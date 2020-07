Poklady z hradů a zámků: výstřední baron na Bítově nechal vycpat stovky psů

Na počátku byl inzerát nabízející hrad Bítov i s panstvím v roce 1912. Prodávajícím byl polský kníže František Radzwill, kupujícím se stal baron Georg Haas von Hasenfels starší.

Haasův šlechtický titul byl sice čerstvý, ale stav jeho kont pohádkový. Byl spolumajitelem západočeské porcelánky Haas a Czjzek, největšího výrobce porcelánu v celé habsburské monarchii.

Starobylý jihomoravský hrad, založený Přemyslovci, nekupoval Haas pro sebe, ale pro svého syna Georga mladšího. Rodu měl Bítov dodat lesk. Panství bylo i zajímavou investicí a do budoucna mělo zajistit podivínského syna.

Právě syn Georg Haas mladší měl na hrad nastoupit jako jeho nový majitel, ale začala 1. světová válka. Mladý baron odešel v císařské uniformě na frontu. Vrací se až v roce 1921 jako pětatřicetiletetý starý mládenec. Pro svou výstřednost a rozmařilost měl časté spory s rodinou. Ze západních Čech se odstěhoval na Bítov a hrad začal měnit k obrazu svému.

Mladý baron měl dvě vášně – ženy a zvířata. Po okolí měl desítky přítelkyň, ale nikdy se neoženil. Ke svým přítelkyním se choval jako pravý kavalír. Vedl si takzvané „Maitressen konto“, tedy evidenci přítelkyň, které navštěvoval a které si velkoryse vydržoval. Ještě radši než ženy měl zvířata. Hrad Bítov za svého života proměnil v jednu z největších soukromých zoologických zahrad.

Areál nechával o víkendech zpřístupnit zdarma návštěvníkům z celého okolí. Ve velké hradní zahradě zbudoval voliéry a výběhy, z divadelního sálu udělal velký psinec. Panskou hradní kuchyni proměnil na kuchyň pro psy a ostatní zvířata. V přízemí paláce zbudoval několik terárií a akvárií.

Baron miloval všechna svá zvířata, nejvíc ale lvici, kterou koupil v roce 1930 od cirkusu Kludský jako mládě. Protože měl rád Disneyho kreslené pohádky s Mickey Mousem, pojmenoval ji Mietzi-Mausi.

Jeho láska šla podle pamětníků tak daleko, že ji nechával sedět spolu s ostatními spolustolovníky při obědě u jídelního stolu. Lvice se tak stala oblíbenou baronovou společnicí a baron si dokonce přál, aby byla pochována v rodinné hrobce v hradní kapli spolu s ním.

Stájový pinč ze Švejka

Hrad byl za Haase především domovem početné psí smečky. Bránu hlídala šestice dog. Psinec na bítovském hradě čítal až 200 psů nejrůznějších ras od bernardýnů po boxery, setry nebo jezevčíky.

Štěňata hradní pán nikdy neprodával, výhradně daroval. O psy se staral početný, vyškolený personál. Existoval i psaný denní režim, ve kterém stálo, že v sobotu se mění sláma v kotcích a boudách a psi jsou myti mýdlem. Někteří údajně měli i ručník s monogramem.

Každý pes na hradě Bítov byl vycpán ve své oblíbené poloze. V expozici je i plemeno, které už vymřelo.

Baron se od svých milovaných společníků nemohl odloučit, a tak je po jejich smrti nechával často vycpávat. Vznikla tak známá sbírka desítek vycpaných psů, největší svého druhu na světě. Každý ze psů je vycpán v poloze, kterou měl za života nejraději. Návštěvníky vyhledávaná sbírka se dochovala dodnes. Raritou je v ní již vyhynulá rasa stájového pinče, známá z Haškova Švejka.

Psy, ke kterým neměl tak blízký vztah, nechával baron pochovat na několika psích hřbitovech, které na hradě založil. Hroby byly označeny malý dřevěným křížkem a nevelkou plechovou destičkou s příslušným jménem. Celou druhou světovou válku baron přežil na svém hradě mezi svými zvířaty.

Jeho smrt popisují webové stránky hradu takto: „Dne 11. května 1945 jej na hradě navštívili partyzáni spolu s tehdejšími místními představiteli KSČ. Jako Němec se měl pěšky odebrat do Vídně. Starý muž, bylo mu v té době 69 let, se se svou zoo a hradem nedokázal rozloučit. Oblékl se do uniformy c. k. rytmistra a zastřelil se.“

Věrná lvice barona dlouho nepřežila. Zahynula brzy po baronově smrti v květnu 1945. O její smrti kolují dvě verze. Podle první ji kvůli kůži zastřelil jeden ruský voják, podle jiného svědectví ji otrávili místní lidé arsenem v čase revolučního chaosu.

Hrad Bítov stojící nad vranovskou přehradou spravuje Národní památkový ústav. Je otevřen od úterý do neděle a návštěvníkům nabízí čtyři prohlídkové okruhy.

V dalším díle seriálu Poklady z hradů a zámků, který vyjde v rubrice Cestování v pátek 31. července, se vydáme za „zářivým“ pokladem na Horšovském Týně.