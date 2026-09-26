Podle čeho vznikl název hradu Pernštejn?
Název hradu je nejčastěji spojován s německým výrazem Bärenstein (medvědí kámen, pozn. red.). Spojitost můžeme hledat i s obcí Nedvědice, nacházející se v podhradí Pernštejna. K obci se totiž váže pověst, jež vypráví o uhlíři, který odnesl medvědici z doupěte malá medvíďata a daroval je hradnímu pánovi. Rozlícená medvědice jako odplatu unesla uhlířovo dítě a zmizela s ním v lesích. Medvědice s dítětem na rukou se později dostala i do obecní pečeti. Ve staročeštině je medvěd uváděn jako nedvěd a zde můžeme hledat i to propojení hradu Pernštejna s názvem Nedvědice.
Švédská vojska zde strávila téměř dva týdny, ale nepodařilo se jim hrad dobýt. Snažilo se o to téměř 6 tisíc švédských vojáků, kteří se usadili na okolních kopcích. Měli k dispozici děla a podle archivních záznamů bylo na hrad vypáleno více než 400 dělových koulí.