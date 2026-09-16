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Pletou se vám Žebrák a Točník? Vydejte se na oba hrady i na bájný Velíz

Jan Hocek
Pohled na Točník z Vraní skály

Pohled na Točník z Vraní skály | foto: Jan Hocek, pro iDNES.cz

Dominantu zříceniny Žebrák tvoří vysoká okrouhlá věž (bergfrit), která slouží...
Rozcestník u parkoviště pod Točníkem
Cesta k Točníku vás nejprve provede kolem malé farmy, kde se můžete potěšit...
Točník nechal vystavět po vyhoření Žebráku na konci 14. století Václav IV. jako...
17 fotografií
Zveme vás k výletu, který míří na významné památky Berounska: největší a nejlépe dochované české souhradí Žebrák-Točník a mystický vrch Velíz. Mezi těmito místy se ale od historie snadno odpoutáte, když splynete s tichou atmosférou křivoklátských lesů, skalek a výhledů.

Žebrák a Točník – také se vám tyto dva hrady pletou? Obě místa si ale snadno zapamatujete tak, že chudý žebrák si musel postavit hrad dole pod kopcem, kde „žebrá“ o pozornost před výraznějším a výše položeným Točníkem.

Ve skutečnosti je hrad Žebrák, stojící ve vsi Točník, ten starší než výše položený Točník. Jeho počátky spadají do druhé poloviny 13. století, kdy spolu s nedalekým hradem Valdek v Brdech strážil obchodní stezku ke Křivoklátu a Zbirohu. Dominantu zříceniny tvoří vysoká okrouhlá věž (bergfrit), která slouží jako rozhledna. Zřícenina hradu je přístupná od dubna do září.

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Poblíž Žebráku pod hradem Točník najdete placené parkoviště, odkud začíná náš výlet. Cesta vás nejprve provede kolem malé farmy, kde se můžete potěšit pohledem na pasoucí se ovce nebo kozy.

Výraznější a větší z obou hradů – Točník – nechal vystavět po vyhoření Žebráku na konci 14. století Václav IV. jako sídelní královský hrad. Vzniklo tak nejrozsáhlejší a v současné době i nejlépe dochované souhradí v Česku.

Točník se tyčí na skalnatém hřebeni Zámeckého vrchu o sto metrů výše nad Žebrákem. Přestože hradu chybí výraznější opevnění (podobně jako Krakovec je jakýmsi přechodem mezi hradem a zámkem), nebyl nikdy dobyt a v podstatě zchátral během třicetileté války. Hrad je otevřen od března do října a nabízí samostatné i komentované prohlídkové okruhy.

Odbočka na Vraní skálu

Od Točníku pokračuje trasa po lesní pěšině přes vrchol Zámeckého vrchu, alternativně můžete vrchol obejít po snadnější červeně značené stezce, která nabízí výhledy na Velíz.

Obě varianty trasy vás přivedou do nejnižšího bodu výletu v obci Hředle, kde si můžete všimnout zachovalé venkovské usedlosti č. p. 28, a posléze se zanoříte do hlubokých křivoklátských lesů. Hředelská cesta vytrvale, nicméně příjemně stoupá k rozcestí V polesí Jestřáb, kde z ní trasa odbočuje a pokračuje k hájovně Kolna.

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Alternativně můžete za Hředlemi odbočit a vydat se ke skalní vyhlídce Vraní skála. Toto jedinečné vyhlídkové místo je součástí dva kilometry dlouhého buližníkového hřbetu, největšího u nás, který se zdvihá vysoko nad okolím. Kdysi tu bývaly jedny z nejstarších horolezeckých cest, dnes je oblast přírodní památkou a lezení tu není povoleno. Z vrcholu skály se otevírají nádherná panoramata na lesnatou krajinu mezi Brdy a Křivoklátskem.

Pokud jste milovníci dalekých výhledů a množství panoramat na trase vás neuspokojilo, můžete také navštívit nedalekou Krušnou horu s volně přístupnou rozhlednou Máminka. Třiatřicet metrů vysoká věž nabízí po zdolání 96 schodů nádherné výhledy na blízké okolí i vzdálené dominanty, jako jsou například hora Říp, Milešovka, Ještěd a za perfektní viditelnosti dokonce uvidíte i vrcholky Šumavy nebo Klínovec v Krušných horách.

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Cesta prochází hlubokými hvozdy polesí Kolna, které patřilo k vyhlášeným křivoklátským loveckým revírům. Vyznačuje se tím, že v něm velmi dlouho přežívaly původní druhy velkých lesních ptáků. Jde o poslední místo na Křivoklátsku, kde v roce 1973 prokazatelně tokal tetřev hlušec.

Za hájovnou Kolna trasa mine chráněnou břekovou alej. Jeřáb břek je poměrně vzácný strom s velmi tvrdým dřevem využívaným k výrobě hudebních nástrojů; jeho hruškovité plody (břekyně) se používaly jako léčivo.

Bájný Velíz je spjat se mnoha legendami a slovanskými mytologiemi. Jméno kopce pochází pravděpodobně od slovanského boha Velese, ochránce plodnosti, úrody, pastýřů a stád. Na jeho vrcholu kdysi stávalo pravěké sídliště. Podle Kosmovy kroniky byl kolem roku 1000 na Velízi mučen kníže Jaromír, který po své záchraně nechal na vrcholu postavit dřevěnou kapli.

Dominantu zříceniny Žebrák tvoří vysoká okrouhlá věž (bergfrit), která slouží jako rozhledna.
Rozcestník u parkoviště pod Točníkem
Cesta k Točníku vás nejprve provede kolem malé farmy, kde se můžete potěšit pohledem na pasoucí se ovce nebo kozy.
Točník nechal vystavět po vyhoření Žebráku na konci 14. století Václav IV. jako sídelní královský hrad.
17 fotografií

Dnes tu najdete kostel svatého Jana Křtitele a zbytky benediktinského probošství. Za kostelem vyvěrá pramen sv. Gottharda (studánka je bohužel uzamčená), který kdysi umožňoval trvalé osídlení na vrcholu kopce. Na zdejším hřbitově má hrob Josef Leopold Zvonař, autor hudby k písni Čechy krásné, Čechy mé.

Trasa z Velízu sestupuje podél naučné stezky J. L. Zvonaře a přivede vás do cíle výletu v obci Kublov. Hudební skladatel a zakladatel hudební pedagogiky, po němž je naučná stezka pojmenována, se v Kublově narodil a dnes tu můžete spatřit jeho rodnou roubenku. Tato památka je aktuálně v rekonstrukci a otevřena by měla být na jaře roku 2027. Pamětní síň věnovaná umělcovu dílu se nachází v místní škole.

Tip na výlet

  • Délka trasy: 12,4 kilometru / 4-5 hodin
  • Doprava a logistika: Start výletu je dostupný autobusem nebo autem, v Točníku pod hradem najdete velké placené parkoviště. Trasa počítá s návratem autobusem z Kublova, případně lze dokončit pěší okruh přes tzv. Údolí ticha (celkem cca 20 kilometrů).
  • Občerstvení: Točník, Hředle, Kublov

Tento a další třicítku výletů najdete v novém knižním průvodci Okolí Prahy – jih.

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