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Žižka hrad nejprve chytře dobyl, za rok zde přišel o oko. Kastelánka o tajemstvích Rabí

Daniel Pacek
  16:00

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Kastelánka Hana Rudová | foto: Martin Polívka, MAFRA

Impozantnímu Rabí, nejrozsáhlejší hradní zřícenině v Čechách, už čtvrtý měsíc vládne žena. Bydlí dva kilometry od hradu, provází jím už čtvrtstoletí a za tmy nemá strach jít tam, kam by se nechtělo ani statnému chlapovi. Kastelánka Hana Rudová o nevídaně členité architektuře známého hradu, o druhém oku Jana Žižky i původní barevnosti zdejších světnic.

Ve kterých místech hradu se bojíte? Kde u vás straší?
Samozřejmě se traduje, že i na našem hradě máme tajemné postavy, které tady straší, jenže já sama tu nikoho takového nepotkala. Asi na tohle nejsem úplně citlivý člověk, nevnímám to, ale někteří senzitivnější návštěvníci se svěřují, že nemají dobrý pocit v našem sklepení.

Přicházejí i návštěvníci, na které jen tak nezapomenete, ať už v dobrém, nebo špatném. Občas je přece jen poněkud únavné, když se někdo z turistů ptá na něco, co už jsem v předchozích minutách říkala třikrát. To nikoho z nás netěší.

Hana Rudovákastelánka hradu Rabí

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Kastelánka Hana Rudová

Impozantnímu Rabí, nejrozsáhlejší hradní zřícenině v Čechách, už čtvrtý měsíc vládne žena. Bydlí dva kilometry od hradu, provází jím už čtvrtstoletí a za tmy nemá strach jít tam, kam by se nechtělo...

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