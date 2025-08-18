Za hradbami Švihova se psaly temné osudy. Některé stopy prý zůstaly

Ivana Vaňkátová
  4:00
Vodní hrad Švihov si většina z nás spojuje s pohádkovou atmosférou, obzvláště díky natáčení oblíbené pohádky Tři oříšky pro Popelku. Jeho malebné hradby obklopené vodními příkopy však skrývají mnohem víc než jen filmovou romantiku. V hlubinách jeho goticko-renesančních zdí se ukrývají tajemné a strašidelné příběhy, které i těm největším skeptikům vyvolávají husí kůži.
Vodní hrad Švihov

Vodní hrad Švihov | foto: Pavel VlachCreative Commons

Portrét velmože z jeho náhrobku na hradě Švihov
Vodní hrad Švihov v 16. století, reprodukce: A. Sedláček&#720; Hrady, zámky a...
Vodní hrad Švihov na Klatovsku s kaplí
Vodní hrad Švihov u Klatov (15. 4. 2020)
6 fotografií

Hrad Švihov nechal vybudovat na konci 15. století Půta Švihovský z Rýzmberka (1450/52 – 24. července 1504), významný šlechtic a jeden z nejbohatších mužů své doby. Zastával vysoké funkce, byl například nejvyšším zemským sudím nebo vlivným politikem na dvoře krále Vladislava Jagellonského. Byl to vzdělaný muž, který podporoval rozvoj českého jazyka, umění a moderní architekturu, což se projevilo i na podobě hradu Švihov.

„Nechal zde rozšířit vodní příkopy a původní stavení ‚rozmetat‘, aby na jeho místě mohl vzniknout nový hrad, který v sobě shromáždil moderní fortifikační stavbu, jednu z nejlepších své doby v kraji,“ uvádí se na oficiálních stránkách města Švihov. Nechal zde také vystavět novou hradní kapli.

I přes jeho vysoké postavení a úspěchy ho však lidové pověsti popisují jako pyšného a ke svým poddaným nelidsky krutého, až sadistického pána. Vysloužil si nenávist obyvatel, a když zemřel poměrně mlád, považovali to za trest Boží.

Portrét velmože z jeho náhrobku na hradě Švihov

Pověsti o krutém Půtovi Švihovském a jeho temný konec

O krutovládci hradu Švihov se vypráví, že se jeho hříchy tak hromadily, že ho po smrti odnesli samotní ďáblové rovnou do pekla. Zdi hradu dodnes údajně dýchají vzpomínkou na jeho krutovládu, a právě jeho duše má být příčinou mnoha nevysvětlitelných jevů.

Vodní hrad Švihov v 16. století, reprodukce: A. Sedláčekː Hrady, zámky a tvrze království Českého, Díl 9., 1893

Legendy o Půtovi Švihovském se dodnes vypráví na všech hradech, které vlastnil – Švihově, Rabí, Práchni a Pušperku. Pojďme se podívat na nejznámější činy, které mu pověsti přisuzují:

Půta jako tyran

Pověsti ho vykreslují jako tyrana, který neustále zvyšoval daně a své poddané neúprosně trestal za sebemenší prohřešky. Údajně je nutil k těžké robotě a věznil v hradní hladomorně. Půta Švihovský podle legend dokonce nechal zapálit stodolu s robotníky, aby se vyhnul zaplacení za jejich práci.

Zazděná chůva a její sestry

Pověst o krutém Půtovi Švihovském z Rýzmberka má své kořeny nejen na Švihově, ale i na hradě Rabí, kde je jeden z nejtemnějších příběhů. Nejde jen o Půtův sadismus, ale také o pomstu a rodinné spory, které vedly ke strašlivému činu.

Podle legendy žily v okolí hradu Rabí tři sestry, z nichž jedna, chůva jménem Babuška, měla na starosti malého Půtu. Když se Půta ztratil v lese, chůva se ze strachu před trestem ukryla. Půtův otec Vilém, rozzuřený zmizením syna, nechal uvěznit její sestry a starou matku do žaláře. Matka kruté zacházení nepřežila. Krátce po jejím pohřbu se malý Půta našel a jeho otec sestry propustil. Babuška se sice vrátila, ale rodina na příkoří nezapomněla a rozhodla se pro pomstu. Na tu nastal čas po dlouhých letech, kdy se Půta stal pánem hradu a žil tu společně se svými bratry.

