Legendární Šplhavec – vraždící duch Kašperku
Když se řekne hrad Kašperk a strašidla, znalce okamžitě napadne – Šplhavec. Tato mýtická postava je podle místních pověstí nejznámějším přízrakem hradu. Traduje se, že se zjevuje jako bílý přízrak s prázdnými očními důlky a dlouhými prsty, který leze hlavou dolů po zdech z oken do oken. Jeho chování je údajně brutální, dokonce se mluví o tom, že napadá a trhá své oběti na kusy. Strašidelná pověst o Šplhavci je natolik silná, že se po něm jmenuje i místní hradní pivo.
Říká se, že v dobách, kdy byl Kašperk opuštěn, se na hradě rozhodl přespat jeden tulák. Ustlal si přímo ve věži a brzy usnul. Uprostřed noci ho probudilo šramocení. Celý rozespalý uviděl nějakou postavu, jak se šplhá po stěně. Život se s ním nemazlil, a tak ho nějaké strašidlo nemohlo vyděsit. Na přízrak tedy zvolal, ať sleze dolů. Šplhavec se na něj otočil a tulák ho uviděl v celé „kráse“. Tak se vyděsil, že nechal na místě všechny své věci a dal se na útěk. Skolila ho však velká rána do zad. Když se probral, nepamatoval si, kdo je, odkud přišel, ani kam měl namířeno. Byl ale jedním z těch šťastlivců, kteří setkání se Šplhavcem přežili v jednom kuse.
Původ krvavých legend o Šplhavci není zcela jasný, ale jejich kořeny sahají hluboko do starších pověstí a regionálního folklóru. Ačkoliv neexistují archivní záznamy, které by jeho existenci potvrzovaly, ústní podání a četné zmínky z dnešní doby ho stále udržují při životě jako neodmyslitelnou součást tajemné atmosféry Kašperku.
Další záhadné stopy
Pověsti zdejších zdí a okolních lesů vyprávějí o mnohých dalších záhadných jevech, které lákají návštěvníky toužící po špetce strachu, i profesionální vyšetřovatele paranormálních jevů. Například tým Madzone, který hrad Kašperk jedné temné noci navštívil, navázal komunikaci se ženou, která se jim představila jako Katka. Jednoho z nich dokonce lákala ven, ale nedosáhla svého, a tak se rozzuřila, začala jim vyhrožovat smrtí a nakonec je z hradu vykázala. Následující video doporučujeme nesledovat v noci a sami doma:
Kdo získá bohatství bílé paní?
„Hrad Kašperk má svou vlastní bílou paní, která se zjevuje v jednom z oken hradního paláce, kyne všem příchozím a láká je dovnitř do hradu. U jejího pasu totiž visí velký zlatý klíč, který odemyká truhlu u jejích nohou. Truhlu však hlídá velký zlý pes. Příchozí, kterému se podaří uzmout zlatý klíč a otevře truhlu, získá velké bohatství,“ prozradila Českému rozhlasu hlavní průvodkyně na hradě Kašperk Jana Sázavská.
Oběšencovy plíce
V hluboké Šumavě, v jedné z vesnic pod hradem Kašperk, poslala žena svého muže do města koupit plíce na večeři. Muž se ale nechal zlákat zlatavým mokem v šenku, utratil všechny peníze a ze strachu před hněvem ženy se dopustil strašného činu. U šibenice, kde visel čerstvý oběšenec, vyřízl nebožtíkovi plíce a donesl je domů. Zatímco si manželka na pokrmu pochutnávala, on se ho nedokázal ani dotknout. Uprostřed noci se však za oknem objevil přízrak oběšence. Vnikl do chalupy a vzal si plíce zpět.
Skřítkové
Pod hradem Kašperk, hluboko v údolí, kde se kdysi těžilo zlato, se podle legend skrývají další tajuplné entity – skřítkové. Tito malí, ale mocní strážci jsou prý neúnavnými ochránci dávných zlatých dolů. Jejich přítomnost naznačuje, že pod Kašperkem se skrývá nejen bohatá historie, ale možná i skryté poklady, které čekají na odvážlivce – nebo naopak odrazují ty s nečistými úmysly.
