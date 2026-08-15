Ve kterých místech hradu se bojíte? Kde u vás straší?
Samozřejmě se traduje, že i na našem hradě máme tajemné postavy, které tady straší, jenže já sama tu nikoho takového nepotkala. Asi na tohle nejsem úplně citlivý člověk, nevnímám to, ale někteří senzitivnější návštěvníci se svěřují, že nemají dobrý pocit v našem sklepení.
Přicházejí i návštěvníci, na které jen tak nezapomenete, ať už v dobrém, nebo špatném. Občas je přece jen poněkud únavné, když se někdo z turistů ptá na něco, co už jsem v předchozích minutách říkala třikrát. To nikoho z nás netěší.