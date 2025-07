Příběh Hauswaldské kaple začal nenápadně, u pramene pod Kostelním vrchem nedaleko Srní na Šumavě. O jeho zázračných léčivých účincích kolovaly pověsti už odpradávna. Příchozí si pramenem s úctou omývali oči a údajně znovu viděli, chromí sedláci a dřevorubci po modlitbě odkládali berle… Tyto příběhy, často označované jako „babské povídačky“, však vedly k víře v magickou moc křišťálově čisté studánky. Jedna z nejznámějších legend vypráví o záchraně dvou selek před medvědem – jejich vroucí modlitba k Panně Marii prý útočící bestii zahnala.

Tato hluboká víra vedla v roce 1820 k výstavbě první dřevěné kaple, zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie. Místo si brzy získalo přezdívku „malé šumavské Lurdy“, odkazující na slavné francouzské poutní místo. Zájem poutníků rostl, a tak byly postupně postaveny další, větší kaple v letech 1860 a 1902, aby pojaly stále větší zástupy věřících. Místo se stalo prosperujícím duchovním centrem, kam proudily davy s nadějí na uzdravení, ať už fyzické, nebo duševní.

Tradiční otevírání studánek má pragmatický základ

Ačkoliv ve středověku začala být místa studánek zasvěcována různým biblickým postavám, zejména Panně Marii nebo svaté Anně, pro slovanské národy v době předkřesťanské byly prameny „posvátné“ z velice pragmatického důvodu. Jak dlouho člověk vydrží bez tekutin? Přibližně tři dny. Pokud byla voda otrávená, mohla vymřít celá vesnice. Proto tehdy lidé uctívali tato místa, klaněli se jim v pokoře a pečovali o čistotu vodního zdroje natolik, že se nám dochoval dodnes i prastarý slovanský rituál – otevírání studánek, který se slavil na jaře, v novodobé tradici 31. května.

U Hauswaldské kaple se každoročně koná akce Otevírání pramenů, kdy se slavnostně otevírá a žehná pramen. Letos se pramen otevíral 10. května 2025.

Obřad spočíval v tom, že se pramen vyčistil, ozdobil květinami, stuhami či březovými větvemi, lidé zpívali a nosili vodním duchům obětiny ve formě medu, mléka, koláčků nebo ovoce. Dodnes se tato folklórní slavnost koná například na Žďárských vrších, na Valašsku, v Chlumu u Třeboně nebo na Domažlicku. Z původní tradice bylo převzato také uctívání vodních rusalek či víl, které tato místa ochraňovaly. I slovanská pramatka Mokoš – bohyně plodnosti, paní vody a vláhy, ochránkyně žen a přadlen, vládkyně osudu a smrti – měla co do činění s rosou, deštěm, mokřady a vodními toky obecně. Byla taktéž zobrazována s dítětem v náručí, podobně jako Panna Maria, jakožto živoucí vtělení naší štědré planety.

Osudové prokletí? Likvidace za komunismu a role armády

Příběh Hauswaldských kaplí, které u pramene postupně vznikaly, však nabral drastický směr v poválečné době. V 50. letech, s nástupem komunistického režimu a zřízením přísně střeženého vojenského prostoru v hraničním pásmu, se duchovní místa stala nežádoucími. V roce 1957 nebo 1958 byly Hauswaldské kaple barbarsky zničeny armádou. Zůstaly jen trosky a zplanýrované základy. Odstřely jako zázrakem přežila soška Panny Marie Lurdské, jeden z předmětů, který zde zanechali odsunutí původní obyvatelé. Byl to drastický zásah do krajiny i do paměti místních obyvatel, který měl vymazat vše, co připomínalo náboženské tradice a staré časy.

„Jedna z kapliček je již velice vetchá, vchod do ní neustále otevřen, a podíváš-li se do vnitřku, spatříš tam prapodivnou směsici různých předmětů obětovaných divotvorné Panně, rozvěšených bez ladu a skladu po zdech. Pokrývají i oltáříček, snesené tam na znamení díků za zázračná uzdravení, za pomoc v nouzi, za splnění tužeb: obrazy i obrázky, křížky, růžence, sošky, výrobky ze dřeva i vosku, představující všechny možné údy a části těla,“ citoval Václav Sklenář, předseda Občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, z knihy Červené srdce, která byla opětovně vydaná u příležitosti obnovy místa Hauswaldské kaple.

Dodnes kolují spekulace o tom, proč musely kaple padnout za oběť, když jinde byly „jen“ využívány pro jiné účely. Někteří to považují za symbolické prokletí místa, které si neslo příliš velký duchovní náboj pro ateistický režim. Jiní vidí pragmatický důvod v armádních cvičeních a potřebě volného prostoru. Jisté je, že pro generace, které pamatovaly poutní slávu, to byl šok a hluboká rána.

„To, že všechny tři kaple vzaly za své, je velice podivné. Z pohledu záhadologa je nasnadě, že místní vodní nymfy zasvěcení onoho místa křesťanskému archetypu nepodpořily a možná si i přály, aby zde zůstala příroda čistá, bez náboženských egregorů, ve své jednoduché syrovosti. Není snad okázalá fauna a flora naší požehnané planety Země největším darem ve své přirozené podobě? Nestojí snad v dnešní průmyslové době panenská příroda za oslavování a uctívání?“ zamýšlí se Ava Brožová, česká záhadoložka a spisovatelka.

Znovuzrození pramene a bludné kameny

Naštěstí má příběh Hauswaldské kaple i svou nadějnou kapitolu. V roce 2006 se Občanské sdružení Karel Klostermann rozhodlo místu znovu vdechnout život a jeho slávu. S obrovským úsilím a podporou dobrovolníků se podařilo obnovit základy kaple a opětovně zprovoznit pramen.

Dnes je pramen veden důmyslným systémem dřevěných koryt, položených na 59 bludných kamenech, které symbolizují korálky na růženci. Voda dopadá na poslední kámen, speciální skleněný blok s otiskem dlaní, který je dílem sklářky Vladimíry Tesařové. Voda z pramene je stále osvěžující a chutná a i dnes někteří návštěvníci tvrdí, že se zde po napití uzdravili.

„Když v letních měsících chvíli u pramene vedle základů Hauswaldské kaple posedíte, moc klidu zde nenajdete. Jezdí sem stovky návštěvníků denně, aby si mimo jiné nabrali křišťálově čistou tekutinu a vzali si kousek tohoto harmonizačního zázraku domů. Pro více pohody a samoty doporučuji spíše spočinout chvíli u samotného pramene nahoře nad umně vytvořenou dřevěnou kaskádou, kde vyvěrá zpod balvanu. Právě tam je také cítit ta nejpříjemnější energie z celého areálu,“ radí Ava Brožová.

Energetické centrum a oáza klidu

Dnes Hauswaldská kaple láká nejen věřící, ale i turisty a ty, kteří hledají klid a harmonii v hlubokých lesích. Místo je obecně vnímáno jako silné energetické centrum, některými dokonce jako nejsilnější na Šumavě. Lidé sem jezdí pro klid, pro krásnou přírodu, ale také s vírou v blahodárné účinky pramene, který prý stále pomáhá na klouby, zrak, ruce, nohy či srdce.

Hauswaldská kaple u Srní tak představuje fascinující spojení lidové víry, legend o zázracích a drsných osudů v proměnách historie. Je to místo, které se z trosek dokázalo znovu zrodit a dnes opět přitahuje ty, kteří hledají něco víc než jen krásnou krajinu – možná i kousek tajemství a naděje.