„Z mnoha hledačů pokladů uspěl před dávnými lety jen jeden odvážný řezník. Vypravil se do Kašperských Hor na dobytčí trh, ale nesehnal nocleh – a tak se vydal, přes varování místních lidí, do zřícenin hradu. Tady složil hlavu, ale moc se nevyspal. O půlnoci se mu zjevil šedivý zarostlý stařec. Mlčky mu pokynul a scházel do podzemí. Řezník tajemnou postavu následoval, až stanul u hromady zlaťáků. Jeho průvodce mu přikázal, aby peníze spravedlivě rozdělil na tři díly. Řezník rozpočítával, až mu zbyla poslední mince – a tu rozťal řeznickou siročinou na tři kusy. Stařec byl s jeho prací spokojen. Jeho duše konečně našla klid – a to dovedl ocenit. Třetinu si nechal, třetinu dal řezníkovi a třetinu poslal městské chudině,“ píše se v knize Za strašidly na hrady a zámky (autoři Petr David a Vladimír Soukup).
Kněz s lebkou místo obličeje
Jedna z nejpůsobivějších a nejmrazivějších pověstí z okolí hradu Kašperk vypráví o děsivém knězi s lebkou místo obličeje. Podle svědků, kteří se odvážili do blízkosti staré kaple pod hradem, slouží tento přízrak o půlnoci mši. Představa osamělé, prastaré kaple, v níž se za temné noci zjevuje duchovní s děsivou tváří lebky, vykonávající tajemný obřad, je dostatečně mrazivá, aby zahnala i ty nejodvážnější.
Zjevení padlých vojáků z třicetileté války
Hrad Kašperk se během své dlouhé historie dočkal mnohých bitev a obléhání, a právě z těchto dramatických dob pochází pověst o zjeveních padlých vojáků z třicetileté války. Říká se, že duchové těch, kteří zde kdysi statečně bojovali a položili své životy, stále bloudí po hradních zdech a nádvořích. Jejich neklidné duše jsou připomínkou krutosti dávných dob a věčnými strážci kamenných zdí.
Řinčení mečů
Další příběh vypráví o několika tulácích, kteří na nádvoří viděli létat meče. Jeden z nich přiběhl doprostřed té vřavy a na místě padl mrtev, jeden z mečů mu rozsekl lebku. Ostatní běželi pro pomoc. Jakmile sehnali pár dalších odvážlivců, po zbraních nebyla ani stopa, ležel zde na zemi jen jejich zesnulý druh. Náhle se ale zavřela brána a ozbrojení tuláci začali panikařit. Vtom se zde objevilo zjevení temné paní, která jim nakázala, ať všechny zbraně zahodí. Teprve až ji poslechli, brána se otevřela.
Černý kůň s ohnivou ohlávkou
V okolí hradu Kašperk se podle dávných legend zjevuje další děsivý přízrak – černý kůň s ohnivou ohlávkou. Toto zjevení má budit hrůzu a je symbolem temné, divoké přírody Šumavy. Představa silného, černého koně s plameny tančícími kolem jeho hlavy, objevujícího se v šeru noci, dodává místním pověstem ještě temnější a tajemnější rozměr.
Opilí kostlivci ve věži
Městská knihovna Prachatice ve spolupráci se spisovatelem Ondřejem Fibichem a Kreisbibliothek Freyung spustili unikátní projekt s názvem Dědictví Šumavy, kde najdete řadu pověstí tradujících se o nejrůznějších částech Šumavy, mezi nimi samozřejmě nesmí chybět ty o hradu Kašperk. Mezi nimi je i tato:
„Když Kašperk i Pustý zámek ztratily své opodstatnění, jejich pusté objekty hlídali dva muži. Hlídači Kašperku patřily dvě nejhezčí světnice ve věži, avšak bydlel jen v jedné, neboť v druhé strašilo. Jednou jej navštívil jeho druh z Pustého zámku a chtěl se mermomocí do toho pokoje podívat.
Po dlouhém přemlouvání pak domácí konečně odemkl okované dveře. Uprostřed stál stůl se dvěma židlemi. Na stole byly nějaké láhve s vínem. V jednom rohu byl výklenek krytý závěsem. Když jej zvědavec odhrnul, ležely tam na mramorové desce dvě lebky pod skleněným poklopem. Hrůza zavanula síní, neboť byly živé a jedna do druhé se zakusovaly holými čelistmi. Avšak strážce z Pustého zámku měl pro strach uděláno a rozhodl se, že s lebkami stráví noc, aby tomu všemu přišel na kloub. Domácí hlídač souhlasil, popřál kamarádovi klidnou noc a zavřel za sebou dveře.
Náš hrdina si sedl k oknu a díval se do tmavé noci. V jedenáct hodin se ozval za ním zvláštní klapot a cinkání. Rychle se otočil a vidí, že u stolu sedí dvě bezhlavé kostry. Natáhly své hnáty do kouta, nasadily si své lebky a pustily se do pití vína. To však protékalo skrze všechny kosti a na podlaze se rozlévaly červené louže. Najednou se kostlivci dali do hádky, která skončila pranicí. Jeden chtěl toho druhého přibít hřebíkem k podlaze a mával chrastivě kladivem.
