V Jihlavě pojali advent jako příležitost k poznání města. „Hlavní město“ Vysočiny se proměnilo v kouzelnou vánoční vesničku a kromě trhů a světelné výzdoby přináší i putování po zajímavých místech a historii. Co všechno nabízejí Vypečené Vánoce v Jihlavě?
Adventní výzdoba a trhy v Jihlavě odstartovaly 30. listopadu rozsvícením vánočního stromu na Masarykově náměstí. Velkorysá světelná výzdoba rozzářila nejen Masarykovo náměstí, ale další dekorace s jedinečným motivem ozdobí i ulice Matky Boží, Benešovu, Palackého či Hradební parkán. Náměstí pak dominuje jedle bělokorá, vysoká cca 12 metrů, kterou věnovala rodina Ryšánkových z Vystrkova u Humpolce.

„Nové světelné dekorace, rozšířený jarmark, betlémská stezka i oblíbené vyhlídkové kolo snad opět přispějí k tomu, že se centrum Jihlavy promění v opravdové adventní a vánoční město,“ řekl k zahájení adventu v Jihlavě primátor Petr Ryška s tím, že nové světelné sochy i tematické výzdoby nabídnou obyvatelům krásná místa a 3D instalace pro vánoční focení.

Advent se v Jihlavě nese ve znamení ježka

„Téma jsme letos pojali s nadhledem. Vypečené Vánoce v sobě mají hravost, vůni a chuť pečeného cukroví i radost z tvoření,“ vysvětluje Soňa Krátká, ředitelka příspěvkové organizace Brána Jihlavy, která s městem Jihlava vánoční oslavy spolupořádá. S Branou Jihlavy souvisí i motiv ježka, který aktivity organizace provází již od léta 2024. Například na Masarykově náměstí přibylo 42 světel se znakem ježka. „Osvětlení ulic se letos tematicky propojuje s naším usměvavým ježkem, proto jsme mu i my dali prostor v našem vizuálním pojetí Vánoc 2025,“ doplňuje Soňa Krátká.

Světelná výzdoba nabízí obyvatelům i návštěvníkům krásná místa pro vánoční focení

Zvukově-světelná instalace v Mahlerově parku

Novinkou letošních Vánoc je interaktivní světelná instalace v parku Gustava Mahlera, která park proměnila v hudební a světelný zážitek pod širým nebem. „Park Gustava Mahlera doslova ožije hudbou. Zákoutí s tímto jihlavským hudebním velikánem zdobí světelné instalace v podobě hudebních nástrojů a parkem se line i Mahlerova symfonie. Je to prostor pro zastavení, zamyšlení i překvapení,“ popisuje Jaroslav Štěpánek, vedoucí produkce Brány Jihlavy.

Vánoční trhy na náměstí v Jihlavě

Masarykovo náměstí opět zaplnily adventní trhy s více než 30 stánky s produkty regionálních výrobců, zimními doplňky a spoustou svařeného vína, punče a medoviny. Stánky s občerstvením nabízí kapří hranolky, langoše, klobásy,poctivé polévky na zahřátí, domácí hranolky či veganské burgery, dále pak sladké delikatesy, jako jsou trdelníky, minilívanečky, ovoce v čokoládě, palačinky či pražené oříšky.

Prodejní stánky jsou otevřené minimálně do 18:00 a prodej občerstvení obvykle běží až do konce doprovodného programu. Adventní vesnička bude z části otevřená až do Nového roku.

Kluziště ve tvaru svícnu

Uprostřed vánoční vesničky kolem morového sloupu je rozprostřeno kruhové kluziště ve tvaru velkého adventního svícnu, kde se každou neděli rozsvítí jedna svíčka. Návštěva kluziště je zcela zdarma.

