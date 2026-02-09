Akční dovolená v Krkonoších: Jak na správnou regeneraci, aby tělo nebolelo?

Krkonoše nejsou jen o výšlapech na hřebeny nebo sjíždění svahů. Pro sportovce i aktivní rodiny začíná ta nejdůležitější část dne ve chvíli, kdy zují pohorky nebo lyžáky. Tím, co rozhoduje, zda se druhý den probudíte plní síly, nebo se svalovou horečkou, je totiž správná regenerace.
Vrchlabí je rájem pro každého, kdo touží zažít hory v pohybu. Snoubí v sobě atmosféru horské brány s parametry špičkového sportovního centra. Zatímco okolní střediska se často soustředí jen na sjezdové lyžování, Vrchlabí nabízí unikátní kombinaci: od profesionálně osvětlených běžeckých stop přes adrenalinové svahy Herlíkovic až po malebné cyklotrasy, které se v létě vinou po hřebenech.

Vysoká sportovní aktivita si však žádá svou daň. Po náročném výšlapu na Žalý nebo desítkách kilometrů v areálu Vejsplachy dochází ve svalech k tzv. mikrotraumatům – drobným trhlinám v tkáních – a hromadění vedlejších produktů metabolismu, které druhý den vnímáme jako nepříjemnou ztuhlost. Právě v tento moment se Vrchlabí ukazuje jako ideální základna. Zdejší Aquacentrum Vrchlabí totiž nabízí rychlou obnovu sil prostřednictvím moderní hydroterapie.

Proč voda po sportu funguje?

Podle studie publikované ve Sports Medicine jsou hlavními mechanismy:

  • Hydrostatický tlak: Voda působí na tělo rovnoměrným tlakem, což pomáhá snižovat otoky a podporuje cirkulaci krve.
  • Teplotní ovlivnění: Teplo či chlad mění průtok krve a svalový tonus.

Vířivka a hydromasáž: Víc než jen bublinky

Po dni stráveném na sjezdovkách areálů Bubákov či Herlíkovice jsou svaly dolních končetin v neustálém napětí. Masážní lavice a trysky v relaxačním bazénu fungují jako mechanická stimulace.

„Váš krevní tlak by se měl vrátit do normálu několik minut poté, co vyjdete z vířivky a ochladíte se,“ vysvětluje Dr. Melissa Young, MD z Cleveland Clinic s tím, že teplo způsobuje vazodilataci (rozšíření cév), která pomáhá prokrvení unavených partií.

Parní kabina: Restart pro dýchání i svalový tonus

Pokud vám krkonošský vítr a mráz zalezly pod kůži, je zde pro vás parní kabina. Na rozdíl od suché sauny nabízí vysokou vlhkost, která je šetrnější k dýchacím cestám.

  1. Zvyšuje elasticitu tkání, ideální před následným lehkým protažením.
  2. Snižuje svalový tonus, čímž uvolňuje křečovité napětí.
  3. Podporuje relaxaci nervového systému, což je po celodenním soustředění na svahu nezbytné.

Perfektní místo pro regeneraci najdete přímo ve Vrchlabí

Teorie o hydroterapii zní sice skvěle, ale ve Vrchlabí ji můžete okamžitě uvést do praxe. Jen pár minut chůze od běžeckých stop areálu Vejsplachy nebo kousek jízdy z herlíkovických sjezdovek na vás čeká moderní zázemí – Aquacentrum Vrchlabí aspirovalo na titul Stavba roku 2022.

Jak v aquacentru podpořit regeneraci podle vědeckých poznatků?