Muž mezi ně srdnatě skočil, zavolal do pranice třikrát jméno Páně a hodil proti nim křížek, který nosil na krku. Strašidla zmizela a nastal opět noční klid. Ráno bylo vidět, že lebky pod poklopem jsou k sobě obrácené temeny. Zakrátko strašení skončilo a s ním zmizely i lebky.“
Tajemná postava Swiza
Hluboko v temných, šumavských lesích, které obklopují tajemný hrad Kašperk, se podle prastarých pověstí skrývá bytost, jež nahání hrůzu i těm nejstatečnějším. Není to jen tak ledajaký přízrak, ale Swiza – záhadná stařena, oděná do surové zvířecí kůže, s děsivě majestátními jeleními parohy na hlavě. Její pouhá přítomnost v sobě nese tíhu dávných kleteb a tiché varování.
Tato lesní čarodějnice není jen pouhou součástí místního folklóru. Říká se, že Swiza mění osamělé, ztracené poutníky v kameny, jejichž zkamenělé ostatky pak navždy zůstanou němými svědky její krutosti. Její setkání s člověkem není nikdy náhodné a vždy bývá předzvěstí katastrof a pohrom, ať už pro jednotlivce, či pro celou oblast. Někteří badatelé a milovníci mystiky v ní spatřují pradávnou obdobu keltského boha lesů Cernunna, který vládl divoké přírodě a měl moc nad životem i smrtí.
Může to být jen prastará legenda, šumění větru v korunách stromů, nebo snad něco víc? Pokaždé, když se stíny prodlouží a les začne šeptat, mnoho lidí na Šumavě si vzpomene na Swizu a na její neúprosnou moc. Odvážíte se vydat do těchto lesů po západu slunce?
Tyto méně známé pověsti dotvářejí komplexní mozaiku záhad Kašperku, která ho staví do pozice jednoho z nejvíce pověstmi obestřených míst v české krajině.
Co je pravdy na strašidelných příbězích?
„Starobylé pověsti starých Šumavanů mám velmi rád! I když jsou přímočaré, drsné a mnohdy hororové, vždy je v nich ukryto nějaké hluboké ponaučení. Beru je jako žánr doby, kdy byl hrad dlouhá staletí opuštěn a lidé si za dlouhých večerů vyprávěli příběhy, jež se hemžily nekompromisními přízraky a záludnými skřítky,“ prozradil Václav Kůs, kastelán hradu Kašperk.
Dny šumavského trojhradí
Hrady Rabí, Kašperk a Velhartice společně lákají návštěvníky, aby objevili jejich bohatou historii a krásné okolí. Podzimní Dny šumavského trojhradí na Kašperku se o víkendu 27. a 28. září 2025 zaměří na plynutí času v životě středověkých lidí.
„Všímám si, že hrad Kašperk v poslední době láká i mladší návštěvníky, pro něž mohou být podnětem nejrůznější videa o tajemných místech nebo probuzený zájem o středověk díky špičkovým českým hrám. Vítám tato média a žánry současnosti, jež vyprávění zasazují do konkrétních míst, aby se diváci a hráči následně zvedli a vyrazili tam. Nemusí to být zrovna Kašperk, ale například hrady Houska nebo Trosky a mnohé jiné další,“ dodal kastelán.
Také toužíte prozkoumávat tajemství hradu Kašperk?
Během letních prázdnin se konají nevšední večerní prohlídky, na kterých vám bude dělat společnost sám neohrožený pan kastelán. A ještě odvážnější návštěvníky zaručeně nadchnou noční prohlídky s tematikou mnohdy mysteriózních pověstí, které proběhnou ve dnech, tedy o nocích, od 21. do 23. srpna 2025.
„Byť jsem na hradě Kašperku za posledních šest let jako jediný stálý obyvatel prakticky neustále, ještě jsem se nikdy nesetkal s něčím tajemně nevysvětlitelným. Kašperk je naopak velice přívětivé místo s neobyčejnou atmosférou. Zejména večer na podzim a v zimě, kdy tu nikdo jiný není,“ dodává kastelán Václav Kůs.
Podle pověstí, jež se povídaly pod hradem po dlouhá staletí, by se mohlo zdát, že se jedná o nejstrašidelnější hrad u nás.
Ať už věříte na duchy, nebo ne, hrad Kašperk nabízí jedinečný zážitek, kde se historie prolíná s tajemnými legendami. Jste připraveni prozkoumat jeho skrytá zákoutí a pocítit mrazivou atmosféru?