Otevírací doba kluziště:

1. 12. 2025 – 2. 2. 2026

  • otevřeno denně, technická pauza od 12:00 do 14:00
  • všední dny 8:00 – 21:00 (9:00 – 12:00 vyhrazeno pro školy)
  • sobota a neděle a vánoční prázdniny 9:00 – 21:00 (víkend 9:00 – 10:00 vyhrazeno začátečníkům)
  • 24. 12. 2025 9:00—12:00
  • 31. 12. 2025 9:00—16:00
  • 1. 1. 2026 13:00 – 21:00

Kluziště na Masarykově náměstí v Jihlavě

Kulturní program

Další atrakce na adventním trhu:

  • iglú s občerstvením a o víkendech s nabídkou merche a aktivit
  • slaměný betlém v životní velikosti
  • vyhlídkové kolo
  • historický kolotoč
  • ledové sochy

Vždy od středy do neděle je na náměstí připraven bohatý doprovodný program včetně tvůrčích dílen a vystoupení místních spolků. Pondělky a úterky jsou v iglú vyhrazeny večerníčkům pro děti. Diváci si na začátku prosince mohli poslechnout Mňágu a Žďorp a Ready Kirken, v průběhu prosince se mohou těšit na Monkey Business, Vypsanou fixu či Kateřinu Marii Tichou. Zahraje i Děda Mládek Illegal Band či oblíbené místní kapely XIII. století, China Blue či Zatrestband. Dále uslyší i pop-country hudbu v podání Lucy&Hangover či dechovku. Kromě hudebních vystoupení se do iglú na náměstí chystají i známí stand-up komici Ester Kočičková, Tomáš Matonoha a další.

Komentované procházky a doprovodné akce nejen pro děti

Scénická procházka po hlavních památkách Jihlavy propojuje historické příběhy města a hlavní tradice Vánoc. Postava městského ponocného provází zájemce od jihlavského podzemí, přes kostel sv. Jakuba, kolem Stříbrného domu, DGM, přes Hradební parkán, kolem brány Matky Boží až do Parku Gustava Mahlera. Kapacita procházek bude 35 osob, termíny najdete na www.dojihlavy.cz.

Komentovaná procházka Po stopách starobylých zvyků jihlavských hlásných a zvoníků proběhne 27. prosince od 16:00, 17:00 a 18:00. Návštěvníci budou moci nově nahlédnout do svatojakubské věže a prostor, které jsou běžně nedostupné. S průvodcem se projdou i po betlémech v jihlavských kostelích, přičemž nově zavítají i do kapličky Panny Marie na ulici Telečská.

Výstava Cesta příběhem v Domě Gustava Mahlera představí díla známých jmen naivního umění, sjednocující tvůrčí východiska v křesťanském narativu, jenž je zobrazen jak samotným biblickým příběhem, tak i jednotlivou ikonografií v malbě a plastice. Bude probíhat od 9. prosince, kdy se od pěti hodin odpoledne koná vernisáž, až do 8. února 2026. Na středu 17. 12. od 16:00 je nachystaná tvořivá dílna k dané výstavě.

Dále:

  • Vánoční vláček letos nabízí větší kapacitu i delší trať a vyjíždí i vánočně vyzdobený trolejbus se dvěma polárními medvědy, kteří jsou vedle ježků dalšími maskoty jihlavských Vánoc.
  • Soutěž o plyšového polárního medvěda, kdy stačí napéct cukroví ve tvaru jihlavského ježka a pochlubit se s ním na sociálních sítích #DoJihlavy.
  • Ježíškova pošta a nedělní tvořivé dílny probíhají v iglú přímo na náměstí. Ve volných výlohách jsou navíc nainstalovány ke zhlédnutí betlémy.
  • Na sobotu 13. 12. se v Domě Gustava Mahlera chystá od 16:00 zpěv koled za doprovodu tradičních jihlavských skřipek s Matějem Kolářem.
  • V neděli 28.12. se ve Stříbrném domě koná vystoupení Kabinet kouzel, při kterém vás kouzelník Tom nechá téměř nahlédnout pod pokličku svých kouzel.
Vánoční vláček letos nabízí větší kapacitu i delší trať a vyjíždí i vánočně vyzdobený trolejbus se dvěma polárními medvědy, o které si letos můžete zasoutěžit.

