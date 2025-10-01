Jeseníky pro pokročilé. Objevte pustý a nádherný svět jesenického Rudohoří

Jeseníky, respektive Hrubý Jeseník nabízí návštěvníkům dvě zcela odlišné tváře. První, řekněme komerční, zahrnuje nejvyšší hřebenové partie hor protkané sítí značených turistických stezek vybavené odpovídajícím zázemím, jako jsou ubytovací a stravovací zařízení ve formě horských chat, hotelů a resortů. Nachází se zde také nejcennější přírodní lokality a pohyb turistů, který zvláště v létě atakuje hranice únosnosti, musí být často navzdory jejich pochopitelné nelibosti regulován (například v údolí Bílé Opavy a potažmo v celé Národní přírodní rezervaci Praděd).
Pak je tu zbytková druhá, řekněme pustá, část Hrubého Jeseníku se sporadickým turistickým značením, které vévodí rozsáhlé lesy, skály a dlouhá údolí s ještě delšími lesními cestami.
Typickým a pozoruhodným fenoménem této části jsou neznačená torza starých, kameny dlážděných chodníků často spojující neméně staré a silně romantické dřevěné chaty dávno zapomenutých německých lovců a lesníků.
Vypravit se do této části Jeseníků, kde není žádné jiné občerstvení než voda z potoka a lesní plody, vyžaduje dobrou předchozí přípravu a trvalou spolupráci s mapou během pohybu v terénu.
Lovecká chata Rudohorka
Rudohoří je typickou horskou částí spadající do výše zmíněné druhé kategorie Jeseníků, kde „jakože“ nic není a kam nikdo moc nechodí. Jedná se o údolí a zároveň povodí Rudohorského potoka odvádějícího vodu ze svahů Keprníku (1 423 m) a Červené hory (1 333 m). Oblast nezískala pojmenování podle Červené hory, jak by se mohlo na první dojem zdát, ale podle středověkého dolování rud barevných a drahých kovů.
Centrem Rudohoří je Rudohorská lovecká chata zvaná Rudohorka. Leží v kotli údolního uzávěru asi pět kilometrů od Bělé pod Pradědem a obklopují ji strmé zalesněné svahy. Místo opravdu naplňuje představu romantiky uprostřed divoké přírody.
Rudohorka patří do série jesenických loveckých chat, které byly postavené převážně na přelomu 19. a 20. století pro lovce a pracovníky v lese, jimž poskytovaly ochranu a dočasnou střechu nad hlavou. Patřily spolu s okolními rozsáhlými lesy olomouckému arcibiskupství, kterému byly v roce 1948 ukradeny a po zdlouhavém restitučním procesu roku 2012 opět vráceny.
Ve svazích nad Rudohořím stojí ještě další dvě chaty: těsně pod hlavní červeně značenou hřebenovou magistrálou nově opravená a novotou zářící Kvedlena a v lese skrytá, tajuplná Keprnická chata.
Pronájem loveckých chat
Společnost Arcibiskupské lesy a statky Olomouc začala po restituci mnohé lovecké chaty rekonstruovat a pronajímat široké veřejnosti k netradičním pobytům daleko od civilizace. Pro zajímavost: Rudohorka má dvě místnosti s pěti dvoupatrovými palandami (celkem deset postelí), dvoje kachlová kamna, kuchyňský sporák na propan-butan, základní kuchyňské vybavení (nádobí, hrnce, příbory). V ceně 1 100 Kč za noc je rovněž spotřeba palivového dříví, voda z potoka, kadibudka a sporadický telefonní signál. Ložní prádlo se z hygienických důvodů neposkytuje, je třeba mít vlastní spacák. Komfort Rudohorky je daný možností přijet až k chatě autem, což u jiných podobných chat nebývá většinou běžné.
Na webu, kde se pobyty objednávají, pronajímatel píše: Ačkoliv chaty prochází postupnými opravami, jejich stáří a umístění uprostřed divoké přírody s sebou přináší i svá specifika. Je proto možné, že vás příroda navštíví přímo v chatě.
Specifikem letošního léta bylo, že rozvodněný Rudohorský potok spláchl po červencových deštích mostek těsně před chatou a odřízl na několik dní zaparkovaná auta ubytovaných hostů. Zajímavá je jistě také informace, že Rudohorka je prakticky až do poloviny ledna 2026 obsazená.
Rudohorské vodopády
Nejtypičtějším fenoménem divoké přírody (jesenického) Rudohoří jsou Rudohorské vodopády na zdrojnici Rudohorského potoka pramenící pod kótou Žalostná (1 352 m), která tvoří východní předvrchol Keprníku (1 423 m). Je to 400 metrů dlouhá série kaskád, vodních skluzavek a různých typů větších či menších vodopádů překonávající převýšení 150 metrů. Díky umístění v území, kde se koncentruje největší množství srážek v Hrubém Jeseníku, mívá kaskáda dostatek vody po celý rok.
