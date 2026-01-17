Hrady a zámky nejsou jen kulisami dávných dějin. Jsou to místa, kde se rozhodovalo o osudech země, kde se rodily ambice, lásky i tragédie – a kde se dodnes dá strávit příjemný den na výletě. Stačí se na ně podívat jinýma očima: ne jako na exponáty za vitrínou, ale jako na domovy lidí, jejichž jména známe z učebnic.
Právě to umí seriál Modrá krev. Připomíná, že česká šlechta nezmizela beze stopy a že její příběhy jsou pevně zapsané v krajině. Čtvrtá série nabízí ideální inspiraci pro cesty napříč republikou – od romantických zámků přes zapomenutá sídla až po místa, kde se historie nečekaně prolíná se současností.
Harrachové Od Krkonoš po zámek u Hradce
Rod Harrachů patřil k nejvýznamnějším aristokratickým rodům českých zemí. Spojujeme si ho s Krkonošemi a počátky českého lyžování, jeho hlavním sídlem byl ale zámek Hrádek u Nechanic, jen pár kilometrů od Hradce Králové.
Romantický zámek z poloviny 19. století, který byl vystavěn v tudorovské gotice jako hlavní a reprezentativní sídlo rodu, patří k nejmladším zámeckým stavbám u nás. Návštěvníky překvapí nejen svou pohádkovou siluetou, ale i technickými vychytávkami – třeba ústředním podlahovým topením, které na zámcích rozhodně nebývá samozřejmostí. Není divu, že Hrádek láká filmaře i výletníky.
Další harrachovské stopy najdete napříč republikou. V Pantheonu Národního muzea stojí busta vlastence Jana Nepomuka Harracha, potomkům rodu dodnes patří zámek Velké Meziříčí. Právě zde se připomíná i František Harrach, pobočník arcivévody Františka Ferdinanda. Byl to Harrachův vůz a jeho řidič který tehdy vezl následníka trůnu Sarajevem.
Za trochu dobrodružnější výlet stojí zámek Janovice u Rýmařova, který rovněž patřil Františkovi Harrachovi. Jeho dědicové jej opustili po druhé světové válce a rozlehlý areál na úpatí Jeseníků chátral.
Jedna z nejzapomenutějších památek u nás dnes pomalu ožívá pod správou Národního památkového ústavu a nabízí autentický pohled na šlechtické sídlo poznamenané 20. stoletím. Potomci rodu Harrachů dnes žijí hlavně v Rakousku, na zámcích Rohrau a Prugg.