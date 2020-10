Jsme zemí hradů?

Spíš zemí tvrzí. Za to může hlavně Jan Lucemburský, který se čím dál víc zadlužoval a svým dlužníkům upisoval jednotlivá území. Tím se državy rozdrobily a místo hradů vzniklo obrovské množství tvrzí. To v zahraničí nenajdeme, tam jsou spíš velké celky, kde dvacet kilometrů není nic než jeden hrad, který to velké území uživilo. Tady máme tvrz v každé druhé vesnici.