Návštěva této divoké neschůdné strže vzdálené od chaty Rudohorka cca jeden kilometr se samozřejmě nabízí, zvláště pak když vývařiště pod dolním, hlavním vodopádem s uměle navýšenou hrází se v létě využívá k osvěžující koupeli.
Přístup k dolnímu konci kaskády vede od chaty kolem potoka vzhůru až k asfaltové lesní cestě, to je však varianta velmi nepohodlná, jelikož údolí potoka je plné balvanů. Regulérní vyšlapaný chodník tudy aktuálně nevede. Možná vedl, ale byl povodněmi spláchnut a zničen.
Asi lepší variantou je vydat se od chaty vzhůru vzrostlým lesem kolmo na vrstevnice a dojít k asfaltové lesní svážnici. Po ní vlevo k prvnímu mostu přes potok, kde je bílá šipka naznačující odbočení k vodopádům.
Putování vzhůru roklí
Je třeba jít po pravé straně (tedy levém břehu) a to hned ze dvou důvodů. Je tady schůdnější terén a protější méně schůdný břeh je součástí národní přírodní rezervace Šerák-Keprník, kam by lidská noha neměla vstupovat. Červené pruhy na stromech vyznačující hranici přísně chráněného území se objevují těsně vedle koryta bíle zpěněného potoka, takže při troše snahy sporadický návštěvník vodopádové rokle zákony neporušuje a přírodu nenarušuje. Ono se tu ani nic moc narušit nedá: svahy se sypou samy, stromy s uvolněnými kořeny padají taky samy.
Nejohroženějším objektem je sám člověk, který se při špatné volbě postupu může snadno zřítit do rokle. Při pozorném sledování terénu se to však nemusí stát, jelikož jsou zde ještě stále patrné staré chodníčky vyskládané plochými kameny, kterými se dávno zapomenutí návštěvníci a obyvatelé hor spouštěli dolů k vodopádům.
Nad prvním vodopádem vysokým osm až devět metrů se spád potoka zmenšuje, v korytě se objevují drobné skalní stupně, rychlé peřeje, a hlavně velmi efektní skluzavky vymleté loňskými povodněmi i letošními dešťovými přívaly až na hladké skalní dno. Tato pasáž je zakončena nádherným nálevkovitým vodopádem sevřeným do vyhlazených skalních stěn. Na horní hraně tohoto vodopádu je na skále instalovaný křížek a pamětní cedulka v češtině a němčině „Na památku dobrým lidem, kteří při práci v lese položili svůj život“.
Divoká, neschůdná strž stále pokračuje a nabízí ještě jeden sedmimetrový vodopád, který je považovaný za nejkrásnější z celé kaskády. Pak ještě následují další dva, ale kvůli těm bych si výlet do šíleně neschůdného terénu dnes už asi neudělal.
Lesní hřbitov Rudohoří
K tomuto pozoruhodnému pietnímu místu se dostanete pěšky nebo na kole z Bělé pod Pradědem od obecního úřadu po zelené značce. Od rozcestí Keprnický potok vpravo po modré je to asi ještě 300 metrů. Hřbitov se nachází v místě bývalého pracovního tábora z let 1941–1945. Převážně zajatci Sovětské armády pracovali pro komorní ředitelství arcibiskupských lesů: sváželi dřevo, opravovali lesní cesty.
Pracovní tábor Rudohoří patřil k nejtvrdším na Jesenicku, zajatci se tu často měnili, protože v důsledku vyčerpání a špatné stravy nebyli schopni práce v těžkých horských podmínkách. Na epidemii tyfu zde v roce 1942 zemřelo 36 zajatců a dokonce i lesní inženýr Dressl, který s nimi přišel do styku. Poté se podmínky v táboře mírně zlepšily. Poslední rekonstrukci hřbitova do současné velkorysé podoby financovala Ruská federace.
Od lesního hřbitova se dá pokračovat po modré značce až na Šerák (cca 10 km). Trasa je vhodná především pro cyklisty vybavené terénním kolem. Trasa sice vede stále po pevné lesní cestě, ovšem zvláště nahoře je silně rozbitá loňskými i letošními dešti.
Příznivci pěšího putování nechť vyrazí po zelené značce na skály pod Točníkem (1 143 m) s pokračováním na Červenou horu (1333 m) a Červenohorské sedlo. Netradičním zpestřením této trasy je odbočit pod skálami Točníku na lesní cestu a po ní vyrazit k jedné z nejkrásnějších jesenických loveckých chat Kvedlena.