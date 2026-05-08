V roce 1874 se hrabě Erwin Antonín Anna Dubský z Třebomyslic zúčastnil cesty kolem světa. Na palubě korvety Erzherzog Friedrich doplul i do Japonska a byl zřejmě prvním Čechem, který se se zemí vycházejícího slunce seznámil zblízka. Na sklonku samurajské éry se námořní poručík osobně setkal se slavnými bojovníky a domů přivezl bedny plné porcelánu, zbraní (včetně samurajských mečů) i upomínkových předmětů a taky spoustu fotografií, které na svých cestách pořídil.
