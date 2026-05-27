Tento region je protkaný hustou sítí tras, které vedou přes skalnaté hřebeny i hluboká údolí. Ať už se rozhodnete pro náročný celodenní přechod, nebo jen pro krátkou odpolední procházku, na konci cesty můžete unaveným nohám ulevit u stolu některé z tradičních horských chat. A ochutnat to, co ke zdejšímu kraji neodmyslitelně patří – lokální pivo Holba z nedalekých Hanušovic. Kam se tedy letos vydat?
1) Praděd přes Bílou Opavu
Divoké, nespoutané i melancholické. Takové umějí být hory. A takový je i výlet, který startuje v Karlově Studánce a vede údolím Bílé Opavy – voda, skály, lávky a místy také řetězy. Když je mokro, umí to klouzat, takže opatrnost je namístě. Po výstupu se terén uklidní, ale následuje vytrvalostní část až na vrchol Pradědu.
Tento výšlap spolehlivě prověří fyzičku a sedne spíš zdatnějším turistům, kteří hledají poctivý celodenní plán. Naopak rodinné výlety s kočárky, odrážedly nebo s těmi nejmenšími dětmi je lepší nasměrovat jinam.
Kde zakončit den: Třeba v hotelu Praděd přímo u vysílače, případně při návratu na Ovčárně. Skvělé místo, kde si na chvíli sednout, odpočinout si a dát si na čepu jesenickou Holbu.
Praktické informace: 18–22 km | 6–8 hodin | převýšení 700–950 m | střední až náročná
2) Ramzová – Šerák – Obří skály
Varianta pro ty, kdo chtějí výhledy bez nekonečného stoupání. Lanovka turisty vyveze téměř na vrchol Šeráku, odkud trasa pokračuje přes Obří skály dolů. Pokud lanovka nejede, dá se vše absolvovat pěšky – jen je potřeba počítat s delší trasou.
Díky lanovce je to trasa pro pohodové výletníky i rodiny s dětmi, které chtějí zažít atmosféru skutečných hor bez velké dřiny. Terén je při sestupu přes Obří skály ale kamenitý, takže s kočárkem se sem určitě nemá smysl vydávat.
Kde se zastavit: Na Chatě Jiřího na Šeráku. Místo, kde hory zpomalí tempo a kde si můžete vychutnat klidnou atmosféru horské chaty. Mimochodem, jedenáctka Šerák je vlajková loď pivovaru Holba. Takže Šerák na Šeráku zní jako dobrý námět pro selfíčko.
Praktické informace: 6–7 km s lanovkou | 11–12 km bez lanovky | 2,5–5 hodin | lehká až střední
3) Dalimilova rozhledna z Větrova
Krátká, přehledná túra s jasným cílem. Výstup k Dalimilově rozhledně z Větrova u Velkého Vrbna nabízí rychlou odměnu v podobě krásného výhledu, který přijde bez velké námahy. Je to plán na pohodový půlden, kdy nechcete řešit žádné složité navigování. Cesta zpět vede buď stejnou trasou, nebo krátkým okruhem.
Výlet potěší každého, kdo hledá aktivitu bez složitého plánování. Hodí se pro klasické výletníky i sportovněji založené rodiny se školáky.
Kde dát tečku: Přímo u rozhledny je možnost občerstvení. Stylové zakončení výletu, když už máte kilometry za sebou a nikam nespěcháte. A správně tušíte, že i tady mají na čepu pivo z Hanušovic.
Praktické informace: 4–7 km | 1,5–2,5 hodiny | převýšení 200–350 m | lehká
4) Chata Paprsek ze Starého Města pod Sněžníkem
Poctivý horský výstup se správným horským rytmem. Ze Starého Města pod Sněžníkem postupně stoupáte přes Větrov a Starý kopec, pak přijdou první výhledové pasáže a na konci vás jako jasná odměna přivítá horská chata Paprsek. Trasa je dobře známá, čitelná a bez jakýchkoliv technických záludností, takže zpět se dá jít buď stejnou cestou, nebo si výlet naplánovat jako okruh.
Výšlap se hodí pro turisty a rodiny se staršími dětmi, kteří chtějí strávit půlden až den v horách bez extrémů, ale zároveň vyžadují zázemí na konci trasy. Kvůli stoupání a lesnímu terénu však tato trasa není vhodná pro kočárky.
Kde si odpočinout: Na chatě Paprsek, kde je dostatek zázemí i prostoru posedět. Přesně ten moment, kdy si sundáte batoh a víte, že dnešní plán je splněn, a k tomu si na čepu můžete dát vychlazenou jesenickou Holbu.
Praktické informace: 7,5 km jedním směrem | 2,5–4,5 hodiny | převýšení 450–550 m | střední
5) Rozhledna Anna – Anenský vrch z Říček
Půldenní túra v „sousedních“ Orlických horách s jasným a čitelným cílem. Ze startu v Říčkách v Orlických horách se stoupá po modré až k samotné rozhledně Anna na Anenském vrchu, odkud se pak vrací stejnou cestou zpět. Většina trasy vede po pevných cestách bez technických překážek, takže se dá po celou dobu držet příjemně svižné tempo a výhled z vrcholu je skvělou odměnou, která člověka neodrovná na zbytek dne.
Na své si tu přijdou rekreační turisté i rodiny se staršími dětmi, které chtějí nenáročný horský výlet.
Kde zakončit výlet: Po návratu do Říček se nabízí možnost posedět například ve Wellness hotelu Říčky. Lokace na závěr dne stráveného venku, kde si lze jako zaslouženou tečku objednat ryzí pivo z hor – jesenickou Holba.
Praktické informace: 10 km tam i zpět | 2,5–3,5 hodiny | převýšení 350–400 m | střední
Výlet nemusí vést jen do kopce
V Hanušovicích pod jesenickými svahy sídlí Pivovar Holba, kde se nabízí možnost vyměnit na chvíli horské stezky za exkurzi do historie a tradice vaření piva v tomto regionu. Přímo v areálu se nachází Pivovarské muzeum, které mapuje historii místního pivovarnictví od roku 1874. Při komentované prohlídce je možné nahlédnout pod pokličku tradičních postupů a dozvědět se více o využití horské vody a lokálních surovin.
Návštěvu lze zakončit v sousední Pivovarské restauraci Holba, která nabízí jídla tradiční jesenické kuchyně a kompletní nabídku místního pivovaru. Je to příjemná zastávka pro každého, kdo chce Jeseníky poznat i jinak než jen z turistických tras.
Ministerstvo zdravotnictví varuje: Požívání alkoholických nápojů může poškodit zdraví. Určeno pouze pro osoby starší 18 let.