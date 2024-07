Výstup na český Everest. S minimální výbavou vylezu na Říp 63krát

Základní tábor jsem založil na severním úpatí Řípu v nadmořské výšce 321 metrů. Z vesnice Rovné sem vede silnička lemovaná lipovým stromořadím. Možná právě tudy se někdy na konci 7. století ubíral praotec Čech, aby nám z vrcholu hory zaslíbil naši vlast.

Ačkoli počkat, tento národovecký mýtus je vymyšlený. Navzdory tomu, co nám kdysi vyprávěli ve škole. Ale stánek s klobásami, kávou a pivem na konci lipové aleje je velmi reálný. Včetně loučky, na které jsem postavil stan. Ale to už dorazil nejúspěšnější český horolezec Radek Jaroš a vyndal z auta lano, cepín a českou vlajku.

Zvednout zadky

Sedli jsme si do trávy a zadívali se na svah hory, která se tyčila před námi. „Kudy to vzít?“ požádal jsem nad mapou o radu borce z nejzkušenějších. „Jdi normálkou, po červené značce kolem Mělnické vyhlídky,“ zasmál se muž, který vylezl na Everest z Tibetu, tedy těžší severní stěnou.

Oba jsme si užívali absurditu situace. Podle statistik Říp každoročně zdolá víc než 30 000 turistů. Včetně fakíra, který se na vrchol vydal v botách plných střepů nebo osmiletého chlapce, který tam vyšel pozpátku. Můj výstup tedy nebude v ničem výjimečný.

Až na to, že je inspirován celosvětovou extrémní sportovní výzvou Everesting. Nápad je to až zázračně jednoduchý. Prostě opakovaně lezete na vybranou metu tak dlouho, dokud nedosáhnete celkové nadmořské výšky nejvyšší hory světa Everestu. Tedy 8 849 metrů. Můžete to podniknout chůzí, během, na kole, na lyžích, dokonce i šplhem. Jakkoli je libo.

Kupodivu se přesně neví, kdy a koho ten bláznivý podnik poprvé napadl. Byl to francouzský cyklista Francois Siohan v roce 1984? Nebo se první Everesting uskutečnil až o 10 let později na australském kopci Old Freeway?

V Česku teď Everesting oprášil sušický outdoorový výrobce High Point. Letos 26. července to bude 10 let, kdy Radek Jaroš v oblečení ušitém na Šumavě stanul na vrcholu K2. Dokončil tak sérii všech 14 osmitisícovek světa a získal symbolickou korunu Himálaje, jejíž součástí byl i Everest (Radek na něj vylezl v květnu 1998).

Outdoorové borce to napadlo spojit dohromady. Aktuální verze Everestingu (www.highpoint8848.cz) je nejen připomínkou českých úspěchů na nejvyšších vrcholech planety, ale i způsobem, jak lidi zvednout od televize. Bláznivá výzva je otestováním vnitřních limitů, opuštěním komfortní zóny, příležitostí zhubnout, zažít něco výjimečného, zlepšit si zdraví… Motivace každého z nás je jiná, stejně jako výběr kopce.

63 výstupů

Dopnul jsem bundu, nasadil ledovcové brýle, omotal se lanem a vyrazil. Kolemjdoucí důchodci si zvědavě prohlíželi individuum v ledovcových brýlích s cepínem v ruce. A zatímco jsem funěl k turistické chatě, Radek mi vyprávěl, že je to jeho prvovýstup. Nejslavnější český horolezec na Řípu zatím nikdy nebyl. Poprvé tam vystoupil až společně s reportérem Víkendu zkraje letošního léta!

Když jsme si u rotundy sv. Jiří a sv. Vojtěcha stiskli ruce, bylo v tom cosi symbolického. Jaký je v Everestingu časový rekord? To není snadné zjistit. Do zástupného zdolávání nejvyšší hory světa se zaprvé můžete pustit nejen pěšky, ale i na kole nebo na lyžích. A zadruhé různé světové zdroje udávají různá jména, časy a lokality.

Pro Radka Jaroše byla cesta na říp prvovýstupem. Nikdy tu totiž nebyl.

Ale hlavně mi to bylo jedno. Nechtěl jsem s nikým soutěžit, ale užít si bláznivý podnik. Navíc jsem předem věděl, že technicky vzato podmínky Everestingu nesplním. Na Říp bych musel 63× vylézt v jednom kuse, neboť od stánku s klobásami k rotundě na vrcholu hory činí výškový rozdíl 141 metrů.

To se nezdá mnoho, jenže zároveň vzdálenost dosahuje 864 metrů. Jeden výstup a sestup turistickým tempem zabere zhruba půlhodinku, což by obnášelo 31,5 hodiny bez odpočinku. Znamenalo by to nejen nastoupat víc než 8 849 výškových metrů (přesně 8 883), ale taky ujít 54 432 metrů do dálky.

Sebekriticky uznávám, že na to nemám dost sil ani morálu, jak říkají horolezci. Everest jsem si proto rozdělil do vícero návštěv. Od prvovýstupu s Radkem jsem byl na Řípu zatím čtyřikrát. Pokaždé to dám asi pětkrát nebo šestkrát. Při tomto tempu na pomyslný Everest vylezu do konce léta. Teprve pak si budu připadat jako dobyvatel nejposvátnější české hory. A bez kyslíku!