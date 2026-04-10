Malebné město, které si zamilovali i slavní. Jindřichův Hradec skrývá unikát

  8:30
Leží na malebné řece Nežárce a tvoří vstupní bránu do kouzelné České Kanady. Pyšní se jedním z nejkrásnějších zámků u nás, ale i řadou dalších památek a zajímavostí. Jindřichův Hradec rozhodně stojí za jarní výlet. Nabízí totiž bohatou historii, dechberoucí výhledy i nevšední zážitky v kulisách půvabného jihočeského města.
Jindřichův Hradec leží na malebné řece Nežárce a je vstupní branou do kouzelné České Kanady, pyšní se jedním z nejkrásnějších zámků u nás, ale i spoustou dalších pamětihodností a zajímavostí.

14 fotografií

Zámecký komplex v Jindřichově Hradci je třetí největší u nás, předčí ho jen areály Pražského hradu a hradu a zámku v Českém Krumlově. Jeho součástí je i bývalý pivovar, který stojí v centru města nedaleko zámku a jehož sládkem byl ve třicátých letech 19. století otec Bedřicha Smetany.

Pivovar v roce 2011 vyhořel, ale v současnosti se intenzivně pracuje na jeho znovuotevření, ke kterému by mělo dojít ve druhé polovině tohoto roku.

Do té doby si v areálu rekonstruované industriální památky můžete prohlédnout Dům gobelínů přibližující více než stoletou tradici jindřichohradeckých textilních dílen. Interaktivní muzeum, kde si můžete sami na tkalcovském stavu vyzkoušet základy tkaní a jiných technik, otevírá 26. března.

V šedesátých letech patnáctého století vyrostl v dnešní Kostelní ulici nejvýznamnější jindřichohradecký kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož věž je dominantou celého města.

Aktuální číslo

Chvilka pro tebe

Předplatné můžete objednávat zde

Ještě v sedmnáctém století se z ní ozývalo hned sedm zvonů, z nichž ten největší, osmitunový Knaur, byl po zvonu Zikmund z katedrály sv. Víta v Praze druhým největším v Čechách.

Věž dnes slouží jako vyhlídková, z plošiny ve výšce pětatřiceti metrů se otevírá pěkný výhled na zámek s rybníkem i na další místa v historickém centru.

Městskou raritou je také pruh dlažebních kostek, který prochází nárožím kostela Nanebevzetí Panny Marie. Vyznačuje 15. poledník východní délky určující středoevropský čas a vtipný certifikát o jeho „překročení“ lze získat v blízkém penzionu Na 15. poledníku.

Také v objektu bývalého jezuitského semináře zakoupeného před sto lety městem pro účely Muzea Jindřichohradecka si můžete od 1. dubna projít pár zajímavých expozic.

Božská Ema v muzeu

Stálou pozornost poutají Krýzovy jesličky, největší lidový mechanický betlém na světě, a Síň Emy Destinnové, světoznámé operní pěvkyně, která trávila poslední léta svého života na zámku v nedaleké Stráži nad Nežárkou.

Muzeum vystavuje její sbírku fotografií, dokumentů, hudebních nástrojů, ale i nábytku, porcelánu či nejrůznějších kuriozit.

14 fotografií

Půvabná je i souprava klasicistního lékárenského nábytku a nádobí z původního zařízení jindřichohradecké lékárny U Panny Marie Pomocné, nebo expozice malovaných terčů ostrostřelců z 19. století s kouzelnými výjevy z historie města i ostrostřeleckého sboru.

Unikátní Rondel

Zámek, jehož silueta se tak působivě zrcadlí na hladině rybníka Vajgar, otevřela 14. března výběrový okruh, který návštěvníky provede jak pět set let starou, ale dosud funkční černou kuchyní, tak reprezentativními prostorami renesančního křídla obývanými pány z Hradce a později jejich následníky, rodinou Slavatů a Černínů.

Zlatým hřebem prohlídky je hudební pavilon Rondel. Tato unikátní stavba obklopená zámeckou zahradou nemá v Čechách obdoby, vystavěli ji na sklonku 16. století italští architekti a umělci a ohromí vnitřní štukovou a malířskou výzdobou sálu a kopule, kterou v minulosti obdivovaly i korunované hlavy včetně mocných císařů Leopolda I. a jeho syna Josefa I. Habsburského.

Článek vznikl pro časopis Chvilka pro tebe.

Vstoupit do diskuse

Nádraží Praha Vršovice

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.