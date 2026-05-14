Podle evidence Národního památkového ústavu je v Česku kolem pěti set hradů a zřícenin. V loňském roce byl u nás největší zájem o Karlštejn, Trosky, Bouzov, Veveří a Křivoklát.
Ve stínu těchto ikonických staveb zůstávají desítky méně slavných, o poznání méně velkolepých, ale často neméně působivých hradů, hrádků i hradních torz.
Roštejn Lovecké sídlo pánů z Hradce
Dominantou goticko-renesančního hradu Roštejn, jedné z nejzajímavějších památek Vysočiny, je jeho sedmiboká, téměř padesát metrů vysoká věž, která jako by vyrůstala ze zalesněného skalnatého vrchu nedaleko Telče.
Lovecké sídlo vybudované pány z Hradce patřilo v průběhu staletí i Slavatům z Košumberka a Lichtenštejnům, jeho sláva však postupně pohasínala a pohasla docela, když byl roku 1915 hrad zasažen mohutným úderem blesku a vyhořel.
V letech 2017–2018 prošel Roštejn rekonstrukcí a nyní nabízí dvě prohlídkové trasy, z nichž jedna je s přihlédnutím k historii objektu věnována lovectví a myslivosti.
Chloubou interiérů jsou zvláště renesanční nástěnné malby erbů v erbovním sále, pozoruhodná je také freska koně v sále, jenž býval pracovnou nadlesního. Hrad, k němuž se váže pověst, podle které s jeho výstavbou pomáhal správci telčského panství samotný pekelník, je od května otevřen denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.