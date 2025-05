Chráněná krajinná oblast Jizerské hory patří k nejstarším u nás, byla vyhlášena již roku 1967. Přestože v 80. letech minulého století patřily Jizerské hory k našim nejhůře postiženým pohořím, příroda se z průmyslových emisí vzpamatovala a dnes by při pohledu na zelené lesy málokdo uvěřil, že před třiceti lety na holých pasekách stála jenom torza uschlých smrků.

Nejvyšší vrcholy Jizerských hor dosahují výšky přes 1 100 metrů, nejvýše na českém území dosahuje 1 124 metrů vysoký Smrk (naše nejsevernější tisícovka) a jen o metr nižší je hora Jizera. Jizerské hory zasahují daleko na polské území, kde také najdeme nejvyšší horu celého pohoří, kterou je Wysoka Kopa s 1 126 metry nadmořské výšky.

Plošší reliéf hor napomohl vzniku četných rašelinišť, podmáčených horských luk a horských smrčin. V západní části hor se rozkládají rozsáhlé bučiny s četnými skalními útvary. Horská osada Jizerka patří k nejchladnějším a nejdeštivějším lokalitám v České republice.

Kde se ubytovat

Jizerské hory nabízejí množství možností ubytování všech kategorií. Mezi nejoblíbenější patří hlavními východiště turistických cest, mezi které patří Janov nad Nisou, Josefův Důl, případně Kořenov a Harrachov, ležící ve východní části na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Všechna tato místa leží spíše v jižní části hor, tedy jsou dobře dostupná při příjezdu od vnitrozemí.

Osobně za nejlepší základnu k prozkoumávání hor považuji vysoko položený Bedřichov, odkud se rozbíhá množství tras pro pěší i cyklisty. Špičkovou, i když poněkud dražší lokalitou, je osada Jizerka s několika kvalitními hotely a penziony. Obliba obou těchto míst ovšem někdy způsobuje přeplněná parkoviště a hotely a penziony tu bývají dražší a dlouho dopředu obsazené.

Vysoko položený Bedřichov nabízí krásné okolí a množství tras pro pěší i cyklisty.

Za zvážení stojí i ubytovat se v klidnější části hor za hlavním hřebenem Jizerských hor, tedy v hlubokém údolí říčky Smědavy v Hejnicích, Raspenavě nebo ve Frýdlantu. Daní za klid je relativně nízká poloha, a tedy nutnost velkého převýšení při stoupání do hor.

Ubytovat se můžete také v Jablonci nebo Liberci a odtud na výlety do hor vyrážet městskou dopravu. K přiblížení do hor je také možné využít ozubnicovou železniční trať z Tanvaldu přes Kořenov do Harrachova a dále do polského města Sklarska Poreba.

Pěší turistika

Jizerské hory nabízejí hustou síť pěších tras, z nichž některé jsou ovšem sdílené s cyklotrasami. Z důvodu oblíbenosti hor mezi cykloturisty doporučuji pro pěší výlety raději využívat čistě pěší stezky bez cyklistického provozu. Tyto trasy vedou spíše v členitějších oblastech Jizerských hor, jako jsou například strmé stráně nad údolím Smědavy nebo zelená značka protínající národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny.

Ořešník patří k nejhezčím vyhlídkovým místům v Jizerských horách. Vysoká žulová skála byla roku 1898 zpřístupněna po odvážně vedeném vytesaném schodišti.

Oblíbeným cílem pěších výletníků jsou četné přirozené skalní vyhlídky, z nich bych určitě vyzdvihl trojici skal, zvedající se vysoko nad Hejnicemi – Paličník, Ořešník a Frýdlantské cimbuří. Vděčná na rozhledy je rovněž hřebenovka vedoucí přes vrcholy Holubník a Ptačí kupy nebo stezka přes Pytlácké kameny a Věžní skály. Na všech těchto lokalitách najdete skalní vyhlídky, některé z nich s odvážně vedenými přístupovými stezkami.

Kdo se ve výškách necítí jistě, může naopak vyrazit podél dravých potoků a prozkoumávat hluboká údolí a rokle s četnými vodopády. Tyto cíle jsou vděčné i za horšího počasí, kdy vrcholová skaliska tonou v mracích. Doporučuji například Štolpišskou cestu, cestu k vodopádu Černého potoka, vodopád Jedlové nebo cestu k vodopádům na Černé Desné, kde se natáčely akční scény filmu Svatojánský věneček.

Vícedenní přechod

Trasa Via Czechia (Severní stezka) nabízí přechod napříč celým pohořím a má svou pěší i cyklistickou variantu. Úsek přes Jizerské hory vede z Chrastavy do Harrachova ve třech celodenních etapách a má celkovou délku 72 kilometrů.