Sestry začaly intrikovat a zasévat svár mezi Půtu a jeho bratry, až se málem strhla rvačka. Poslední vůle umírajícího purkrabího Šimona však bratry přiměla se usmířit. Když se Půta se svými bratry dozvěděli pravdu, padlo rozhodnutí o kruté pomstě. Půta pozval na hrad hosty a na cimbuří nechal vystavět tři výklenky. Do nich nechal zazdít nešťastné sestry. Přežily údajně jen díky malým okénkům, kterými se jim podávala strava. Podle některých verzí se dodnes na hradě Rabí zjevuje přízrak chůvy Babušky, která hledá své sestry a neklidně bloudí po chodbách.

Vodní hrad Švihov

Zazděný mnich a kouzelný kámen v kapli

Další mrazivá pověst se váže ke hradní kapli. Půta zde prý nechal zazdít mnicha, který se s ním neustále přel. V jedné ze zdí kaple se dodnes nachází nerovnost – dle pověsti jde o otisk mnichovy ruky, který se snažil na poslední chvíli dostat ven. Říká se, že pokud na toto místo přiložíte prsty a pronesete své nejniternější přání, splní se vám. Tato legenda je pro návštěvníky hradu velkým lákadlem a dodává staré kapli tajemný nádech, kde se střetává historie s nadějí.

Vodní hrad Švihov na Klatovsku s kaplí

Démonická proměna

Tajemná místa v Česku:

Jedna z temných legend vypráví o mladé venkovské dívce, která se odvážila přijít na hrad, aby si vyprosila svolení ke sňatku s chlapcem z vedlejšího panství, což bylo přísně zakázáno. Půta ji však bez slitování vyhnal.

Dívka se ale nevzdala a obrátila se na Půtovu manželku Bohunku, která se proslavila svou laskavostí. Bohunka jí slíbila, že se u svého muže přimluví, ale Půta se o její snaze dozvěděl a za trest nechal ubohou dívku zaživa zazdít v hradních sklepeních.

Když se Půta v záchvatu vzteku chystal vztáhnout ruku i na svou dobrotivou ženu, přilétl čert a odnesl ho do pekla. Od té doby se Půta zjevuje jako ohnivý pán a v noci bloudí po hradě. Podle legendy trestá každého, koho potká, svými ohnivými důtkami, a jeho duše je navždy odsouzena bloudit po hradních zdech.

Ačkoliv se v příbězích často říká, že si pro Půtu přišel ďábel na Rabí, jedna z legend podrobně popisuje, co se stalo, když ho čert odnášel ze Švihova. Právě na Švihově je také nad ložnicí krutovládce díra ve střeše, která nejde spravit, a přesto přes ni neprší ani nesněží.

Půta prý měl před smrtí ještě jedno přání – chtěl se naposledy proletět nad svým milovaným hradem Rabí. Čert mu toto přání splnil, ale jakmile letěli nad Rabím, začala na hradě vojenská přehlídka. Ve chvíli, kdy z děla vystřelili, se čert lekl a Půtu upustil. Vyděšení lidé na hradě viděli už jen to, jak se čert pro Půtu vrací a odnáší ho pryč.

„Půta byl pohřben v horažďovickém klášteře. Ale ani po smrti neměl pokoje. Často se objevil své choti, a ta, chtíc jej zachrániti před věčným trápením, ptala se ho, jak by mu mohla pomoci. A Půta jí odpověděl: „Jako nemůžeš můj hrad rozbourati a stavivo dáti na původní místo, tak také já nemohu být spasen!“ uvádí se na stránkách turistické oblasti Pošumaví.

Vodní hrad Švihov u Klatov (15. 4. 2020)

Černá paní a ohnivý muž

Zatímco Půta byl krutý, jeho manželka Bohunka byla milá a laskavá. Dodnes se prý do hradu po nocích vrací jako Černá paní. Zjevuje se v tanečním sále, kde v tichosti tančí, nebo projíždí na koni po mostech. Turisté a průvodci si všimli, že psi, kteří občas doprovázejí návštěvníky, se za určitých okolností za žádnou cenu neodváží vstoupit do sálu, což mnozí vysvětlují právě přítomností ducha Bohunky. Hrad Švihov tak skrývá nejen temné příběhy, ale i ty, které připomínají dobro a smutek.

Tyto příběhy se v průběhu staletí šířily ústně. Zatímco historické prameny Půtu líčí jako schopného politika a dobrého hospodáře, který dokonce zajistil městu Švihov mnohá privilegia, lidová paměť si jej zapamatovala jako symbol kruté panské moci.

