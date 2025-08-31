Nejen Krakonoš a Praděd. České hory ukrývají i příběh Hejmona

Ivana Vaňkátová
  4:00
Hejmon, známý také jako Hejmor, je bájná postava českého folklóru, která neodmyslitelně patří k Novohradským horám. Pověsti o něm se vyprávějí zejména v oblasti Vitorazska a Hejmon v nich vystupuje jako mocný vládce a ochránce horské přírody.
Hejmon, patron Novohradských hor | foto: ChatGPTredakce s využitím AI, Midjourney

I když se o něm nemluví tak často jako třeba o Krakonošovi nebo Pradědovi, jeho příběh je stejně fascinující a ukazuje, jak se lidové pověsti rodily z respektu k přírodě a morálním hodnotám.

Od nepoctivého myslivce ke strážci

Legendy často líčí Hejmona jako ducha, který se stal ochráncem hor za trest za své hříchy. Podle některých verzí byl Hejmon za svého života nepoctivý a lakomý myslivec, který nechal zvěř hladovět a přebytky kukuřice prodával, a dokonce výměnou za úplatek pomáhal pytlákům nebo sám lovil mimo sezonu, aby maso zpeněžil. Po smrti mu bylo přikázáno, aby své prohřešky odčinil – a tak se z něj stal duch, který musí naopak přírodu chránit a dohlížet na spravedlnost.

Začal tedy pilně kontrolovat, jestli má zvěř plné krmelce, jestli všechna mláďata prospívají a v revíru se neprohánějí záškodníci. Své nové role hodného strašidla se podle pověstí zhostil tak dobře, že ho samotný Krakonoš, vládce Krkonoš, jmenoval právoplatným patronem Novohradských hor. Od té doby má Hejmon na starosti vše, co se v Novohradských horách děje.

Hejmon, patron Novohradských hor

Hejmonovo poslání? Pomoc i trest

Hejmonovo hlavní poslání je ochrana hor a jejich obyvatel, jak lidských, tak zvířecích. Podle pověstí trestá ty, kteří přírodu ničí, především pytláky.

Na druhé straně je Hejmon laskavý k těm, kteří se chovají poctivě. Pomáhá potřebným a spravedlivým lidem v nouzi. Jeho dobrota se projevuje i tím, že dodnes kontroluje, zda mají zvířata v krmelcích dostatek potravy, jako jsou žaludy nebo kaštany.

O Hejmonovi existuje řada příběhů a pověstí, které se tradují zejména v oblasti Vitorazska a Novohradských hor. Tyto příběhy ho vykreslují jako bytost, která mění podobu a zasahuje do života místních obyvatel.

Jak Hejmon zahnal pytláky

Pověst vypráví o skupině pytláků, kteří se vydali do lesa v Novohradských horách, aby ulovili jelena. Spatřil je Hejmon, který nad lesem bděl. Nejprve je varoval tím, že se přeměnil v silný vítr, který jim shazoval větve ze stromů na hlavu a mrštil jim šišky pod nohy. Když pytláci pokračovali dál, Hejmon se zjevil jako mlha, která je dezorientovala a donutila zabloudit. Nakonec je v podobě rozzuřeného myslivce vyhnal z lesa tak, že utíkali až do své chalupy.

Jak Hejmon pomohl staré ženě

Stará žena, která se vracela z trhu s těžkou nůší, byla tak unavená, že sotva pletla nohama. Když si sedla na pařez, aby si odpočinula, zaslechla tichý smích. Najednou se jí nůše na zádech zvedla a lehce se jí nesla až ke dveřím její chalupy. Žena se podivila, ale věděla, že to byl Hejmon, který jí přispěchal na pomoc.

Hejmon, patron Novohradských hor

Mění podobu, ale ne charakter

Hejmon je známý svou schopností měnit podoby. Je to jeho způsob, jak nenápadně sledovat dění v lesích. Může se z něj stát vítr, který zašumí v korunách stromů, nebo se přemění v ptáka či hmyz, aby nepozorovaně proplul hustým lesem. Podle pověstí se někdy zjevuje i v lidské podobě, často jako myslivec v tradičním oděvu, nebo jako malý mužíček, který se zlomyslně směje. Jeho hlas se prý dá poznat podle hrdelního „he he“.

„Prý na sebe dokáže brát rozličnou podobu. Umí se proměnit v jakékoliv lesní zvíře i bouřkový mrak. Pak na zloděje spustí liják nebo krupobití a promočí ho na kůži. Podobně ztrestá i ty, kteří se v lese nechovají tak, jak se patří,“ uvádí se v knize Strašidlář – Mezi námi lesními strašidly od Hynka Klimky.

Kulturní odkaz

Ačkoliv Hejmon není tak populární jako jeho severní kolega Krakonoš, má své pevné místo v regionálním folklóru. Dokladem jeho významu je i to, že mu byla v obci Horní Stropnice, v místním muzeu Sýpka, odhalena socha, kterou vytvořil řezbář Josef Hanusch. Tato socha se stala symbolickým strážcem Novohradských hor a připomíná návštěvníkům příběh o duchovi, který dohlíží na řád a spravedlnost.

Jak se staroslovanský bůh Radegast stal symbolem Radhoště i piva

Příběh Hejmona tak žije dál nejen v pověstech, ale i v hmatatelné podobě, kterou mohou obdivovat všichni, kteří do Novohradských hor zavítají.

