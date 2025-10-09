Kam v Jeseníkách, když se počasí nevydaří. Známe atrakce, které zabaví celou rodinu

1 Elektrárna Dlouhé stráně
V srdci CHKO Jeseníky najdeme jeden z technických unikátů Česka – přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně. Jde o nejvýkonnější vodní elektrárnu v Česku, která má za úkol stabilizovat energetický systém v zemi. Běžní návštěvníci znají zejména její dobře viditelnou součást, kterou je horní nádrž na vrcholu hory Dlouhé stráně v nadmořské výšce 1 350 metrů.
Další důležité části elektrárny jsou ale ukryty hluboko v podzemí a na vlastní oči je můžete vidět během komentované exkurze. Celoročně vás tak průvodce provede přístupovým tunelem do podzemí, které ukrývá vodní turbíny, generátory a další zařízení. Součástí je rovněž virtuální prohlídka míst, kam se během exkurze nedostanete, k čemuž dostanete sluchátka a virtuální brýle.