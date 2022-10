Vykoupení z D1. Alternativní cesty mimo dálnici skýtají klid ale i zábavu

Dálnice D1 je nejstarší a nejdelší dálnicí na území Česka. Zároveň je součástí evropské silnice E50 dlouhé asi 6000 km, spojující francouzský přístav Brest s ruskou Machačkalou na pobřeží Kaspického moře. Zpět ale k naší domácí D1, která spojuje primárně města Praha, Brno, Ostrava a končí česko-polskou hranicí. Historie této páteřní dálnice sahá až do 30. let 20. století. První projekt z roku 1935 se jmenoval Národní silnice Plzeň – Košice. Tato původně zamýšlená trasa vedla mimo vysoce zalidněná města, jako je Praha nebo Brno. O něco později předložil alternativní návrh brněnský region, který navrhoval silniční magistrálu z Chebu do Košic. Tato magistrála měla vést ve dvou větvích (severní a jižní) a dále do Chustu již jen ve větvi jedné. Ani jeden z těchto dvou návrhů neměl podporu příslušných úřadů a k jejich realizaci nikdy nedošlo.