  • Využijte kontrastní terapii: Nejlepších výsledků dosáhnete střídáním teplot. Prohřejte se v relaxačním bazénu s masážními lavicemi nebo v parní kabině, a poté své tělo osvěžte v 25metrovém plaveckém bazénu s teplotou 28 °C. Toto „napumpování“ cév zajistí odplavení únavových látek.
  • Dopřejte kloubům odpočinek ve vířivce: Venkovní vířivka s teplotou 34 °C je ideálním místem pro klidnou fázi regenerace. Hydrostatický tlak vody spolu s teplem uvolní napětí ve vašich zádech a lýtkách, zatímco vy si můžete užívat výhled na krkonošské horizonty.
  • Nezapomeňte na protažení: Díky parní kabině se zvýší elasticita vašich tkání. To je ten správný moment, kdy můžete v relaxační zóně provést lehké protažení unavených svalů, které pak druhý den nebudou tak ztuhlé.

A protože regenerace je i o doplnění energie, přímo v objektu Aquacentra Vrchlabí najdete restauraci Kotva, kde si můžete po plavání v klidu sednout a doplnit živiny kvalitním jídlem, aniž byste museli v mrazu přejíždět jinam.

Kde ve Vrchlabí pálit kalorie? Aneb lyžování na dosah

Pokud nechcete trávit hodiny v kolonách do Špindlerova Mlýna, Vrchlabí má své vlastní eso v rukávu.

  • Kněžický Vrch: Tento areál najdete doslova pár minut nad městem. Je to ideální místo pro ranní rozcvičku nebo pro rodiny s dětmi. Sjezdovky jsou široké, přehledné a lanovka vás vyveze do míst, odkud máte Vrchlabí jako na dlani.
  • Herlíkovice a Bubákov: Tohle už je vyšší liga. Areál na úpatí Žalého nabízí dynamické propojení dvou kopců. Zatímco Bubákov je milován rodinami pro své mírnější a široké tratě, Herlíkovice nabízejí i technicky náročné černé sjezdovky pro zkušené lyžaře. Celkem vás tu čeká přes 12 kilometrů tratí všech obtížností.

Vejsplachy: Běžecký areál světových parametrů

Jen málokteré město se může pochlubit tím, že má běžecký areál v docházkové vzdálenosti od centra. Areál Vejsplachy u jezera Kačák je pýchou Vrchlabí.

  • Noční lyžování: Trasy jsou pravidelně osvětlené, takže si svůj trénink můžete dopřát i po setmění.
  • Kilometry stop: Okruhy o délce 3–6 km jsou profesionálně upravované, včetně umělého zasněžování. Pro vytrvalce odtud vedou trasy dál do Horní a Dolní Branné, Valteřic až ke Křížlicím. Je to místo, kde můžete potkat rekreační lyžaře i budoucí olympioniky.

Královský výhled: Výšlap na Žalý

Vrchol Přední Žalý (1019 m) je povinnou zastávkou. Stojí zde jediná kamenná rozhledna v Krkonoších, která je dominantou celého kraje.

  • V zimě: Skvělá trasa pro skialpinisty nebo pěší turisty na sněžnicích.
  • V létě: Magnet pro bikery. Cesta Vrchlabí → Benecko → Žalý je krkonošskou klasikou. Pokud si chcete výstup ulehčit, sedačková lanovka v Herlíkovicích přepravuje kola zdarma. Z vrcholu se vám pak otevře panorama od Sněžky přes Orlické hory až po Ještěd.

Letní hity: Cyklotrasy a vláček Bubáček

Když zmizí sníh, Vrchlabí se promění v cyklistický uzel. Díky lanovkám se můžete nechat vyvézt na hřebeny a užívat si dlouhé sjezdy bez úmorného šlapání do kopce.

Pro ty, kteří plánují poznávat region bez auta a náročných túr, je tu vláček Bubáček. Tato sezónní atrakce propojuje Vrchlabí s okolními obcemi jako Strážné nebo Benecko. Je to ideální způsob, jak se dostat k nástupním místům na túry nebo prostě jen ukázat dětem krajinu z jiné perspektivy.

Obsah vznikl ve spolupráci s Aquacentrem Vrchlabí.

Aquacentrum Vrchlabí

