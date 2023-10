Do přírody by měl člověk chodit jako do kostela, říká autor stezek Via Czechia

Povíte, kudy vedou vaše trasy Via Czechia a kolik kilometrů měří?

Jde o síť šesti turistických a poutních tras, které propojují krajní body země a jsou vyznačeny pro pěší, cyklisty a lyžaře. Myšlenka na trasy Via Czechia mě napadla v roce 2019, když jsme šli Snowman Trek v Bhútánu, což je jedna z nejtěžších světových trekingových tras. Jdete takřka měsíc odlehlými horami. Když je člověk tak dlouho odříznutý od světa, tak jinak přemýšlí. To je podle mě na delších turistických trasách právě hezké. Přicházejí různé nápady. Česko v té době nemělo takovou dálkovou trasu.

Hranice Čech a Moravy má téměř tisíc let dlouhou historii. To pomezí bývalo neprostupné.