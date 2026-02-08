Sladké mámení dálek lákavých, horské přírody, wellness a velkorysé gastronomie lákají během jarních prázdnin tisíce lidí do lyžařských středisek. Podívali jsme se na film S tebou mě baví svět a sestavili koktejl zážitků a několik základních tipů, jak si udělat vlastní apaluchu.
1. Kam vyrazit? Ty pravé prázdniny jsou daleko od domova
Které scény z nejoblíbenější české komedie měly u diváků největší úspěch? Právě ty, kde tatínkové spolu s dětmi vyjedou ze zajetých kolejí a vyrazí na hory za dobrodružstvím. Právě ten únik od pravidel školních, pracovních i rodinných je hnacím motorem celého filmu. Původní chalupa na Zlatém návrší v Krkonoších, kde se film natáčel, stále stojí skoro nezměněná.
Kde najít Apaluchu z filmu S tebou mě baví svět?
Krkonošský národní park však nabízí spoustu dalších míst, kde se schovat před povinnostmi a stereotypem. Zatímco v centru Špindlerova Mlýna to tepe životem, na okolních svazích je klid a řada rekreačních chat či hotelů a resortů v horském stylu.
Jsou zasazené uprostřed přírody a přitom jenom kousek od jednoho z nejznámějších lyžařských středisek, takže nevzniká problém, jak vytáhnout děti k „lanovce na Čerťáku“. Velké lyžařské areály mají také dostatečně bohatou lyžařskou infrastrukturu včetně sociálního zázemí a půjčoven vybavení, takže nehrozí problém, když na sjezdovku dorazí některé z dětí v bačkůrkách nebo zrovna není na dohled žádný lopuch.
|
Kam v Česku na zimní dovolenou? Tipy na pobyty, kde si užijete sport i wellness
2. Outdoor program: soutěž ve slalomu na čemkoli
Zimní radovánky, jaké znáte z filmu, si jen těžko můžete vychutnat uprostřed přeplněné sjezdovky, i když závod mezi kadibudkami zdaleka není takový adrenalin jako vyhnout se celé lyžařské škole najednou. Zahraniční turisté toužící po troše pravého českého naturelu by nejspíš ocenili pohled na dospělé muže bobující v prádelním hrnci, instruktoři a milovníci rychlého sjezdu by však z takového rozptýlení asi moc radost neměli.
Větší pohodu a soukromí v ubytování i při lyžování tedy poskytují menší lyžařské areály, které jsou rozeseté po celé republice, například v Orlických horách nebo České Kanadě. Na Pálavě se sice moc lyžovat nedá, zdejší kopce jsou však jako stvořené pro malé lyžaře, sáňkaře či dobrodružnou rallye tatínků, kteří se vrací do dětství na pekáčích a lopatách.
Komedie století S tebou mě baví svět
3. Indoor aktivity: kdo si zaslouží medaili?
Už sám pobyt na čerstvém vzduchu je pro děti přínosný, potřebují k němu ale partu kamarádů a vynalézavé tatínky, kteří dají expedici správný náboj. Týden lyžování je ale moc, zejména pro mladší ročníky, které rády střídají sportovní aktivity se zábavou. Dnešní děti jsou možná náročnější, ale stále mají nekonečnou energii i fantazii, která jim pomáhá vidět i v kadibudce kouzelnou komnatu.
Pokud je málo sněhu nebo nepříznivé počasí, přichází skutečný závod o vymyšlení programu, který by je zabavil. Zde přicházejí ke slovu dětské herny, sportovní arény nebo bazény, které jsou součástí hotelů. „Sport Arena Lipno má k dispozici stolní tenis, squashové a badmintonové kurty a také čtyři bowlingové dráhy,“ vypočítává Zuzana Truhlářová, manažerka Amenity Hotel & Resort Lipno.
4. Vynalézavá gastronomie
Děti, a mnohdy i tatínci, jsou ve vývinu a potřebují přirozenou energii podpořit dostatkem vydatné stravy. Špagety na tisíc způsobů jsou tatínkovskou specialitou a současně vděčným jídlem, které ani vybíravé děti neodmítají. Na rozdíl od nich ale rodiče většinou nechtějí jíst špagety sedm dní v týdnu a zejména k dovolené patří trochu toho luxusu. Polopenze je tedy základ, ještě lépe pokud je v restauraci výběr à la carte.
5. Když relax, tak pod dohledem zdatného ošetřovatele
Střídání šípkové koupele a studené sprchy je určitě „nejúčinnějším lékem na spaní“ pro statečná miminka, dospělí ale raději proces obracejí a po celém dni na sjezdovce se prohřejí v sauně nebo ve vířivce. „Kombinace aktivit na čerstvém vzduchu a následného pobytu ve wellness funguje jako přirozený celek. Pohyb venku, ať už jde o chůzi, běžky nebo lyžování, rozproudí krevní oběh, okysličí organismus a uvolní mysl. Tělo se nejdřív aktivuje a pak dostane prostor k regeneraci namožených svalů a zklidnění nervového systému. Zároveň dochází ke zpomalení tempa, kdy se tělo přepíná z ‚výkonového režimu‘ do klidové fáze,“ vysvětluje Petra van Gorp Adamová, obchodní a marketingová manažerka z Amenity Hotels & Resorts.
Právě tohle střídání zátěže a uvolnění ve wellness nebo při masáži přináší úlevu, pomáhá zlepšit spánek a je důvodem, proč se po takové dovolené lidé vracejí skutečně odpočatí, ne jen fyzicky unavení.
Obsah vznikl ve spolupráci s Amenity Hotels & Resorts.