje skoro samo.
Kdo přijede obytným vozem, může zůstat přímo u Habánských sklepů. Místní stellplatz nabízí deset stání a funguje celoročně. Odtud se dá vyrazit na vinařské stezky i za dalšími místy v okolí.
Hlavní novinkou letošní sezony je interaktivní naučná trasa, která návštěvníky zavádí do více než čtyři sta let starých původních sklepů. Nejde o klasickou prohlídku s několika panely a letopočty na zdi. Historické prostory tu pomocí projekce a audiovizuálních prvků oživuje příběh Habánů, jejichž stopa je ve Velkých Bílovicích dodnes patrná.
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Putování za vínem. Objevte dlouhou síť vinařských stezek na jižní Moravě
Ze ztemnělého sklepa se ozývá stylizovaný dialog, v němž se současnost obrací k minulosti. „Jmenuji se Petr Ptáček a jsem ředitel zdejších sklepů. Jsem rád, že vám mohu říci, že i 400 let po vašem odchodu pokračujeme v tradici na místě, kde jste založili zápal našeho vinařského řemesla,“ zaznívá ve videu. Vzápětí přichází odpověď habánského předka: „Takže je to pravda? Naše úsilí nepřišlo nazmar a náš odkaz žije dál?“
Právě tím se trasa odlišuje od běžného výkladu. Nesází jen na data a jména, ale snaží se historii přiblížit živější formou. V další části projekce se mluví i o habánském pokladu. „Nejedná se však o zlato ani o peníze, najdeme ho v každé láhvi a skleničce vína, kterou zde vyrobíme. Je to náš odkaz a mistrovství,“ zaznívá z obrazovky.
Habáni, známí také jako novokřtěnci, hutterité nebo toufaři, přišli na Moravu po selských bouřích ze Švýcarska, Rakouska a Německa. Ve Velkých Bílovicích koupili roku 1545 dům, z něhož se stal základ jejich dvora.
Byli mírumilovní, nenosili zbraně a v časech nebezpečí se uchylovali do rozlehlých sklepů pod svými domy. Ty nesloužily jen jako zásobárna potravin a vody, ale také jako úkryt. Právě v podzemí Velkých Bílovic po nich zůstala výrazná stopa a některé z těchto sklepů se využívají dodnes.
Jejich pověst ovšem nestojí jen na zvláštním způsobu života. Habáni byli znamenití bednáři, tkalci i stavebníci a prosluli také svou barevnou keramikou, habánskou fajánsí. Pro jižní Moravu je však podstatné hlavně to, že byli výbornými vinaři.
Zakládali vinice, budovali sklepy a přinášeli na svou dobu pokrokové způsoby ošetřování vinohradů. V největším z dochovaných habánských sklepů dnes sídlí stejnojmenné vinařství, které se k této tradici hlásí.
Degustace jako součást návštěvy
Kdo chce poznat zdejší vinařství podrobněji, může návštěvu doplnit některou ze speciálních prohlídek. Ty vedou i současnými provozy, kde je dobře vidět, jak se historická tradice promítá do dnešní výroby. Součástí nabídky jsou také různé typy degustací – od klasické přes zážitkovou, při níž se vína párují s lokálními tapas, až po archivní degustaci výjimečných ročníků.
Degustační balíček
Na své si tu přijdou i ti, kdo dávají přednost volnějšímu tempu nebo se alkoholu vyhýbají. V nabídce nechybí nealkoholická alternativa vína vyráběná právě ve vinařství Habánské sklepy a podnik pořádá také víkendové brunche, které propojují víno, gastronomii a zdejší atmosféru.
Zajímavým doplněním je ukázková vinice hned za vinotékou o rozloze 0,3 hektaru, kde rostou odrůdy Sauvitage a Calardis Blanc. Jde o takzvané PIWI odrůdy, tedy révu odolnější vůči plísňovým chorobám. V praxi to znamená méně ošetření a méně zásahů techniky.
Výsledkem je zdravější půda a větší schopnost zadržovat vodu. Pro návštěvníka je to nenápadná, ale zajímavá zastávka, která ukazuje, že debata o budoucnosti vinařství se nevede jen ve sklepě nad sklenkou, ale i mezi řádky vinohradu.
Kaplička mezi vinohrady
Velké Bílovice ale nabízejí i další místa, kam se vydat mimo vinařství. Kdo má rád sakrální památky, může zamířit ke kapličce na Hradišťku, která stojí na vyvýšenině uprostřed vinic a otevírá daleké pohledy do krajiny. Při dobré viditelnosti je odtud možné dohlédnout až na Bílé Karpaty, vrtule rakouských elektráren či hrad Buchlov.
Kapličku zdobí řezby Jana Chovana, stropy nesou malby čtyř ročních období při práci vinaře od Bohumila Bortlíka a pozornost si zaslouží i vstupní brána od místního kováře Františka Macinky. Díky své poloze mezi vinohrady a širokým výhledům patří toto místo k často filmovaným koutům jižní Moravy. Kaplička se objevila například ve filmu Bobule.
Jiný ráz má farní kostel Narození Panny Marie na návrší Tabačov, postavený v letech 1764 až 1765 na místě původního českobratrského kostela. Barokní stavba podle dostupných informací ukrývá i hrobku Ladislava Velena ze Žerotína.
Z Velkých Bílovic se dá snadno vyrazit i na další místa jižní Moravy. Oblast protíná asi 1 200 kilometrů vinařských stezek, které vedou kolem obcí, sklepů i památek. Mezi časté cíle patří Mikulov, Lednicko-valtický areál nebo Pálava.