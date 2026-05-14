Sláva hradů a zřícenin. Objevte poklady, o kterých jste možná ještě neslyšeli

  8:30
Malebné siluety středověkých hradů jsou neodmyslitelnou součástí české krajiny a ani v dnešní přetechnizované době nepřestávají tyto památky lákat k návštěvě. Vydejte se s námi k branám tří jedinečných hradů, o kterých jste možná ještě neslyšeli.
Část 1/3
Dominantou goticko-renesančního hradu Roštejn, jedné z nejzajímavějších památek Vysočiny, je jeho sedmiboká, téměř padesát metrů vysoká věž.
Masivní nahrubo tesané žulové sloupy jsou základem ohrady kolem obory. Mnohé z nich jsou původní, přičemž první zmínka o existenci obory pochází už z roku 1580. Lesy ČR o letošních prázdninách po tříleté odmlce oboru znovu otevřou veřejnosti. Areálem o rozloze 127 hektarů prochází naučná stezka.
Lovecký hrádek Roštejn u Telče
Průvodce zavede turisty do pracovny vedoucího lesní správy, kde projektor oživí nástěnnou malbu koně ze 17. století. Jde o malbu převzatou zřejmě z veterinární publikace. Zobrazuje anatomii koňského těla.
Jan Hrušínský coby princ Jaroslav a Vladimír Menšík v roli sluhy Matěje točili část pohádky Jak se budí princezny na hradě Roštejn.
Podle evidence Národního památkového ústavu je v Česku kolem pěti set hradů a zřícenin. V loňském roce byl u nás největší zájem o Karlštejn, Trosky, Bouzov, Veveří a Křivoklát.

Ve stínu těchto ikonických staveb zůstávají desítky méně slavných, o poznání méně velkolepých, ale často neméně působivých hradů, hrádků i hradních torz.

Roštejn Lovecké sídlo pánů z Hradce

Dominantou goticko-renesančního hradu Roštejn, jedné z nejzajímavějších památek Vysočiny, je jeho sedmiboká, téměř padesát metrů vysoká věž, která jako by vyrůstala ze zalesněného skalnatého vrchu nedaleko Telče.

Lovecké sídlo vybudované pány z Hradce patřilo v průběhu staletí i Slavatům z Košumberka a Lichtenštejnům, jeho sláva však postupně pohasínala a pohasla docela, když byl roku 1915 hrad zasažen mohutným úderem blesku a vyhořel.

V letech 2017–2018 prošel Roštejn rekonstrukcí a nyní nabízí dvě prohlídkové trasy, z nichž jedna je s přihlédnutím k historii objektu věnována lovectví a myslivosti.

Chloubou interiérů jsou zvláště renesanční nástěnné malby erbů v erbovním sále, pozoruhodná je také freska koně v sále, jenž býval pracovnou nadlesního. Hrad, k němuž se váže pověst, podle které s jeho výstavbou pomáhal správci telčského panství samotný pekelník, je od května otevřen denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