Cykloturistika

Cyklisté nacházejí v Jizerských horách svůj ráj s mnoha značenými cyklotrasami na českém i polském území. Hustota cest pro kola je zde poměrně vysoká a spolu s kvalitním povrchem cest vede k velké popularitě a někdy až přeplněnosti Jizerských hor. Kdo rád jezdí z kopce nebo na technických tratích, může se vydat do areálu Singltrek pod Smrkem.

Oblíbená trasa cyklovýletu spojuje Bedřichov a Jizerku a víceméně kopíruje zimní trasu Jizerské padesátky. Na kole můžete také vyrazit na polskou stranu hor a vydat se třeba na přejezd Velké jizerské louky.

Kde se najíst

Mezi jedinečnosti Jizerských hor patří také zdejší občerstvovací kiosky, které patří k legendárním zastavením, kde můžete dočerpat tekutiny a energii na další cestu. Hřebínek, Knajpa a Promenáda (kde si cenu stanoví zákazníci sami) jsou oázami pohostinnosti uprostřed horské přírody s majiteli, kteří k Jizerským horám mají hluboký vztah a které evidentně tato práce baví.

Ikonická hospoda „U Kozy“ v Oldřichovském sedle nabízí jedinečné interiéry.

Trojici doplňuje ikonická hospoda „U Kozy“ v Oldřichovském sedle se svérázným majitelem a jedinečnými interiéry. Strategicky nejlépe položená restaurace na Smědavě naopak nemá dobrou reputaci, a to kvůli neosobnímu prostředí a vysokým cenám.

Zážitky s dětmi

S dětmi můžete vyrazit například do Janova nad Nisou, kde se nachází celoročně otevřená bobová dráha, z adrenalinových aktivit je také oblíbený lanový park v Bedřichově, doplněný lezeckou stěnou. Bobovku, lanový park a další vyžití pro děti nabízí také město Harrachov.

Klidnější povahy ocení například pohyblivý Frýdlantský betlém, lesopark s pohádkovou cestou v Příchovicích nebo prohlídku mino zoo v Hraběticích, či zookoutku na vrcholu Černé studnice. Velkou atrakci pro děti představuje iQlandia v Liberci, což je unikátní vědecko-zábavní centrum s planetáriem, kam se můžete v nouzi uchýlit na celý den i za deštivého počasí.

Přírodní unikáty

Rezervace Jizerskohorské bučiny se na konci července 2021 stala první českou přírodní památkou zařazenou na Seznam světového dědictví UNESCO.

Při návštěvě jedinečné přírody Jizerských hor byste neměli minout přírodní rezervace a památky, které se na území CHKO nacházejí. Na prvním místě bych vyzdvihl národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny, která se na konci července 2021 stala první českou přírodní památkou zařazenou na Seznam světového dědictví UNESCO. Hezké to tu je zejména na podzim, kdy se listí buků zbarví do pestrobarevných tónů.

Na opačné straně hor se rozkládají dvě další národní přírodní rezervace – a sice Rašeliniště Jizerky s vyhlídkovým povalovým chodníkem a nepřístupná rezervace Rašeliniště Jizery.

Z dalších přírodních unikátů jmenujme rezervace Prales Jizery na vrcholu stejnojmenné hory, rezervaci Na Čihadle s vyhlídkovou věží, rezervaci Bukovec u osady Jizerka nebo rezervaci Jedlový důl s mnoha vodopády. Přírodní jedinečností Jizerských hor jsou také četná rašelinná jezírka nebo vrcholové skály a mrazové sruby, které najdete na mnoha vrcholech.

Kam za výhledy

Jednou z nejznámějších rozhleden je Štěpánka, nabízející pohledy na Jizerské hory a západní Krkonoše již od roku 1892.

Málokde v Česku najdeme takovou koncentraci rozhleden jako právě v Jizerských horách, aktuálně se tu tyčí šestnáct rozhleden. Ta nejvýše položená stojí na vrcholu Smrk ve výšce 1 124 metrů, jednou z nejznámějších je Štěpánka, nabízející pohledy na Jizerské hory a západní Krkonoše již od roku 1892. V Lučanech nad Nisou se nachází naše nejstarší železná rozhledna Slovanka, postavená roku 1887, naopak nejnovějším přírůstkem je Maják Járy Cimrmana, postavený roku 2013 u Příchovic.

Za vyhlídkami ale nemusíte jen na rozhledny, daleká panoramata nabízejí skály na vrcholech Jizery nebo Holubníku a již zmiňované vyhlídky Ořešník, Frýdlantské cimbuří, Paličník a Pytlácké kameny. Snadno dostupná vyhlídka, dosažitelná i pro cyklisty, je Krásná Máří, ležící nedaleko Oldřichovské silnice.