Už to začalo. Turisté mají zájem o hrad Trosky kvůli Kingdom Come 2

Více návštěvníků očekává kastelánka hradu Trosky v Českém ráji od zařazení této památky do druhého dílu české historické počítačové hry Kingdom Come: Deliverance (KCD2). Zvýšený zájem vnímá kastelánka Pavlína Suchomelová už nyní, přestože hrad bude otevřený až od jara. „Jsme v napjatém očekávání, ale nemáme odhad, o jak velký nárůst by mohlo jít,“ říká kastelánka.