Žádné Sudety, jsme v Československu. Jak Němci podepsali kapitulaci v Lokti

Už jsou to dva roky, co loketský hoteliér Lukáš Lojín objevil ve své e-mailové schránce mezi záplavou rezervací z Evropy nenápadnou zprávu z Ameriky. Nešlo o místo v hotelu, v restauraci ani v rodinném pivovaru, byla to „jen“ žádost o setkání. Přesto bez váhání nadšeně odpověděl: „Jistě, přijeďte! Těším se na Vás.“