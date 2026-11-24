Druhé nejvyšší pohoří České republiky leží v nejsevernějším cípu Moravy a Slezska, kde krajině kraluje majestátní Praděd. My se ale vydáme na hřebenovku v severní části hor, která mezi Ramzovským a Červenohorským sedlem překračuje rozhledový Keprník a prochází nejstarší přírodní rezervací Moravy.
Výlet vede po trase Severní stezky Via Czechia, která je nejdelší turistickou trasou v Česku. Naše ambice ale nejsou tak velké, neboť 16,5 kilometru lze v horském terénu zvládnout i za den. Doporučujeme ale putování rozdělit na dva dny a přespat v horské chatě na Šeráku. Budete tak mít příležitost zpomalit a vychutnat si západ i východ slunce na hřebenu s dalekými rozhledy.
Polohou na hřebeni hor připomíná chata orlí hnízdo a nabízí daleké výhledy nejenom na Jeseníky, ale také k Rychlebským horám nebo Králickému Sněžníku.